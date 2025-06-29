Türkiye Bilişim İhracatında Hedef 5.5 Milyar Dolar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye Bilişim İhracatında Hedef 5.5 Milyar Dolar

29.06.2025 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Bolat, bilişim sektörünün hizmetler ihracatında yeni rekorlar kıracağını belirtti.

6 Nisan 1920

1- Türkiye, bilişim sektörünün katkısıyla hizmetler ihracatında yeni rekorlara odaklandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat:

"Türkiye'nin hizmet ticareti içinde bilişim sektörü, en dinamik ve gelecek vadeden alanlardan biri olarak öne çıkıyor"

"Bilişim ihracatımız, geçen yıl itibarıyla 5 milyar dolara ulaştı, bu yıl yüzde 10'luk büyümeyle 5,5 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz"

"Her yıl hedeflerimizi aşarak hizmet ihracatında yeni rekorlara imza attık. Bundan sonraki süreçte de hizmet ihracatçılarımızla birlikte çalışarak ülkemizin geleceğine katkılarımızı daha da ileriye taşıyacağız"

(Seda Tolmaç/Ankara)

2- Belgenet ile 100 milyondan fazla belge dijital ortamda hazırlandı

Türksat tarafından kağıt tasarrufu ve bürokratik süreçleri hızlandırmak amacıyla geliştirilen Belge Yönetim Sistemi'ni kullanan kurum sayısı 110'a ulaşırken kullanıcı sayısı 1 milyon 49 bini geçti

Çevreci etkisiyle de öne çıkan sistemle bugüne kadar 30 bine yakın ağacın kesilmesinin önüne geçilerek doğanın korunmasına önemli katkı sağlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Belgenet ile açık kaynak kod yazılımlar ve platformlar kullanılarak kurumların dışa bağımlılığının en aza indirilmesi hedeflendi"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- Dünyada ve Türkiye'de dijital ekonomi yatırımlarının payı artıyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat:

"Dijital altyapıya dayalı girişimleri, 8 öncelikli yatırım profilimizden biri olarak konumlandırdık"

"Türkiye'nin küresel dijital yatırımlardan aldığı payın, sahip olduğu dinamizm ve son yıllarda yakaladığı ivmeyle doğru orantılı olarak artacağını öngörüyoruz"

(Emirhan Yılmaz/İstanbul)

4- Ekonomi yılın ikinci yarısına yoğun ajandayla başlayacak

Türkiye İstatistik Kurumu, 30 Haziran'da işsizlik, 3 Temmuz'da enflasyon verilerini açıklayacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın 2 Temmuz'da hazirana ilişkin dış ticaret verilerini İstanbul'da açıklaması bekleniyor, böylece yılın ilk yarısına ilişkin dış ticaret istatistikleri de belli olacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını 24 Temmuz'da verecek

(Mert Davut/Ankara)

5- Fransa'da belirlenen dış mekanlarda sigara içilmesi yasaklandı

Yasak, park, bahçe, plaj ve otobüs duraklarının yanı sıra okul, spor mekanları ve kütüphanelerin çevresi gibi dış mekanları kapsıyor

Sigara, Fransa'da her yıl 75 bin kişinin hayatını kaybetmesine ve 40 binden fazla kişinin kanser olmasına yol açıyor

(Esra Taşkın/Paris) (Grafikli-Görüntülü-Fotoğraflı)

6-Tel Aviv- Tahran uzlaşısı petrol fiyatlarını 60 dolar bandına çekecek

ICIS Petrol Piyasaları ve Enerji Dönüşümü Direktörü Ajay Parmar:

"OPEC+ grubu arzı artırmayı tercih ederse fiyatlar, mevcut seviyelerden gerileyerek 60-65 dolar bandına inebilir"

Middle East Economic Survey Dergisi Körfez Uzmanı Yesar Al-Maleki:

"Uzun vadeli düşük fiyatlar, üretim açısından sürdürülebilir değil"

Rystad Energy Kıdemli Başkan Yardımcısı Jorge Leon:

"Fiyatların 60 dolar seviyesine doğru ilerlediğini düşünüyorum"

(Duygu Alhan/Ankara)

7- Yeni dinozor türünün keşfinden imparator penguen nüfusundaki düşüşe haziranın bilimsel gelişmeleri

Artan balıkçılık faaliyetlerinin morina balıklarının boylarının yaklaşık 20 santimetre kısalmasına yol açtığı tespit edildi

ABD'de yapılan araştırmada demans riskinin yaşanılan coğrafi bölgeye bağlı değişebileceği saptandı

(Sercan İrkin/İstanbul)

8- Görme engelli öğretmen adayı müziği terapiye dönüştürmeyi düşlüyor

Biruni Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü'nden bu yıl mezun olacak, piyano çalarak besteler yapan Gizem Varol:

"Özel eğitimi müzikle birleştirmek istiyorum. Özel gereksinimli, farklı gelişen bireylerin eğitiminde müziği terapi olarak kullanmak istiyorum"

Baba Cemil Varol:

"Gizem, bizi hayata bağlayan yaşama sevincimiz. Gizem istiyor, biz yapıyoruz. Önemli olan engellilere insanların engel olmaması"

(Gökçe Karaköse/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Devlet korumasındaki Ayhan'ın ragbide hedefi milli takım forması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Ağaçlı Çocuk Evleri Sitesi'nde yaşayan Ayhan Bostan, 2 yıl önce arkadaşlarının antrenmanını izleyerek merak saldığı ragbide milli sporcu olup ay yıldızlı formayla Türkiye'yi temsil etmek istiyor

Bostan:

"Hedefim milli ragbici olmak, ülkemi temsil ederek Türk bayrağını birinci olarak kaldırmak. 2 yıldır bunun için uğraşıyorum. Uykumdan veriyorum, arkadaşlarımla çok zaman geçirmiyorum, sporuma odaklanıyorum. Hedeflediğim şey için sonuna kadar çabalayacağım"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Wimbledon'da heyecan başlıyor

Tenis sezonunun üçüncü "grand slam" turnuvası, yarın Londra'da başlayacak

Wimbedon'da son 2 yılın şampiyonu Carlos Alcaraz, üst üste 3. kez zafere ulaşmak için mücadele verecek

Djokovic, kariyerinin 25. grand slam zaferine ulaşması halinde Margaret Court'u geride bırakarak "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" ünvanının tek başına sahibi olacak

Son 8 finali farklı isimlerin kazandığı tek kadınlarda Sabalenka, Gauff ve Swiatek öne çıkıyor

(Fatih Erel/İstanbul) (Grafikli)

11- Erzurumspor FK, yeni sezonda rakiplerini hibrit çim zeminde karşılayacak

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur:

"Uygulamayla daha konforlu, sporcu sağlığını destekleyen bir zemine kavuşmuş olacağız. Dolayısıyla Kazım Karabekir Stadı yeni sezona hibrit çim zeminle Erzurumspor'un hizmetine hazır hale gelmiş olacak"

(Yeni stat çalışmaları) "Zeminden çıkan sonuçlara göre yeni stadı şekillendireceğiz. İyi bir aşamaya geldik"

(Yunus Okur/Erzurum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Bursa'da geleceğin futbolcuları kitap okumadan sahaya çıkmıyor

Mudanya Altai Spor Kulübündeki futbolcu adayı çocuklar, antrenörlerinin yönlendirmesiyle antrenman öncesinde kitap okuyor

Antrenör Tayfun Albayrak:

"Benim sporcum kitabını da okusun, karnesi de iyi olsun, aynı şekilde evde beslenmesi de güzel olsun. Yani biz fiziksel, zihinsel, ruhsal anlamda her şeyine değinmeye çalışıyoruz"

(Mustafa Yılmaz/Bursa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

???????

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Türkiye, ankara, Güncel, Çevre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Bilişim İhracatında Hedef 5.5 Milyar Dolar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı
Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
Ekibine bile talimat verdi İşte Sergen Yalçın’a teklif yapacak takım Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen Yalçın'a teklif yapacak takım
Kurtulmaya çalışırken vincin altında kalarak can verdi Kurtulmaya çalışırken vincin altında kalarak can verdi
Jeff Bezos’tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
Cep telefonu bomba gibi patladı Cep telefonu bomba gibi patladı
Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti
Tüm dünyanın gözü o noktada İran nükleer tesislerde kazıya başladı Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü

11:32
Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık’ın veda notu ortaya çıktı
Köprüden atlayan iş insanı İlhan Arık'ın veda notu ortaya çıktı
10:51
Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 kişi gözaltına alındı
Bakan Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda 17 kişi gözaltına alındı
10:44
Ukrayna’ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı
Ukrayna'ya ait kamikaze drone, tuvaletteki Rus askerini hedef aldı
10:07
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı
10:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tam uçağa binerken yakalayıp bakın ne istedi
10:30
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
10:30
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem Dijital katalog bile yapmışlar
Fuhuş operasyonunda pes dedirten yöntem! Dijital katalog bile yapmışlar
10:27
Haluk Levent’ten gelin ve damada unutulmaz jest
Haluk Levent'ten gelin ve damada unutulmaz jest
10:26
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
10:20
İsrail’in “öldürdük“ dediği 2 kritik isim Tahran’daki cenazede ortaya çıktı
İsrail'in "öldürdük" dediği 2 kritik isim Tahran'daki cenazede ortaya çıktı
10:16
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz Saatlerce bekledi eve polis geldi
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yeni kriz! Saatlerce bekledi eve polis geldi
09:58
Elveda Youssef En-Nesyri Rekor bonservis duyuruldu
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
09:36
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
09:35
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
09:35
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2025 12:21:39. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye Bilişim İhracatında Hedef 5.5 Milyar Dolar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.