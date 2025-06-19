Türkiye'de 2024 Ölüm İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
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Türkiye'de 2024 Ölüm İstatistikleri Açıklandı

19.06.2025 13:04
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TÜİK'e göre, 2024'te 489 bin 361 kişi vefat etti; dolaşım hastalıkları en yaygın ölüm nedeni.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yurtta geçen yıl 489 bin 361 kişinin öldüğünü, ölüm nedenlerinin başında yüzde 36 ile dolaşım sistemi hastalıklarının geldiğini açıkladı.

TÜİK, 2024'e ilişkin "Ölüm ve Ölüm Nedeni İstatistikleri"ni açıkladı. Verilere göre, ölüm sayısı 2023 yılında 526 bin 416 iken 2024 yılında 489 bin 361 oldu. Geçen yıl ölen kişilerin yüzde 54,8'ini erkekler, yüzde 45,2'sini kadınlar oluşturdu.

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2023 yılında binde 6,2'yken 2024'te binde 5,7 oldu.

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, binde 10,4 ile Kastamonu oldu

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2024 yılında binde 10,4 ile Kastamonu oldu. Bu ili binde 10,0 ile Sinop, binde 9,7 ile Edirne ve Balıkesir, binde 9,6 ile Artvin izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,2 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 2,4 ile Şırnak, binde 2,9 ile Van izledi.

Ölüm nedenleri arasında dolaşım sistemi kaynaklı hastalıklar ilk sırada yer aldı

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2024 yılında yüzde 36,0 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini yüzde 16,3 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, yüzde 15,0 ile solunum sistemi hastalıkları izledi.

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölümlerin yüzde 42,9'unun iskemik kalp hastalıkları, yüzde 23,9'unun diğer kalp hastalıkları, yüzde 18,3'ünün serebro-vasküler hastalıklar kaynaklı olduğu görüldü.

Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il, yüzde 50,7 ile Çanakkale oldu

Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümler illere göre incelendiğinde, 2024 yılında bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 50,7 ile Çanakkale olduğu görüldü. Bu ili yüzde 46,9 ile Karabük, yüzde 43,9 ile Balıkesir, yüzde 41,8 ile Çorum izledi. Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise yüzde 26,6 ile Kilis olarak kaydedildi. Kilis'i yüzde 29,9 ile Van, yüzde 30,9 ile Kayseri, yüzde 31,0 ile Gümüşhane izledi.

Tümörden kaynaklı ölümlere en çok gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğer tümörü neden oldu

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölümlerin yüzde 29,1'inin gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümörü, yüzde 8,0'inin kolonun kötü huylu tümörü, yüzde 7,8'inin lenfoid ve hematopoetik kötü huylu tümörü kaynaklı olduğu görüldü.

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il, yüzde 21,7 ile Ağrı oldu

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler illere göre incelendiğinde, 2024 yılında bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 21,7 ile Ağrı olduğu görüldü. Bu ili yüzde 21,4 ile Bingöl, yüzde 20,7 ile Ankara, yüzde 20,3 ile Van izledi. Bu hastalıklara bağlı ölüm oranının en düşük olduğu ilin ise yüzde 10,1 ile Kilis olduğu görüldü. Bu ili yüzde 10,9 ile Şanlıurfa, yüzde 11,0 ile Çorum, yüzde 11,4 ile Şırnak izledi.

Bebek ölüm hızı binde 9,0 oldu

Bebek ölüm sayısı, 2023 yılında 9 bin 731 iken 2024 yılında 8 bin 475 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2023 yılında binde 10,1 iken 2024 yılında binde 9,0 oldu.

Beş yaş altı ölüm hızı binde 11,1 oldu

Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2023 yılında 14,7 iken 2024 yılında binde 11,1 olarak kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Kastamonu, Türkiye, Hakkari, Ekonomi, Sağlık, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de 2024 Ölüm İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika

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