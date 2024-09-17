TÜRKİYE'DE BUGÜN: İSTATİSTİKLER VE ÖNEMLİ ETKİNLİKLER

10.00- TÜİK, 2023 yılı uluslararası hizmet ticareti ile haziran ayı hayvancılık ve ağustos ayı konut satış istatistiklerini yayınlayacak. (ANKARA)
10.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile ağustos ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak. (ANKARA)
10.00 - Eğitim Sen, "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Başında Eğitimin Durumu Raporu"nu düzenlediği basın toplantısında paylaşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
11.00 - Eski Başbakan Adnan Menderes, ölümünün 63'üncü yılında anıt mezarda düzenlenecek törenle anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)
11.00 - 3'üncü Avrupa Miras Günleri kapsamında, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu iş birliğiyle Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" başlıklı fotoğraf sergisi ve basın buluşması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
11.30 - 20.30- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Adası Belediye Başkanlığını, Avşa Temsilciliğini, Erdek ve Bandırma Belediye Başkanlığını ziyaret edecek. Özel, akşamda Bandırma'nın kurtuluş etkinliğine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BALIKESİR)
12.00 - 20.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Eğitim Buluşmaları" kapsamında basın açıklaması yapacak ve "Eğitim Maratonu" halk buluşmasına katılacak. (CANLI - GÖRÜNTÜLÜ/ AFYON)
14.00- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek, görüşme sonrası ortak basın açıklaması yapacaklar. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
17.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Beyoğlu Çevre Projesi temel atma törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ İSTANBUL)
18.00 - Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde resepsiyon düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
20.00- Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Galatasaray, RAMS Park'ta GaziantepFK'yi konuk edecek. (İSTANBUL)
ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…
Son Dakika › Güncel › TÜRKİYE'DE BUGÜN: İSTATİSTİKLER VE ÖNEMLİ ETKİNLİKLER - Son Dakika
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