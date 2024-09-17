TÜRKİYE'DE BUGÜN: İSTATİSTİKLER VE ÖNEMLİ ETKİNLİKLER - Son Dakika
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TÜRKİYE'DE BUGÜN: İSTATİSTİKLER VE ÖNEMLİ ETKİNLİKLER

TÜİK, uluslararası hizmet ticareti ve hayvancılık istatistiklerini açıklarken, Merkez Bankası kredi borçları ve konut fiyat endeksini duyuracak. Eğitim Sen, eğitim durumu raporunu paylaşacak. Ayrıca çeşitli anma etkinlikleri ve siyasi ziyaretler gerçekleştirilecek.

17.09.2024 09:02  Güncelleme: 10:30
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10.00- TÜİK, 2023 yılı uluslararası hizmet ticareti ile haziran ayı hayvancılık ve ağustos ayı konut satış istatistiklerini yayınlayacak. (ANKARA)

10.00 - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile ağustos ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak. (ANKARA)

10.00 - Eğitim Sen, "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Başında Eğitimin Durumu Raporu"nu düzenlediği basın toplantısında paylaşacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.00 - Eski Başbakan Adnan Menderes, ölümünün 63'üncü yılında anıt mezarda düzenlenecek törenle anılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ İSTANBUL)

11.00 - 3'üncü Avrupa Miras Günleri kapsamında, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu iş birliğiyle Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde "Paylaştığımız Ortak Kültür ve Değerler" başlıklı fotoğraf sergisi ve basın buluşması yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

11.30 - 20.30- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Marmara Adası Belediye Başkanlığını, Avşa Temsilciliğini, Erdek ve Bandırma Belediye Başkanlığını ziyaret edecek. Özel, akşamda Bandırma'nın kurtuluş etkinliğine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ BALIKESİR)

12.00 - 20.00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Eğitim Buluşmaları" kapsamında basın açıklaması yapacak ve "Eğitim Maratonu" halk buluşmasına katılacak. (CANLI - GÖRÜNTÜLÜ/ AFYON)

14.00- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek, görüşme sonrası ortak basın açıklaması yapacaklar. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)

17.00 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Beyoğlu Çevre Projesi temel atma törenine katılacak. (GÖRÜNTÜLÜ -CANLI/ İSTANBUL)

18.00 - Ukrayna'nın Bağımsızlık Günü dolayısıyla Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nde resepsiyon düzenlenecek. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)

20.00- Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Galatasaray, RAMS Park'ta GaziantepFK'yi konuk edecek. (İSTANBUL)

ANKA Haber Ajansı iyi çalışmalar diler…

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Merkez Bankası, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Eğitim, Spor, Son Dakika

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