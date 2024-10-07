Türkiye, Dışa Bağımlılığı Azaltmak İçin Enerji Aramalarına Hız Veriyor

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ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, " Türkiye'nin mutlaka farklı coğrafyalarda petrol, doğal gaz aramalarında ortak olarak bulunması lazım. Kuzey Irak'ta 3 petrol sahasında ortaklığımız var. Basra'da, Libya denizlerinde daha aktif olmak istiyoruz. Somali denizlerindeki arama ve Oruç Reis gemimizin ilk görevi, bu anlamda bizim için tarihi bir dönemi açıyor" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlıkta basın mensuplarıyla buluştu. Bakan Bayraktar, Türkiye'de petrol ve doğal gaz talebinin arttığına işaret ederek, en büyük problemin dışa bağımlılık olduğuna dikkat çekti. Doğal gazın iş yerleri ve hanelerde çok yoğun olarak kullanıldığını belirten Bayraktar, "Türkiye'nin bu artan talebini karşılamak, ülkenin bu dışa bağımlılığını düşürmekle alakalı, 'Biz petrol ve doğal gaz aramalarında neler yapabiliriz', noktasına aslında son 22 yıldır, bütün AK Parti iktidarları döneminde yoğunlaşmış durumdayız" diye konuştu.

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Somali'ye gönderildiği 5 Ekim'in tarihi bir gün olduğunu ifade eden Bayraktar, geminin tümüyle Türkiye'de tasarlanan ve üretilen bir gemi olduğunu söyledi. Türkiye'nin petrol ve doğal gazda dışa bağımlılığının azaltılması çalışmalarına, 2016'da açıklanan 'Milli Enerji ve Maden Politikası ile hız verildiğini aktaran Bayraktar, gelinen noktada ülkede kamu ve özel firmaların günlük petrol üretiminin yaklaşık 110 bin varile ulaştığını açıkladı.

'KARADENİZ'DE ÜRETİMİ ARTIRMAMIZ LAZIM'

Bayraktar, bugün gelinen noktada Karadeniz gazında günlük üretimin 6 milyon metreküpü geçtiğini belirterek, "Kasım-aralık gibi 7,5 milyon metreküp üretim ve ilk fazda hedeflediğimiz günlük 10 milyon metreküp üretime 2025 yılının ilk çeyreğinde ulaşmış olacağız. Konutlarda, meskenlerdeki talebin artacağını öngörüyoruz. Karadeniz'deki üretimimizi artırmamız lazım. Çanakkale'de şu anda aktivasyon çalışmaları ve yenileme çalışmaları devam eden yüzer platformumuz var. Ülkemizin envanterine kattık. 2026 yılında Karadeniz'deki üretimimizi 20 milyon metreküpe çıkaracağız. O da yine yoğun arama ve üretim stratejimizin önemli bir parçası. Bizim elbette ki Türkiye'de aranmamış coğrafyaları, lokasyonları aramamız lazım. Orada üretmemiz lazım. Türkiye'nin 2 milyon varili bulan günlük doğal gaz ve petrol ihtiyacını, tümüyle kendi ülkemizdeki kaynaklardan karşılayamayabiliriz. Türkiye'nin mutlaka farklı coğrafyalarda petrol, doğal gaz aramalarında ortak olarak bulunması lazım. Irak'ta çok daha farklı projelerin içerisinde olmak istiyoruz. Kuzey Irak'ta 3 petrol sahasında ortaklığımız var. Basra'da daha aktif olmak istiyoruz. Libya denizlerinde daha aktif olmak istiyoruz. Farklı coğrafyalarda arayışımız devam ediyor. Önümüzdeki süreçte de buna devam edeceğiz. Somali denizlerindeki arama ve Oruç Reis gemimizin ilk görevi, bu anlamda bizim için tarihi bir dönemi açıyor. Çünkü buralarda biz artık kendimiz operatör olarak, kendi gemilerimizle arama yapabilir bir ülke haline geldik" diye konuştu.

Somali'de sismik arama sonrasında sondaj ve keşif hedeflendiğine belirten Bayraktar, yurt dışı ortaklıklarında Türkiye'ye ve piyasalara değer katacak projelerin tercih edildiğini vurguladı. Bayraktar, doğal gazda boru hattı üzerinden ithalatın yanında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) anlaşmalarının da yapıldığını vurguladı.