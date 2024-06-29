Türkiye, Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'nda birinci oldu - Son Dakika
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Türkiye, Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'nda birinci oldu

Türkiye, Genç Balkan Matematik Olimpiyatı\'nda birinci oldu

TÜBİTAK koordinasyonunda Antalya'da düzenlenen ve 22 ülkeden 135 öğrencinin yarıştığı Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'nda Türkiye birinci oldu. Türkiye A takımı, 3 altın ve 3 gümüş madalya kazanarak ülke sıralamasında birinciliği elde etti. TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, genç öğrencilerin matematik alanındaki başarılarının gurur verici olduğunu belirtti ve bilimi bir diplomasi aracı olarak gördüklerini vurguladı. AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ise bilimin güçlü bir ülke için önemli olduğunu ve Türkiye'nin bu alanda büyük adımlar attığını ifade etti.

29.06.2024 13:56
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TÜBİTAK koordinasyonunda Antalya'da düzenlenen ve 22 ülkeden 135 öğrencinin yarıştığı, 28'incisi düzenlenen Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'nda, Türkiye birinci oldu.

Antalya'da bu yıl TÜBİTAK koordinasyonunda ve Akdeniz Üniversitesi'nin (AÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 28'inci Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'nda 11 Balkan ülkesi ve farklı coğrafyalardan 11 misafir ülkeden 135 öğrenci katıldı. AÜ Atatürk Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül töreniyle dereceye giren öğrenciler madalyalarını aldı. Törene TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AÜ rektör yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Prof. Dr. Şükrü Özen ve 22 ülkeden 135'i öğrenci olmak üzere lider, lider yardımcıları, misafirler, akademik ve organizasyon komiteleriyle birlikte yaklaşık 300 kişi katıldı. 22 ülkeden 23 takımın yarıştığı matematik olimpiyatında toplam 135 öğrenciden 105'i madalya aldı. Madalya sıralaması 10 altın, 56 gümüş ve 39 bronz şeklinde dağılım gösterdi. Türkiye A ve Türkiye B olmak üzere iki takımla yarıştı. Türkiye A takımında yer alan öğrenciler 3 altın ve 3 gümüş madalya kazanıp Türkiye'yi ülke sıralamasında birinciliğe yerleştirdi. Türkiye B takımı ise 4 gümüş, 2 bronz kazandı. Türkiye'nin 177 puanla birinci olduğu olimpiyatta Bulgaristan 171 puanla ikinci, Romanya 169 puanla üçüncü oldu.

'GENÇLERE GÜVENİYORUZ'

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 22 ülkeden genç öğrencilerin matematik alanındaki bilgi ve becerilerini ortaya koymak için hafta başından beri yarıştıklarını belirterek, "Ülke olarak da birinci olmanın gururunu yaşıyoruz. Sadece altın, gümüş, bronz madalyalar alan çocuklarımızın değil aynı zamanda takımların da ülke sırasında da ülke olarak birinci olmak çok memnuniyet verici" dedi.

Dünyanın birçok yerinden gelen öğrencilerin bu sayede Antalya ve Türkiye ile kültürü de tanıdıklarını belirten Prof. Dr. Mandal, "Bilim temelli çözümler için de bilim insanlarına ihtiyaç var. Bunlar içerisinde ülkemizden de çok başarılı öğrencilerimiz var. Biz bu öğrencilerimize, bu gençlerimize güveniyoruz ve bilimi bir diplomasi olarak ülkeler arasındaki barış ve dünyanın problemlerinin çözülmesi için önemli bir araç olarak görüyoruz" diye konuştu.

'BİLİMİ SEVDİRMEK ÖNEMLİ'

Genç Balkan Matematik Olimpiyatı'na ev sahipliği yapmanın çok büyük onur olduğunu belirten AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Bu tür platformlar bilimi sevdirmek için çok önemli, bu anlamda hem TÜBİTAK başkanlığımız hem bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Çünkü bilim olmadan bir ülkenin güçlü olması mümkün değil ki şu anda gücün ne kadar önemli olduğunu savaşlarla görüyoruz. Bu çocuklar da umuyorum, bütün insanlık için iyi teknolojiler geliştirilmesi anlamında bilim yaparlar. Biz zaten o açıdan burada savaş veriyoruz. İyi bilim ve teknoloji çıksın ki insanlık için iyi bir gelecek olsun diye. Bunlar da en büyük adımlar. Türkiye, bu anlamda son birkaç yıldır özellikle çok büyük adımlar atıyor. Ben bir bilim insanı olarak çok mutlu oluyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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