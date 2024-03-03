Türkiye İşçi Partisi İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı - Son Dakika
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Türkiye İşçi Partisi İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı

Türkiye İşçi Partisi İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, İzmir ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında konuştu. Baş, iktidarın İzmir'e düşman olduğunu ve İzmir'in temsil ettiği değerleri yok etmek istediğini belirtti.

03.03.2024 00:29  Güncelleme: 00:34
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HABER: YAĞMUR BERİL VAROL - KAMERA: KERİM UĞUR

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve Gebze Belediye Başkan adayı Erkan Baş İzmir ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında konuştu, "Bu iktidarın en önemli özelliği İzmir'e İzmirliye düşman olmasıdır. Çünkü İzmir'in temsil ettiği bütün değerler aslında bu iktidarın yok etmek istediği değerler. Cumhuriyet değerlerini, Laikliğin değerlerini, özgürlüğü yok etmek istiyor." dedi.

Türkiye İşçi Partisi İzmir belediye başkan adaylarının tanıtım töreni, Genel Başkanı Erkan Baş'ın katılımıyla Çiğli Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Tanıtım törenine TİP İl Başkanı Kenan Yılmaz'ın yanı sıra çok sayıda partili katıldı.

"TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ HALKIN TERCİH HAKKINA SAYGI DUYACAK"

TİP Genel Başkanı Erkan Baş toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Hatay örneğinde olduğu gibi iki tane deprem suçlusundan bir tanesini seçmeye mecbur bırakıldığınız zaman Türkiye İşçi Partisi halkın tercih hakkına saygı duyacak ve gereken alternatifi ortaya koyacaktır dedik. Biz hırsızın mavisini kırmızısını tanımayız, yalancının mavisini kırmızısınız tanımayız, katilin mavisini kırmızısını tanımayız. Yalancıya, hırsıza talancıya karşı dimdik her yerde dururuz her yerde. Artık mecburiyet siyaseti bitti. Türkiye'nin hiçbir yerinde ben şunu söylemedim. Mecbursunuz bize oy vereceksiniz demedim. Mecbur oy verme dönemini bitiriyoruz.  Biz halkın gönlünü kazanmaya geldik. Biz halkın aklını kazanmaya geldik Mecburen değil seve seve yürekten oy vermek isteyenlerin oyunu almaya geldik. Şimdi İzmir'deyiz. İzmir'de olmak hem çok kolay hem çok zor. Çok kolay çünkü İzmir'in çok güzel insanları var. İzmir'in denizi var, İzmir'in tarımı var emek var emekçiler İzmir'i güzelleştiren İzmir'in kadınları var, gençleri var. İzmir bu açılardan baktığımızda çok güzel bir kent yaşamanın çok güzel olması gereken bir kent.

"TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ İZMİR'İN İLÇELERİNDE İZMİRLİ HAK ETTİĞİNİ ALSIN DİYE ADAY ÇIKARTIYOR"

Ama İzmir'de yaşamanın bir de çok zor bir yönü var çünkü ülkenin tepesinde bir iktidar var 22 yıldır bu ülkeyi yöneten bu iktidarın en önemli özellikleri nedir diye bana sorsanız. Ene önemli özelliği işçiye, emekçiye, halka düşman olmasıdır. En önemli özelliği Kürde aleviye yoksula düşman olmasıdır. Ama bunların hepsini toplamında bu iktidarın en önemli özelliği İzmir'e İzmirliye düşman olmasıdır. Çünkü İzmir'in temsil ettiği bütün değerler aslında bu iktidarın yok etmek istediği değerler. Cumhuriyet değerlerini, Laikliğin değerlerini, özgürlüğü yok etmek istiyor. Aslında şöyle düşünüyor. İzmir'i teslim alırsam bütün Türkiye'yi teslim alırım diye düşüyor. O yüzden her türlü zorbalığı, her türlü zulmü, yerleştirerek yapan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı var. İzmirli bunu biliyor mu biliyor. O yüzden de bu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne hiç ama hiç yüz vermiyor. Fakat işte İzmir'i bu iktidar tarafından hedef hale getirilmesini kusura bakmayın ana muhalefette de yarattığı bir muhalefet tembelliği var. Nasıl olsa diyor bu İzmirliler bu AKP zihniyetlerine MHP zihniyetine teslim olmazlar o yüzden benim İzmir'e hizmet etmeme de gerek yok. İzmirlinin hakkını vermeme de gerek yok. Seçimden seçime bir aday çıkartırım. Kimi çıkartırsam da İzmir'de de ilçelerinde de insanlar bu adaya oy verirler. İşte arkadaşlar Türkiye İşçi Partisi onun için bu seçimlerde İzmir ilçelerin de adaydır. Artık tembel muhalefet dönemi bitti. Nasıl olsa bu seçimi biz alıyoruz dönemi bitti. Türkiye İşçi Partisi neden İzmir'in ilçelerinde adaylar çıkartıyor. İzmir'i hak ettiğini alsın diye aday çıkartıyor. İzmirli kendine yakışanı alsın diye aday çıkartıyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye İşçi Partisi İzmir İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı - Son Dakika

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