Türkiye Kruvaziyer Turizminde Hedef Büyüttü

22.03.2026 10:55
Bakan Uraloğlu, kruvaziyer gemi sayısının 2028'de 2000'e çıkmasını öngördüklerini açıkladı.

6 Nisan 1920

1- Türkiye kruvaziyer turizminde hedef büyüttü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi sayısı geçen yıl 1375 olurken, bu yılın sonunda 1500'e, gelecek yıl 1750'ye, 2028'de ise 2 bine çıkması öngörülüyor"

"Amacımız, Akdeniz çanağında kruvaziyer turizminin en önemli merkezlerinden biri olmak. Bu doğrultuda, Denizcilik Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda yaptığımız çalışmalarla hizmet kalitesini yükseltiyor ve sektör paydaşlarımızla koordineli şekilde çalışıyoruz"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- AA'nın "Körfez'de Savaşın Bilançosu" haber dosyasının yayımlanacak bölümleri

- Savaş nedeniyle küresel ekonomide enflasyon kapıda (Zeynep Duyar/Ankara)

- Dubai'de konut satışları yüzde 25 azaldı (Uğur Aslanhan-Mücahit Sevinç/İstanbul)

Uluslararası yatırımcıların Körfez ülkelerine ilgisinin azalması bekleniyor (Uğur Aslanhan/İstanbul)

3- Türkiye 5G ekosistemini yerli firmalarla büyütüyor

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Genel Sekreteri Güneri Dürmüş: "Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz haberleşme envanteri çalışmasının sonuçlarına baktığımızda, bir mobil operatöre satılabilecek 1000'den fazla ürün ve hizmet olduğunu görüyoruz"

TELKODER Başkanı Halil Nadir Teberci: "5G sadece tüketici odaklı mobil hizmet perspektifiyle değerlendirilmemeli, endüstriyel kullanım senaryoları, yerel ihtiyaçlar ve özel ağ modelleri geri planda bırakılmamalı"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur-Mertkan Oruç/Ankara)

4- TBMM'de bu hafta

Genel Kurul'da, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek, 3 uluslararası anlaşma ele alınacak

(Ahmet Buğra Olaç/TBMM)

5- Orta Doğu'daki gerilime rağmen Alman turistlerin tercihi Türkiye ve güvenli bölgeler

DRV verilerine göre mayıs-ekim dönemini kapsayan yaz sezonu için hem ciro hem de rezervasyon sayısı bakımından en popüler destinasyon Türkiye oldu

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

6- Emtia piyasalarında jeopolitik riskler ve faiz beklentileri öne çıktı

Değerli metallerde ons bazında fiyatlar, gümüşte yüzde 15,7, paladyumda yüzde 9,3, altında yüzde 10,5 ve platinde yüzde 4,8 geriledi

Hafta içinde en yüksek 113,7 doları, en düşük 96,9 doları gören Brent petrol, haftayı 107,9 dolar seviyesinde tamamladı

(Tunahan Kükürt/İstanbul)

7- AA'nın "Memleket Sofrası" haber dosyasının yayımlanacak son bölümleri:

Yuvalama

Gaziantep mutfağının coğrafi işaretli lezzeti yuvalama, Ramazan Bayramı sofralarının baş yemeği olarak hem kültürel mirası hem de kadın emeğini yansıtıyor

(Gökhan Çalı-Ömer Faruk Salman/Gaziantep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Abdigör köfte

Osmanlı döneminde Doğubayazıt Sancak Beyi olan ve mide rahatsızlığı bulunan Çolak Abdi Paşa için 400 yıl önce hazırlandığı bilinen Abdigör köfte, Anadolu'nun en eski diyet yemeklerinden biri olarak kabul ediliyor

(Abudullah Söylemez/Ağrı) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Osmanlı padişahlarının İstanbul'a kültürel mirası: selatin camileri

Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişahlar ve hanedan üyeleri tarafından askeri zaferleri taçlandırmak için inşa ettirilen selatin camileri, barındırdıkları külliyelerle yüzyıllardır sosyal ve ekonomik hayatın merkezi olma özelliğini koruyor

Büyük bölümü Tarihi Yarımada ile çevresindeki selatin camileri, mimari özellikleri ve külliye yapılarıyla eski şehir yaşamının izlerini yansıtıyor

(Ali Osman Kaya-Rüveyda Mina Meral/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Dünyada 2,2 milyar insan sağlıklı içme suyuna erişemiyor

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu:

"Güvenli suya erişim temel bir insan hakkıdır"

"İklim değişikliğiyle birlikte su döngüsü öngörülemez hale geliyor. Bu durum barınma, enerji, gıda ve sağlık gibi temel alanlarda riskleri artırıyor. Türler yok oluyor, geçim kaynakları zarar görüyor ve geleceğimiz tehdit altına giriyor"

(Hikmet Faruk Başer/İstanbul)

10- Down sendromlu milli basketbolcuların "farkındalık" katkısı

Down Sendromlular Basketbol Milli Takımı Antrenörü Bülent Ercan: "Biz, down sendromlu sporcular alanında dünya ülkeleri tarafından bilinir hale geldik. Artık onlar Türk Milli Takımı'nı gördüğü zaman bakış açıları çok farklı oluyor"

Milli basketbolcu Alperen Şengün'ü örnek alan takım kaptanı Eren Yılmaz: "Kaybettiğimiz de oldu, kazandığımız da. Önemli olan mücadele etmek"

(Fırat Çakır/Tekirdağ) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
Güney Kore’de fabrika yangını 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı Güney Kore'de fabrika yangını! 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
ABD ordusu, İran’daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu ABD ordusu, İran'daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu
Bodrum’da milyonluk tekneler alev alev yanıyor Bodrum'da milyonluk tekneler alev alev yanıyor
“Hürmüz Boğazı’nı kapatmadık“ diyen İran’dan Japonya’ya geçiş izni "Hürmüz Boğazı'nı kapatmadık" diyen İran'dan Japonya'ya geçiş izni
İran gizli silah mı kullandı 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar İran gizli silah mı kullandı? 4 bin kilometre uzaktaki ABD-İngiltere üssünü hedef aldılar
Altında 43 yıl sonra bir ilk En büyük haftalık kaybı yaşadı Altında 43 yıl sonra bir ilk! En büyük haftalık kaybı yaşadı
Baba ve 4 çocuğu evde ölü bulundu Dikkat çeken intihar notu Baba ve 4 çocuğu evde ölü bulundu! Dikkat çeken intihar notu
Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu’nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu Kubilay Kundakçı ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun görüntüleri ortaya çıktı: Abla dediği celladı oldu
Manchester United’a büyük şok Manchester United'a büyük şok
Pezeşkiyan’dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı Pezeşkiyan'dan savaşın 22. gününde dikkat çeken nükleer silah mesajı
İngiltere’de korkutan salgın Uzmanlar “süper bulaşma“ diyerek uyardı İngiltere'de korkutan salgın! Uzmanlar "süper bulaşma" diyerek uyardı
Bu parayı veren alır Beşiktaş Orkun’un bonservisini belirledi Bu parayı veren alır! Beşiktaş Orkun'un bonservisini belirledi
UEFA’dan Liverpool’a Noa Lang soruşturması UEFA'dan Liverpool'a Noa Lang soruşturması
Jhon Duran koca ülkeyi karıştırdı Jhon Duran koca ülkeyi karıştırdı
Akaryakıta okkalı zam geliyor Bu kez tamamı yansıyacak Akaryakıta okkalı zam geliyor! Bu kez tamamı yansıyacak
Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu
Bir SSÇ vakası daha “Sigara yok“ diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler Bir SSÇ vakası daha! "Sigara yok" diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim

11:22
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
İsrail: İran ilk kez 4 bin km menzile sahip füze kullandı
11:06
İngiltere’ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi’ne ulaştı
İngiltere'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi'ne ulaştı
10:21
Netanyahu’dan bir ilk Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
10:06
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim
09:45
Bir SSÇ vakası daha “Sigara yok“ diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
Bir SSÇ vakası daha! "Sigara yok" diyen 17 yaşındaki genci bayram günü öldürdüler
09:19
Lübnan’da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024’e yükseldi
Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1024'e yükseldi
09:01
Bahçeli’nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi
Bahçeli'nin ifadeleri yanlış servis edildi, editörün işine son verildi
07:53
ABD, Nijerya’ya 200 asker ve çok sayıda İHA konuşlandırdı
ABD, Nijerya'ya 200 asker ve çok sayıda İHA konuşlandırdı
07:21
Ben-Gvir’i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz
06:56
İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok
İngiliz generalden bomba itiraf: İran füze fırlatırsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok
05:50
Netanyahu’dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik
Netanyahu'dan İran saldırıları sonrası olay itiraf: Çok zor bir akşam geçirdik
04:09
İstanbul’un göbeğinde dehşet Parkta erkek cesedi bulundu
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Parkta erkek cesedi bulundu
03:58
Trump’tan Hürmüz Boğazı tehdidi geldi, İran’ın yanıtı hayli sert oldu
Trump'tan Hürmüz Boğazı tehdidi geldi, İran'ın yanıtı hayli sert oldu
03:29
İran İsrail’de 5 şehri füze ve İHA’larla vurdu 200’den fazla ölü ve yaralı var
İran İsrail'de 5 şehri füze ve İHA'larla vurdu! 200'den fazla ölü ve yaralı var
02:57
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
01:26
Öldüğü iddia edilmişti, Avrupa’yı sarsan teklifle ortaya çıktı
Öldüğü iddia edilmişti, Avrupa'yı sarsan teklifle ortaya çıktı
23:27
Geriye enkaz görüntüleri kaldı İran, İsrail’i harabeye çevirdi
Geriye enkaz görüntüleri kaldı! İran, İsrail'i harabeye çevirdi
21:21
Süleyman Soylu: 300-400 bin şehit veririz ama Allah’ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz
Süleyman Soylu: 300-400 bin şehit veririz ama Allah'ın izniyle İsrail diye bir memleket kalmaz
