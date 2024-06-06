TÜRKİYE Kültür Yolu Festivali Samsun'da düzenlenecek

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TÜRKİYE Kültür Yolu Festivali'nin 8-16 tarihleri arasında ilk kez düzenleneceği Samsun'da, sohbet toplantısı düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, "Festivalimiz, Avrupa Festivaller Birliği'ne kabul edildi. Yaklaşık 40 ülkenin içerisinde bulunduğu Avrupa Festivaller Birliği artık festivalimizi tanıtıyor" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak amacıyla bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördündü durağı Samsun olacak. Bu yıl ilk kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin rotasına dahil olacak Samsun'da, 08-16 Haziran tarihleri arasından konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, gastronomi etkinlikleri yapılacak. 9 gün boyunca 30'un üzerinde noktada 500'ün üzerinde etkinliğin yapılacağı festivalin sohbet toplantısı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlendi. Toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, "Türkiye Kültür Yolu Festivali aslında 2021 yılında başladı. Ankara, Diyarbakır ve Çanakkale derken geçtiğimiz yıl 11 şehrimizde, bu yıl da daha kurumsal haliyle 16 şehrimizde hayat bulacak. Bizim için çok kıymetli, festivaller şehrin marka değerine katkı sağlıyor. Bunu çok net fark etmiş olduk. Bu şehrin hem ekonomik hem de sosyal gelişimine de doğrudan katkısı oluyor. Turizm Geliştirme Ajansı, festival tarihlerinde özellikle turizm potansiyeli yüksek olan şehirlerde 'influencer'lar ve yabancı gazeteciler getirip, her festivali deneyimletiyorlar hem de festival haricinde şehrimizin turizme dönük mekanların tanıtımını yapıyorlar. Bu tanıtımda yerli ve yabancı sanatçılar da katkı sağlıyor. Bu festivalin uluslararası ayağının da olması çok kıymetli. Festivalimiz, Avrupa Festivaller Birliği'ne kabul edildi. Yaklaşık 40 ülkenin içerisinde bulunduğu Avrupa Festivaller Birliği artık festivalimizi tanıtıyor" dedi.

"BAKAN BEY SIK SIK SAMSUN'U SORUYOR"

7'den 70'e sloganının vücut bulduğu bir iş olduğuna değinen Terzi, "En mutlu olduğumuz şey 3-4 yaşında çocuklarımızın da büyüklerimizin de kendinden içerikler bulduğu bir yapı haline geldi. Muhakkak ki eksiğimiz vardır, olacaktır da. Samsun'da ilkini düzenliyoruz, 9 gün içerisinde başlayan hazırlık süreci de dahil olmak üzere eksiklerimizi de not alacağız. Sizlerin bize dönüşleri de çok kıymetli. Bu Samsun için yapılmış çok kıymetli işlerden bir tanesi. Haftada bir bakanımızla bir araya geliyoruz. Sık sık Samsun'u soruyor, durum ne, ne yaptınız, sıkıntı yaşamıyoruz değil mi gibi. Her sene aynı takvimde olmasının avantajı şu, insanlar tatil planlarını bu tarihlere göre güncelleme fırsatı bulacak" diye konuştu.

"KÜLTÜRÜN VE SANATIN BAŞKENTİ"

Samsun'un 17 ilçesiyle tarihin, doğal güzelliklerin, kültürün ve sanatın başkenti olduğunu söyleyen Samsun Valisi Orhan Tavlı, "1960'lı yıllarda ilk resmi festivalin yapıldığı şehir Samsun diye hatırlıyorum. Karadeniz'in farklı şehirlerinden Samsun'daki festivale milyonlar akardı. 19 Mayıs şehri Samsun'umuzda, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı, kurtuluşun şehri Samsun'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk adımını attığı Samsun'da kültür ve sanatın en derin güzellikleriyle, en güzel anlarıyla vatandaşlarımızla buluşacak olmasından dolayı memnuniyetimi bir kez daha ifade ediyorum" dedi.

"SAMSUN BİR FESTİVAL ŞEHRİ"

Samsun için hep beraber aynı heyecan ve mutluluğu hissettiğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise, şunları söyledi:

"Samsun bir festival şehri, bu geleneklerdeki tecrübelerimiz esasında geleceğe yeni bir etkinliği hayata geçirmek için fırsat doğdu. Aynı zamanda hep birlikte eksiklerimizi göreceğiz. Daha iyi neler yapabiliriz onları öğreneceğiz ama şuna inanıyorum ki; Samsun yaptığı festivalle, tanıtımla hem de insanlar buraya geldiklerinde gördükleriyle hayran kalacaklar. 19 Mayıs bizim için çok önemli, Mayıs ayıyla birlikte zaten etkinlik süreci başlamış oluyor. Samsun'un bu manada kurtuluş meşalesinin yandığı şehir algısını daha da yukarı çıkaracak faaliyetlerle, Haziran'da da Kültür Yolu Festivali'nin Samsun tanıtımına çok önemli bir katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum."