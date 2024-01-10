Türkiye ve Japonya Arasındaki Diplomatik İlişkilerin 100. Yıl Dönümü Töreni Yapıldı

Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinin açılış töreni bugün Ankara CerModern'de yapıldı. Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yoichi Fukazawa, "Uzun süredir Japonya dostu bir ülke olan Türkiye, Japonya'nın her zaman değerli bir dostu olmuştur ve olmaya da devam edecektir" dedi. İki ülkenin de depremlere karşı karşıya kaldığını belirten Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata "Sıkıntılı günlerde hep birbirimize yardım ettik" ifadesini kullandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ise, "Küresel düzeyde stratejik dinamikleri sürekli değiştiği çeşitli belirsizlik ve sınamalarla karşı karşıya olduğumuz bu dönemde Japonya'yı uluslararası barış ve istikrar için önemli bir ortak olarak görüyoruz" diye konuştu.

Türkiye ve Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümü etkinliklerinin açılış töreni bugün Ankara CerModern'de yapıldı. Çok sayıda yabancı misyon temsilcisinin katıldığı etkinliğe Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Japonya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yoichi Fukazawa, AKP İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Japonya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hulki Cevizoğlu ve Japon yönetmen Shinya Kawatsurda katıldı.

KATSUMATA: NE KADAR ZOR ZAMANLAR YAŞANSA DA JAPON HALKININ KALBİ TÜRKİYE İLE BİRLİKTE

Açılış etkinliğini CerModern Sanatlar Merkezi'nde yapmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata sözlerine şöyle devam etti:

"Bu akşam Mayoiga Burnu adlı anime filmini izleyeceksiniz. Filmin hikayesi Mart 2011'de meydana gelen Büyük Doğu Japonya Depremi'nin hemen ardından başlıyor. Geçen yıl 6 Şubat'ta Türkiye'nin güneydoğusunda büyük bir deprem meydana geldi, çok sayıda can kaybı ve yaralananlar oldu. Pek çok kişinin ruhlarında iz bıraktı. Bu felaketin üzerinden bir yıl geçti. Ayrıca, yeni yılın ilk günü Japonya'nın Noto Yardımadası'nda büyük bir deprem meydana geldi ve halen pek çok bölge sakini zor günler geçiriyor. Deprem felaketi dolayısıyla başta Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türk halkından pek çok taziye mesajı aldık. Sizlere teşekkür etmek isterim.

Japonya ve Türkiye, deprem gibi doğal afetlerle karşı karşıya kalan ülkelerdir ve her şeyden önemlisi uzun bir dostluk geçmişine sahiplerdir. Sıkıntılı günlerde hep birbirimize yardım ettik. Ne kadar zor zamanlar yaşansa da Japon halkının kalbinin her zaman Türkiye ile birlikte olduğunu sevgili Türk halkına iletmek için açılışta bu eseri seçtik.

Yıl boyunca Japonya ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 100'ncü yıl dönümünü kutlamak için sizlerle birlikte çalışmayı umuyorum. Japonya ile Türkiye arasındaki dostluğun ebedi olmasını dileyerek sözlerime son veriyorum."

JAPONYA DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI FUKAZAWA: TÜRKİYE, JAPONYA'NIN HER ZAMAN DEĞERLİ BİR DOSTU OLMUŞTUR

Katsumata'nın ardından konuşan Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yoichi Fukazawa şu noktalara değindi:

"Tarihte iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 100 yıldan fazla sürmesine ve derinleşmeye devam etmesine nadiren rastlanır. Üstelik diğer ülkeler açısından bakıldığında coğrafi olarak aralarında 8 bin kilometreden fazla mesafe olan Japonya ve Türkiye'nin 100'ncü yıl dönümlerini kutlamaları inanılmaz gibi görünebilir.

Türkiye ile Japonya arasında Haneda ve Narita havalimanları ile İstanbul arasında haftada 10 direkt uçuş seferi yapılırken, Osaka'ya uçuşlar da geçtiğimiz ay yeniden başlatılmıştı. Geçtiğimiz yıl Japonya'dan 70 binin üzerinde turist Türkiye'yi ziyaret ederken Türkiye'den de 20 binin üzerinde turist Japonya'yı ziyaret etti. Üstelik Türkiye'de faaliyet gösteren Japon şirketlerinin sayısı hızla artarken, ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkilerin yanı sıra iki halk arasındaki insani etkileşimler de her zamankinden daha da yakın hale gelmiştir.

Uzun süredir Japonya dostu bir ülke olan Türkiye, Japonya'nın her zaman değerli bir dostu olmuştur ve olmaya da devam edecektir. 100'ncü yıl dönümü vesilesiyle dostluğumuzun geçmişine göz atalım ve birbirimize destek olabilecek iyi dostlar olarak geleceğe doğru birlikte yeni bir adım atalım."

GÖKHAN YAZGI: ÜLKELERİMİZ BÖLGESEL VE KÜRESEL KONULARDA BİRLİKTE HAREKET ETMİŞLERDİR

Türkiye ile Japonya'nın farklı coğrafyalarda yer almalarına rağmen iki büyük millet arasında dostluk köprüleri kurarak 100 yılda birbirine daha da yaklaştığını belirten Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, "Ülkelerimiz ortak değerlere dayalı bir anlayışla yakın tarihte bölgesel ve küresel konularda birlikte hareket etmişlerdir. Bu pozitif ilişki küresel barış ve istikrarın korunmasına büyük katkı sağlamıştır" dedi. Yazgı devamında, "2013 yılında stratejik ortaklık düzeyine yükseltilen siyasi ilişkilerimiz karşılıklı iş birlikleriyle daha da güçlenerek devam edecektir. Yeryüzünün dört bir yanında yaşanan acılara karşı insani bir duyarlılıkla hareket eden Türkiye ve Japonya karşılaşılan zorlu süreçlerde de her zaman birbirinin yanındadır. Ülkelerimizin bir gerçeği olan deprem felaketi, ne yazık ki geçtiğimiz günlerde Japonya'da yaşanmıştır. Bu felakette hayatını kaybedenler için derin bir üzüntüyle baş sağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

AHMET YILDIZ: TÜRKİYE VE JAPONYA OLARAK DEMOKRATİK DEĞERLER ÇERÇEVESİNDE BARIŞ VE GÜVENLİĞİN SAVUNULMASI İÇİN BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, Japonya ile diplomatik ilişkilerin 1924 yılında tesis edildiğini ve Japonya nezdindeki ilk temsilciliğin 1925 yılında açıldığını kaydetti.

Yıldız, şöyle konuştu:

"İki ülke halkları arasındaki dostluk ve dayanışmanın ne kadar güçlü olduğunu iki ülkede yaşanan deprem felaketleri sonrası da yaşanan dayanışma gösterdi. Biz de bunu Hatay'da özellikle gördük. Japonya her deprem felaketinden sonra Türkiye'nin yanında olduğu gibi Japonya'da meydana gelen depremler sonrasında da iki ülke halkı dayanışma içinde, seferberlik içinde oldular. Bu vesileyle ben de ülkemiz ve meslektaşlarımız adına Japonya'da 1 Ocak 2024 tarihinde Japonya'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziyelerimi sunuyorum, tedavi gören yaralılara da acil şifalar diliyorum.

2013 yılında stratejik ortaklık seviyesine yükselttiğimiz Japonya ile ilişkilerimiz her geçen yıl daha da gelişmektedir. Karşılıklı güvene dayalı ve çok boyutlu ilişkilerimizi daha ileriye taşımak için iş birliği içerisinde hareket etmeyi sürdürüyoruz. Küresel düzeyde stratejik dinamikleri sürekli değiştiği çeşitli belirsizlik ve sınamalarla karşı karşıya olduğumuz bu dönemde, Japonya'yı uluslararası barış ve istikrar için önemli bir ortak olarak görüyoruz. Aynı değerleri paylaşan ülkelerimiz, uluslararası sorunların çözümünde benzer yaklaşımlara sahiptir. Türkiye ve Japonya olarak demokratik değerler çerçevesinde, insan hakları, küresel kalkınma, barış ve güvenliğin savunulması için birlikte hareket ediyoruz."

Açış konuşmalarının ardından yönetmen Shinya Kawatsura'nın Mayoiga Burnu filminin gösterimi yapıldı.