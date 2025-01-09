Türkiye Yüzyılı ve Demokrasi Vurgusu

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, " Türkiye Yüzyılı, terörün olmadığı bir Türkiye ile taçlanacaktır. Türkiye Yüzyılı, sivil, kapsayıcı ve tam demokratik bir anayasa ile parlayacaktır." dedi.

Dağ, AK Parti Genel Merkezi'nde gazetecilerle bir araya geldi, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik eden Dağ, basın mensuplarının hangi şartlar altında işini yapmaya gayret ettiğine yakından şahit olduğunu söyledi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda, Filistin'de görev yapan yaklaşık 200 gazetecinin hayatını kaybettiğini anımsatan Dağ, haber peşinde koşarken hayatını kaybeden tüm gazetecilere Allah'tan rahmet diledi.

AK Parti'de kongre süreci

Dağ, 8. Olağan Kongre sürecinde şu ana kadar, 930 ilçe ve 47 ilde kongreler gerçekleştirdiklerini aktardı.

Kongrelerin birlik ve beraberliği artırma, kadroları genişletme ve güçlendirme süreçleri olduğunu vurgulayan Dağ, "AK Parti'de küslük, kırgınlık olmaz, kavgacılar ve kaos sevdalıları barınamaz, yüzeysel bir siyasi parti değildir. AK Parti, büyük ve güçlü bir ailedir." diye konuştu.

Suriye'deki gelişmeler

Hamza Dağ, Türkiye'nin yalnızca kendi topraklarında istikrarı sağlamış bir ülke olmadığını, Karabağ, Libya, Afrika ve Suriye'de barış, özgürlük ve yeni bir dönem için önemli adımlar attığını dile getirdi.

Suriye'de son dönemde yaşananların Türkiye'nin diplomasideki ve uluslararası arenadaki rolüne ilişkin birçok gerçeği de göz önüne serdiğini vurgulayan Dağ, şunları söyledi:

"Suriye devrimi, Türkiye siyasetinde de bir turnusol kağıdı görevi görmüştür. Esed kaçmak için valizini toplarken CHP Genel Başkanı'ndan, 'Esed ile görüşün' çıkışı gelmiştir. Şüyuu vukuundan beter bu istek, muhtemelen Beşşar Esed'i bile şaşırtmıştır. Sayın Özel'in bu çıkışı, CHP'nin dış politikayı, bölgeyi ve dünyayı okuyamayan bir yapıda olduğunu net bir şekilde milletimize göstermiştir. 61 yıllık Baas rejimi sayfası tam da kapanmak üzereyken CHP Genel Merkezinden yükselen bu çağrı, aslında bir 'Esed'i kurtarın" çağrısıdır. Özgür Özel'in, Türkiye'den bir zalime can suyu olmasını beklemesi, kendi devletini de tanımadığının aleni bir göstergesidir. CHP'nin Genel Başkanı, festival ve etkinliklerden başını kaldırıp bölge gerçeklerini idrak etmeye odaklanması halinde, CHP'nin de Türkiye için faydalı olabileceğinin umudunu taşımış oluruz."

Dağ, muhalefetin Türkiye'yi ilgilendiren önemli uluslararası meselelerde siyasi kaygılarla hareket ettiğini, yapılan iyi işleri takdir etmekten kaçtığını vurguladı.

CHP'li belediyeler

CHP Genel Başkanı Özel'in, göstermelik söylemlerle belediyelerdeki usulsüzlükleri, yolsuzlukları, eş, dost ve akraba atamalarını gölgelemeye çalıştığını savunan Dağ, şunları kaydetti:

"Danışıklı dövüşle belediye başkanlarına kamuoyu önünde gözdağı verilir gibi yapılsa da CHP'li belediyelerdeki skandalların ardı arkası kesilmemektedir. Özellikle Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin, konser ve etkinliklere yaptığı fahiş harcamalar, artık milletimizin tamamının bildiği bir gerçektir. İzmir'de belediye işçilerine maaşları tam yatırılamadığı için sendika iş bırakma eylemine başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde, 6 Şubat depremi ardından ceset torbası ve kefen yolsuzluğu yapıldığı, 69 milyon liranın buharlaştığı ortaya çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Türbanlı domuz AB yolunda' başlıklı karikatürüyle milyonlarca vatandaşımızın dini değerlerini aşağılayan karikatürist Turan Selçuk adına belediye bünyesinde kültür evi açtı. CHP'li belediyeler yalnızca ekonomik usulsüzlük ve yolsuzluklarla değil, aynı zamanda kültürel ve manevi değerlere karşı yaptıkları bazı işlerle de milletimizin vicdanını rahatsız etmektedir."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, AK Parti'nin ortaya koyduğu çalışmalar, ekonomi, güvenlik ve diplomasi gibi alanlarda yaptığı atılımlarla milletin umudu olma kimliğini koruduğunu ifade etti.

Hamza Dağ sözlerini şöye sürdürdü:

"Yerel seçimin ardından her mikrofon gördüğünde, partisinin anketlerde birinci parti olduğunu tekrar eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, her nedense yaşanan son gelişmelerden sonra bu konuda, dut yemiş bülbüle döndü. Anketler, AK Parti'nin yükselişini ve CHP'nin millet nezdinde bir umut ışığı olamadığını belli ki Sayın Özel'e de göstermiştir. Onun için Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, büyük kongremizle yeni bir döneme kapı açacağız. AK Parti'yi seçimlerde yeniden yüzde 50 bandına çıkartmayı hedefleyeceğiz."

"Türkiye Yüzyılı, terörün olmadığı bir Türkiye ile taçlanacaktır"

Dağ, yeni dönemin Türkiye Yüzyılı'nın, üzerinde yükseleceği birçok yeni atılımı da ihtiva eden bir dönem olacağını aktardı.

Hedeflere ulaşmak için ilk günkü azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini vurgulayan Dağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye Yüzyılı, terörün olmadığı bir Türkiye ile taçlanacaktır. Türkiye Yüzyılı, sivil, kapsayıcı ve tam demokratik bir anayasa ile parlayacaktır. Enerjide tam bağımsız bir Türkiye olacaktır. Savunma sanayiinde tam bir yerli Türkiye olacaktır. Dış politikada, bölgesinde, alanında oyun kurucu olmaya devam eden bir ülke olacaktır."