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Ulaşımda Yenilikçi Çözümler

YHT istasyonlarındaki 'Turuncu Masa' hizmeti, engelli bireylerin ulaşımını kolaylaştırıyor.

10.05.2025 10:56
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6 Nisan 1920

1- YHT istasyonlarındaki "Turuncu Masa" engelleri kaldırıp ulaşımı kolaylaştırıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Bilet alma sisteminden istasyonlardaki yardım hizmetlerine kadar birçok alanda özel gereksinimli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırıcı, onları eşit bireyler olarak topluma katıcı ve üretkenliklerini artırıcı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

"2019 yılından bu yana 72 bin 749 hareket kabiliyeti kısıtlı vatandaş, 26 garda bulunan 'Turuncu Masa' hizmetinden yararlandı"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

2- "Mekke Yolu" Projesi Türk hacı adaylarına büyük kolaylık sağlıyor

İstanbul Havalimanı'nda 2023'te başlatılan ve dünyada sadece 7 ülkede uygulanan "Mekke Yolu" Projesi, Türk hacı adaylarının Suudi Arabistan'daki havalimanlarında pasaport ve parmak izi gibi işlemlere tabi tutulmadan otellerine güvenle ve hızlıca ulaşmalarına imkan tanıyor

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Abdulmajeed Hamad Aldosari:

"Allah'ın misafirleri, Suudi Arabistan'a vardığı zaman hiçbir bagaj işlemine karışmadan ve yorulmadan özel otobüslerle direkt konaklayacakları yere ulaşıyor. Daha sonra bagajları kendilerine ulaştırılıyor"

(Halis Akyıldız-Kenan Irtak/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TKİ, İSG çalışmaları kapsamında tüm maden işçilerinin psikososyal eğitimlerini tamamladı

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürü Abdullah Çiftçi:

"Çalışanlarımızın güvenliği, bizim her zaman önceliğimiz oldu ve olmaya da devam edecek"

"Hedefimiz, bir çalışanımızın bile burnu kanamadan evine huzurla dönmesi"

(Başak Erkalan/Ankara)

4- TÜRKPATENT'e yılın ilk çeyreğinde 3 bini aşkın patent başvurusu yapıldı

Başvuruların 1464'ü yerli, 1705'i yabancı patent başvurusu kapsamında bulunuyor

En fazla yabancı başvuru 342 ile Almanya ve 256 ile ABD'den geldi

İllere göre patent başvurularında İstanbul ilk sırada yer alırken, bunu Ankara, İzmir ve Bursa izledi

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

5- Sektör temsilcileri yetkisiz nakliyecilere karşı tüketicileri uyarıyor

Evden Eve Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bağlar:

"Bahar aylarının gelmesiyle birlikte taşınma sektörü hareketlenmeye başladı. Bu dönemde İstanbul içi taşınmalar oldukça yoğun"

TÜKONFED Başkan Vekili İbrahim Güllü:

"Taşıma sigortasının taşıyıcı tarafından yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi gerekir. Nakliye şirketi taşıma sigortası yapmıyorsa mutlaka tüketici taşıma sigortasını kendisi yaptırmalı"

(Aylin Rana Aydın Kuş/İstanbul)

6- Kimsesiz çocuklara "evlatlarım" deyip 40 yıldır annelik yapıyor

Bahçelievler Şeyh Zayed Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocukların manevi annesi Nimet Gürel:

"Çocuklarımı büyüttüm. Beni halen 'Nasılsın anne, bir şeye ihtiyacın var mı, bir arzun var mı?' diye arayıp soruyorlar. Bu, bana haz veriyor"

"Eşim vefat ettikten sonra onu rüyamda gördüm, 'Çocukları sakın ihmal etme. Benim emekli maaşım sana da çocuklara da yeter, çocukları yalnız bırakma.' dedi"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Litvanya'da sokak müzisyeninden Türk öğrenciye İstiklal Marşı jesti

Litvanya'da sokak müzisyeninin Türk olduğunu öğrendiği öğrenciye İstiklal Marşı'nı çalarak jest yaptığı video, sosyal medyada büyük beğeni topladı

Öğrenci Dilara Aydın:

"İnanılmaz bir gurur içindeyim. Ülkemizin her yerde tanınması, özellikle de İstiklal Marşı'mızla tanınması çok güzel bir duyguydu"

(Alper Korkmaz/İstanbul) (Görüntülü)

8- Külçe altın, yatırımcısına 2 yıldır reel getiri sağlıyor

TÜİK verilerine göre, külçe altın son 24 ayın tamamında, mevduat faizi 24 ayın 6'sında, devlet iç borçlanma senetleri ise 3'ünde yatırımcısına Yİ-ÜFE'nin üzerinde reel getiri imkanı verdi

(Mertkan Oruç/Ankara)

9- Emtia piyasası tarifelere ilişkin belirsizliklerin gölgesinde kalırken altın parlamaya devam etti

Geçen ay ons bazında fiyatlar altında yüzde 5,3 artarken gümüş yüzde 4,3, paladyum yüzde 4,4, platin yüzde 2,9 azalırken altın/gümüş rasyosu da geçen ay 107,2 ile 5 yılın en yüksek seviyesini test etti

Saxo Capital Emtia Strateji Başkanı Ole Hansen:

Altın, merkez bankaları ve Asyalı yatırımcılardan güçlü bir talep görürken gümüş yarı endüstriyel yapısı nedeniyle zarar gördü. Bu nedenle şu anda altın talebini destekleyen ekonomik rüzgarlara karşı gümüş bir portföy koruması olarak daha az uygun durumda bulunuyor"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

10- Anneler Günü e-ticaret sektörüne can suyu oluyor

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün:

"Anneler Günü gibi özel dönemlerde satışlar normal dönemlere kıyasla yüzde 20 artar. Bu yıl kişiselleştirilmiş kampanyalar ve premium ayrıcalıklar sayesinde bu oranın yüzde 40'a kadar çıkacağını öngörüyoruz"

"Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da trafik, satılan ürün adedi ve ciro olarak yıl ortalamasının üzerinde bir seyir gözlemliyoruz"

(Fatih Kabasakal/İstanbul) (Fotoğraflı)

11- Alman otomobil üreticileri BMW, Mercedes ve Volkswagen'in karları Çin'in etkisiyle düşüyor

Almanya'nın ünlü otomobil uzmanı Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer:

"Gelecek üç ya da dört çeyrekte Çin'de pazar paylarının azalması ve güçlü rekabet nedeniyle Alman otomobil üreticilerinin karlarının düşmesini bekliyorum"

"BMW, Mercedes ve Volkswagen'in yeni otomobillerinde yer alan birçok yeni teknoloji nedeniyle 2026'da bunun tersine dönmesinin mümkün olabileceğini düşünüyoruz yani bir tür iyimserlik içindeyiz"

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

12- Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı

Gelecek hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin ülke ekonomisindeki gidişat hakkında daha çok bilgi vermesi beklenirken enflasyon verisinin alt kalemlerinde tarifelerin etkilerine yönelik sinyaller aranacak

Geçen hafta para politikası kararını açıklayan Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tutarken Bankadan yapılan açıklamada daha yüksek işsizlik ve daha yüksek enflasyon risklerinin çoğaldığı vurgulandı

(Mahmut Çil/İstanbul)

13- Arda Güler'in mektubu, ilkokulundaki öğrencilere dağıtıldı

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu, öğrencilere umut olması için yayımladığı mektubu Etimesgut ilçesindeki Samiye Naim Eğitim Vakfı Ortaokuluna gönderdi

Mektubunda, "Türk futbolunun büyük umudu olduğumu biliyorum ama tek olmak istemiyorum. Herkesin önünü açmak istiyorum." ifadelerini kullanan milli futbolcu, yeni nesle örnek olmak istediğini belirtti

(Muhammet Boztepe/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Erdal Karamercan, WEVCA'nın kadın voleybolunu daha yukarı taşıyacağına inanıyor

WEVCA Başkan Yardımcısı Karamercan:

"Avrupa'daki kadın voleybol standardını daha yukarı çekip pastadan kulüplerin daha fazla pay alabilmeleri için o ortamı oluşturmak istiyoruz"

"Biz voleybol ülkesiyiz. Avrupa ve dünyadaki çok büyük organizasyonlar, Türkiye'de yapılıyor. Çok başarılı bir dönemden geçiyoruz"

(Metin Arslancan/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- Beşiktaş ile Adana Demirspor ligde 42. randevuda

İki takım arasında oynanan lig maçlarında siyah-beyazlıların galibiyetlerde 18-10, gol sayılarında da 63-39 üstünlüğü bulunuyor

(Metin Arslancan/İstanbul)

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Kaynak: AA

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