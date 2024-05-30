Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz: Irak\'tan başlayan Kalkınma Yolu Projesi ile mallar Türkiye\'ye gelecek

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Irak'tan başlayan Kalkınma Yolu Projesi ile Basra Körfezi'ne gelen malların Faw Limanı'ndan Türkiye'ye geleceğini, dünya ticareti ile malların Türkiye'ye geleceğini bildirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Boyraz, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sivil Havacılık Topluluğu'nun düzenlediği "Türkiye'nin Yeni Yüzyılında Ulaştırma Projeleri" başlıklı söyleşiye katıldı.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Boyraz,Türkiye'de kara yoluyla ulaşılamayan hiçbir alan kalmadığını vurgulayarak, "Türkiye'de, havacılıkla seyahat eden yolcularımız 100 milyonun üzerinde şu an. Daha önce 1 milyon civarındaydı. Özellikle seçkin kişilerin kullandığı hava yolu artık halkın yolu oldu." açıklamasında bulundu.

Demiryollarının 1950'den 2000 yılına kadar sekteye uğradığını anlatan Boyraz, 2000'den sonra demiryolu ulaşımının tekrar atağa kalktığına işaret etti.

Boyraz, "Demiryolu 9 bin kilometreden 14 bin kilometreye çıktı, 2 bin 500 kilometresi de hızlı tren rayları oldu. Şimdi büyük bir proje daha gerçekleştireceğiz. Ankara İstanbul yolunu 344 kilometreye düşürerek 80 dakikaya indireceğiz. Proje çalışmaları bitti, minimum 5 yıl hedefi koyduk." ifadelerini kullandı.

Devam eden projelerin toplam 3 bin kilometre olduğunu ve toplam 52 ili birbirine bağlayacaklarına dikkati çeken Boyraz, demiryollarıyla ilgili en önemli hususun yük taşımacılığı, lojistik ve ulaştırma olduğunu aktardı.

Türkiye'nin bulunduğu jeopolitik konumuna atıfta bulunan Boyraz, yeni projelere ilişkin şunları kaydetti:

"Türkiye, çok stratejik öneme sahip konumundan dolayı yeni bir fırsat çıktı önümüze. Kuzey koridoru var, güney koridoru var. Bir de şu an Kalkınma Yolu oluşuyor. Süveyş Kanalı'ndan gelen malların özellikle Süveyş Kanalı'ndaki suyun çekilmesiyle birlikte ciddi anlamda sıkıntı oluşmaya başladı. Şu an Irak'tan başlayan Kalkınma Yolu Projesi çok önemli bir proje. Basra Körfezi'ne gelen mallar Faw Limanı'ndan Türkiye'ye gelecek. 1200 kilometrelik bir proje. Türk müteahhitleri Irak'ta 1200 kilometre otoban yapacak proje için. 1200 kilometre de demiryolu yapılacak ve dünya ticareti ile mallar Türkiye'ye gelecek. Ayrıca İstanbul üzerinde yeni bir projemiz daha var. Daha önce üçüncü köprünün yapımında trenler geçebilsin diye demir yolları hattı hazırlandı. Şimdi Gebze ile Halkalı arasında 140 kilometrelik bu bağlantı yolunu yapacağız. Yeni proje ile bir mal gideceği yere minimum 15 gün daha önce gidecek."

"İstanbul Havalimanımız Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sırada"

Boyraz, hayata geçirilen Kars- Nahçıvan Demiryolu projesiyle Türkiye'nin, Nahcivan üzerinden direkt olarak İran ve Azerbaycan'a, oradan da Orta Asya, ve Güney Asya'ya bağlanacağı anlattı.

Türkiye'nin stratejik konumunu artıran kara yolu ve demir yolunun yanı sıra hava ulaşımının da hızlı bir şekilde artış gösterdiğini vurgulayan Boyraz, "Türkiye'de 22 yılda hava ulaştırma anlaşması yapılan ülke sayısı 81'den 174'e çıktı. Uluslararası havacılıkta adeta bir aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanımız bugün Avrupa'da birinci, dünyada da yedinci sıraya ulaşmıştır. Yine Antalya Havalimanı Avrupa'da 10, dünyada da 41'inci. Sabiha Gökçen Havalimanımız da Avrupa'da 11, dünyada da 42'nci sıraya ulaşmışlar." bilgisini paylaştı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi'nin (UDHAM) projelerinden bahseden Boyraz, "Ulaşan ve Erişen Türkiye" adlı yarışma düzenlendiğini, yarışmanın tamamlandığını ancak tekrar yapılacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın teknolojinin yoğun kullanıldığı bir Bakanlık olduğunu ve gençlerin kendilerini takip etmelerini özellikle istirham ettiğini belirten Boyraz, "Bakanlığımıza siz gençlerin destek vermesini, stajlarını mümkünse bizim Bakanlığın ilgili kurumlarında yapmasını istiyoruz. İnşallah sizler de bizlerin bir paydaşı olursunuz, çalışma arkadaşlarımız olursunuz, fikirlerinizle destek verirsiniz." açıklamasında bulundu.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İsrafil Kuralay da ulaşım olmadan iletişimin olmayacağına değindi.

Üniversite okurken Erzurum'a 30 saatlik yolculuklarla gittiklerini vurgulayan Kuralay, "Türkiye son 20 yılda hem havacılıkta, hem deniz ulaşımında, hem raylı sistemlerde hem de kara ulaşımında gerçekten çok güzel işler yaptı." görüşünü paylaştı.

Kuralay, günün anısına katılımcılara hediye takdim etti.