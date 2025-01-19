Ümit Özdağ: Abdullah Öcalan'ın çıkmasına izin vermeyeceğiz - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ümit Özdağ: Abdullah Öcalan'ın çıkmasına izin vermeyeceğiz

Ümit Özdağ: Abdullah Öcalan\'ın çıkmasına izin vermeyeceğiz

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türk milletinin bir terör örgütüne yenilmesine, devletin diz çökmesine asla izin vermeyeceğiz.

19.01.2025 18:27  Güncelleme: 18:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türk milletinin bir terör örgütüne yenilmesine, devletin diz çökmesine asla izin vermeyeceğiz. Zafer Partisi yükseldikçe, Abdullah Öcalan İmralı'da kalacak. Abdullah Öcalan'ın çıkmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da il başkanları toplantısı ve Konyaaltı Kent Meydanı'nda düzenlenen 'Mehmetçik Katillerine Af Yok' başlıklı miting öncesi, partiye katılan 300 üyeye rozet taktı. Ülkeye, millete ve devlete karşı kurulan terörle müzakere tuzağını bozmak için çıktıkları yolda 2'nci büyük miting için Antalya'da olduklarını belirten Ümit Özdağ, "Bugün Antalya'da, gelecek hafta sonu İzmir'deyiz. Daha sonra Hatay'dayız, Aksaray'dayız, Eskişehir'deyiz. Türkiye'nin her yerinde Zafer Partisi'nin muhalefeti sokaklara taşıyarak anayasa ve hukukun kendisine verdiği hakla nasıl mücadele ettiğini göreceksiniz" dedi.

Özdağ, buradaki konuşmasının ardından Konyaaltı Kent Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Antalya'nın çeşitli bölgelerinden gelen partililer ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşen mitingde, Ümit Özdağ konuşmasına şehitler için saygı duruşunda bulunarak başladı. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasına izin vermeyeceklerini belirten Özdağ, "Abdullah Öcalan denilen teröristbaşı, Ankara'da bir villaya getirilecekmiş. Böyle bir dünya yok. Abdullah Öcalan'ın çıkmasına izin vermeyeceğiz. Zafer Partisi yükseldikçe Abdullah Öcalan İmralı'da kalacak. Biz de teğmenlerimiz gibi Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Daha 1 ay önce Ankara'da TUSAŞ'a yapılan saldırıda hayatını yitiren, güvenlik görevlileri ve orada çalışan mühendis kardeşlerimizin kanı kurumadı. Türk milletinin bir terör örgütüne yenilmesine, devletin diz çökmesine asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

'ŞEHİTLERİMİZİN KANI KURUMADI'

Konuşmasında terörle mücadele sırasında şehit olan güvenlik görevlileri ve vatandaşları anan Ümit Özdağ, "Bu topraklar için binlerce şehit verdik. Antalya'nın evlatları da bu mücadelede en ön safta yer aldı. Şehitlerimizin kanı kurumamışken, teröristlere af tartışmalarını asla kabul etmeyeceğiz. PKK terör örgütüne bir daha bir müzakereye teslim oluşla af çıkarmalarına, anayasayı değiştirmelerine izin vermeyeceğiz. Artık Türk milleti 'Buraya kadar, yeter' dedi. Bu mücadele başarıyla büyüyerek devam edecek. İmralı'da Türk milletine kurulan tuzağı yine İmralı'da boğacağız" ifadelerini kullandı.

HABER-KAMERA: Adem AKALAN- İrem GÜNEYBAZ/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Abdullah Öcalan, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümit Özdağ: Abdullah Öcalan'ın çıkmasına izin vermeyeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:22 İstanbul’da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı İstanbul'da nikah törenine silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı
19:18 Hamas’tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
19:04 Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah’ın izniyle galip geldik Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah'ın izniyle galip geldik
18:40 İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi
17:21 Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
14:18 Beşiktaş Solskjaer’i resmen açıkladı İşte sözleşme süresi Beşiktaş Solskjaer'i resmen açıkladı! İşte sözleşme süresi
14:10 Suriyelilerin dönüşüne isyan eden esnaftan yeni video: Kara kara düşünüyorum Suriyelilerin dönüşüne isyan eden esnaftan yeni video: Kara kara düşünüyorum
13:48 Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Devlet okulundaki şampanyalı kutlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
13:30 Solskjaer Beşiktaş’tan adeta servet kazanacak Solskjaer Beşiktaş'tan adeta servet kazanacak
13:21 Hüseyin Avni Danyal’ın acı günü Ünlü oyuncunun annesi hayatını kaybetti Hüseyin Avni Danyal'ın acı günü! Ünlü oyuncunun annesi hayatını kaybetti
13:16 Bakan Fidan’dan Gazze mesajı: Bazılarının istemediği bu adım artık atılmalı Bakan Fidan'dan Gazze mesajı: Bazılarının istemediği bu adım artık atılmalı
13:15 Survivor Efecan’ın hayat hikayesi yürek burktu Survivor Efecan'ın hayat hikayesi yürek burktu!
12:51 Hakan Fidan: Ateşkesin kalıcı olmasının takipçisi olacağız Hakan Fidan: Ateşkesin kalıcı olmasının takipçisi olacağız
12:17 Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı Kamuya ait binlerce araç satışa çıkarıldı
12:09 Dünkü hakem bir maça daha atandı İşte Süper Lig’de günün yabancı VAR hakemleri Dünkü hakem bir maça daha atandı! İşte Süper Lig'de günün yabancı VAR hakemleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 20:23:08. #1.12#
SON DAKİKA: Ümit Özdağ: Abdullah Öcalan'ın çıkmasına izin vermeyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.