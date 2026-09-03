Haber: Batuhan DÜKEL/ Kamera: Recep Tunahan GÜLER

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "PKK silah bırakmayacak, silahlarının yerini değiştirecek. Silahlarını Suriye'deki ve İran'da PJAK yapılanması içerisindeki unsurlara kaydıracak ve İran'da çıkacak Amerikan- İsrail destekli iç çatışmada mevzilenmek üzere hazırlanacak" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) meydana gelen feribot kazasına değinen Özdağ, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vahim bir deniz kazası gerçekleşti ve birçok can kaybı oldu. Böyle bir gemi kazasının gerçekleşmesi bile başlı başına nasıl büyük bir ihmaller dizisinin olduğunu gösteriyor. 21'inci yüzyılda Türkiye ile KKTC arasında gemi battı ve birçok insan hayatını kaybetti" diye konuştu.

"ATATÜRK HAYATTA OLSAYDI SİZİ KURŞUNA DİZDİRİRDİ"

CHP Genel Merkezi'nde il başkanları ve belediye başkanlarına bir sunum yapıldığını söyleyen Özdağ, tepkisini şöyle dile getirdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yapılan bir toplantıda il başkanlarına ve belediye başkanlarına Türkiye'nin geleceğiyle ilgili bir sunum yapılıyor. Bu sunumda, bir gelecek planı olarak Türkiye'de dört partinin kalacağından bahsediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle istediği, iktidarın böyle istediği söyleniyor. Ondan sonra da bu sunumu yapan heyet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün partisi olduğunu söylüyor. Atatürk hayatta olsaydı sizi kurşuna dizdirirdi. Onun kurmuş olduğu bağımsızlık ve millilik anlayışı zemininde şekillenmiş Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Cumhuriyet'i kuran partiyi getirdiğiniz nokta, Amerikan planlarının tartışıldığı ve bunlar üzerinden siyasi hesapların yapıldığı bir nokta. Doğrusu utanç verici."

MUHARREM İNCE'YE TEPKİ: "KURDUĞU PARTİDEN KAÇMAMAK DA CİDDİ BİR İŞTİR"

Memleket Partisi'ni feshederek CHP'ye dönen Muharrem İnce'nin parti kurma süreçlerine ilişkin değerlendirmelerine yanıt veren Özdağ, şöyle konuştu:

"Muharrem Bey, parti kurmanın çok ciddi bir iş olduğunu biz biliyoruz. Ama parti kurmak ciddi bir iş olduğu kadar insanın kurduğu partiden kaçmaması da ciddi bir iştir. Binlerce insanı partilerinden ayırıp çocuklarının nafakalarıyla il ve ilçe binaları, genel merkez kurdurup ondan sonra kendi kişisel kariyeriniz için kurduğunuz partiden kaçıp kendinize başka bir siyasi partide kariyer ararsanız doğrusu bunu ne millete ne tarihe anlatabilirsiniz. Kimin daha fazla para harcadığına gelince, isterseniz o konulara hiç girmeyin; siz üzülürsünüz. Bizim Zafer Partisi olarak bütün hesaplarımız devletin denetimindedir. Ne harcadığımız ne harcamadığımız ortadadır. Evet, daha fazlasını harcamak isterdik. Tabii ki olmadığı için harcayamıyoruz."

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'in adli yıl açılışında yaptığı konuşmayı da değerlendiren Özdağ, "Herhalde bir Yargıtay Başkanının mevcut hukuk anlayışıyla ilgili yapabileceği en ağır eleştiri budur diye düşünüyorum. Bu konu üzerinde bütün yargı unsurlarının da düşünmesi gerektiği fikrindeyim" dedi.

"AMEDSPOR'UN ÇIKTIĞI HER MAÇ BİR GERİLİM ALANI OLDU"

Amed spor'un Süper Lig'e yükselmesinin ardından yaşanan tartışmalara değinen Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

"Amedspor'un Süper Lig'e yükselmesinden, yükseltilmesinden sonra lig maçları her sene olduğu gibi spor heyecanıyla beklenen maçlar olmaktan çıktı. Ne yazık ki Amedspor'un çıktığı her maç adeta bir gerilim alanı oldu. 'Ne zaman, ne olacak' endişesiyle bütün toplum ve güvenlik mekanizması diken üzerinde oturuyor. Bu gerginliğin nedeni hiç şüphesiz Amedspor denilen takımın PKK terör örgütü tarafından aleni şekilde destekleniyor olması, Amedspor Kulübü yönetimi içerisinde örgüt sempatizanlarının varlığı ve bu spor kulübünün sosyal medya hesabından Türk milletini incitici paylaşımların yapılmasıdır."

KAMU BANKALARININ GENEL MÜDÜRLERİNE: "SİZİN İŞİNİZ SİYASET YAPMAK DEĞİL"

Kamu bankalarının Diyarbakır'a yatırım yapılmasına ilişkin açıklamalarına da değinen Özdağ, "Sayın genel müdürler, sizin işiniz siyaset yapmak değil. Sizin işiniz, milletin size emanet ettiği parayı dürüst şekilde, yasalara uygun ve milleti zarara sokmayacak biçimde harcamaktır" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Alevi Aydınlar Bildirgesi'ne yönelik sözlerine tepki gösteren Özdağ, "Tuncer Bakırhan, sen kimsin de Alevi Bektaşileri böyle aşağılıyorsun? Süleyman Aydın, PKK'nın ilk şehit ettiği Türk askeri, Erzincanlı bir Alevi Türkmen evladıydı. Sizin elinizde Alevilerin, Bektaşilerin, Türklerin, Zazaların, Kürtlerin, herkesin kanı var. Bu ne küstahlık" diye konuştu.

"AK PARTİ'NİN EKONOMİNİN AYARINI DÜZELTME İMKANI YOK"

Ekonomi politikaları üzerinden iktidarı eleştiren Özdağ, "Türk ekonomisinin ayarını AK Parti'nin düzeltme imkan ve kabiliyeti yok. Hem enflasyon hem işsizlik artıyor. Resmi rakamlara göre bile 56 aydır enflasyon yüzde 30'un üzerinde seyrediyor" dedi.

İktidarın borçlanma, yüksek vergi ve cezalarla kaynak toplamaya çalıştığını savunan Özdağ, şunları kaydetti:

"Bir telefon alıyorsunuz; telefon 65 bin lira, ödediğiniz vergi 67 bin lira. Bir otomobil alıyorsunuz; otomobil 1 milyon 200 bin lira, siz 1 milyon 557 bin lira vergi ödüyorsunuz. Yani bir kendinize telefon alıyorsunuz, bir de hükümete alıyorsunuz. Bir kendinize araba alıyorsunuz, bir de hükümete araba alıyorsunuz."

"PKK KENDİSİNİ FESHETMİYOR, CUMHURİYET FESHEDİLMEYE ÇALIŞILIYOR"

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özdağ, sürecin "teröre teslimiyete" dönüştüğünü savunarak, şöyle konuştu:

"PKK ile başlatılan ikinci terörle müzakere sürecinin de teröre teslimiyete dönüştüğünü görüyoruz. 22 ay önce başlarken 'PKK kayıtsız şartsız kendisini feshedecek' diye yola çıkmışlardı. Ama bugün gelinen noktada PKK'nın kendisini feshetmeyip Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in feshedilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bir tarafta yıllardır kan döken, toplu katliamlar yapan, bebekleri dahi katleden PKK'lıların ve PKK yandaşlarının rezil ve şımarık sözde taziye gösterileri ortaya saçılıyor, öte yandan bir tavizi diğer taviz takip ediyor ve 2015'te Dolmabahçe'de yapılan, buzdolabına konulan 10 maddelik mutabakatın şimdi buzdolabından çıkarılıp uygulamaya sokulduğunu görüyoruz."

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için İmralı Adası'nda çalışma ofisi hazırlandığı ve yeni bir parti kurulmasının planlandığı yönünde duyumlar aldıklarını ileri süren Özdağ, şöyle devam etti:

"Öcalan'a Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu'nun sözde başkanlığı verilecekmiş. Öcalan için adada ayrı bir çalışma ofisi hazırlanıyor ve mahküm olmaktan çıkarılıp devlet misafiri konumuna getiriliyor. Burada dünyayla ve Türkiye'yle her türlü ilişki içinde olacak, çalışmalarını özgür şekilde buradan yönetecekmiş. Kendisinden de 'Senin istediğin anayasa değişikliklerini seçimlerden önce yaparsak seçimleri kaybederiz. Gel bunu erteleyelim. Sen burada istediğin gibi özgür ol, yeni bir parti kur. Bu yeni partiye Türkiyelilik görüntüsü vermek için sağdan soldan bazı adamlar da verelim ve anayasa değişikliklerini seçimden sonra senin istediğin şekilde yapalım' diye isteniyormuş. Bakalım, göreceğiz. Abdullah Öcalan buna evet mi diyecek, yoksa 'Seçimlerden önce yapalım' mı diyecek? Pazarlıksız diye yola çıkılan noktada yapılan pazarlıkların artık bunlar olduğunu duyuyoruz."

"PKK SİLAH BIRAKMAYACAK, SİLAHLARININ YERİNİ DEĞİŞTİRECEK"

Terör örgütü PKK'nın silah bırakmayacağını ileri süren Özdağ, silahların Suriye ve İran'daki yapılanmalara aktarılacağını savundu:

"PKK silah bırakmayacak, silahlarının yerini değiştirecek. Silahlarını Suriye'deki ve İran'da PJAK yapılanması içerisindeki unsurlara kaydıracak ve İran'da çıkacak Amerikan-İsrail destekli iç çatışmada mevzilenmek üzere hazırlanacak. Abdullah Öcalan'ın İran'la ilgili açıklamalarından anladığımız bu. MİT ve TSK görevlilerinin alacağı silahlar göstermelik olmanın ötesine asla geçemez."

YUNANİSTAN'A: "TÜRKİYE'YE KARŞI BİR MACERAYA GİRMEYİN"

Yunanistan ile İsrail arasındaki "Aşil Kalkanı" projesine dikkati çeken Özdağ, şunları söyledi:

"Ne yazık ki iktidar tarafından üzerinde yeterince durulmayan, İsrail ile Yunanistan arasındaki 3 milyar avro bedelli Aşil Kalkanı hava savunma ve komuta kontrol sözleşmesi var. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimi; ABD, İsrail ve Fransa'dan yoğun şekilde silah almaya devam ediyor. Yunanistan tekrar emperyalizmin taşeronluğunu üstlenme süreci içerisine girmiş durumda. Türk milletinin Yunan milletine bir düşmanlığı yok. Ancak saldırgan, haddini bilmez Yunan politikacılar, fakir Yunan halkının kısıtlı kaynaklarını Türkiye ile bir savaş için harcayarak yanlış bir iş yapıyorlar. Yunanistan, yanında kim olursa olsun Türkiye'yi askeri olarak yenme imkan ve kapasitesine sahip olamaz. Türkiye, Yunanistan'ı herhangi bir askeri çatışmada tekrar ve tekrar mağlubiyete uğratacak güçte bir ülkedir. Atina'ya tekrar sesleniyoruz: Türkiye'ye karşı bir maceraya girmeyin."

"TÜRKİYE NETANYAHU'YA ÇOK BÜYÜK GELİR"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya da seslenen Özdağ, şöyle konuştu:

"Atina'ya seslendiğimiz gibi Tel Aviv'e de sesleniyoruz. Arkanızda Amerika Birleşik Devletleri olmadan Filistinli örgütleri ağır şekilde baskı altına alıp Filistin halkına yönelik soykırım gerçekleştirebilirsiniz. Bir devlet bile olmayan Lübnan'da sadece bir örgüt olan Hizbullah ile savaştığınız zaman bile zorlanıyorsunuz. Teknolojik üstünlüğünüzün dışında Hizbullah'a karşı bir üstünlüğünüz yok. Bir mahalleyi ele geçirmek için bile günlerce çatışmak zorunda kalıyorsunuz. Arap olmayan bir ülke olan İran'la ilk çatışmanızın beşinci gününde Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım istemek zorunda kaldınız. İkinci İran Savaşı'nda, İsrail tarihi boyunca hiç karşı karşıya kalmadığınız ağır bir bombardımanla İsrail halkını karşı karşıya bıraktınız.

Şimdi, tarihi boyunca Yahudilere hiç düşmanlık yapmamış; aksine Hristiyan taassubunun ve Engizisyon mahkemelerinin yok ettiği Yahudileri Avrupa'dan imparatorluğuna kabul etmiş, her anlamda önünü açmış, korumuş ve kollamış Türk milletine düşmanlık yapıyorsunuz. Bu düşmanlığın, bölgedeki Arap ülkelerine yaptığınız düşmanlıktan çok büyük farkları olacağını sana Türk ordusunu bilen ve tanıyan Amerikalı askeri uzmanlar anlatsınlar. Bir daha düşün. Bu, İsrail gibi stratejik derinliği olmayan küçük bir ülkeye büyük bir macera yaşatmak anlamına gelir.

Türk milleti 4 bin seneden beri tarih sahnesinde devletli olan bir millettir. Bin seneden beri de Anadolu'daki varlığını sürdürmektedir. Sizin bölgedeki varlığınızın 2 bin sene kesintiye uğradıktan sonra İkinci Dünya Savaşı'nın ardından başlayan devamı da bölgede barışı teşvik etmenizden geçer. Herkesle savaşarak, herkesi imha etmeye çalışarak ve çevrenizdeki bütün ülkeleri kan ve gözyaşına boğarak İsrail halkının huzur içinde yaşaması mümkün olmaz. Türkiye, özetle Netanyahu'ya çok büyük gelir."

MELİH GÖKÇEK VE DAVUTOĞLU SORUŞTURMALARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özdağ, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında "kayıt dışı para" iddiasıyla başlatılan soruşturmaya ilişkin şunları söyledi:

"Sabah erken saatlerde evine baskın yapılsaydı, gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürülseydi o zaman 'Burada uygulanan hukukla muhalefete uygulanan arasında bir fark yok' derdik. Başlangıçta bir farklılaşma görünüyor. Bu farklılaşmanın sadece şekilsel mi, yoksa içerik açısından da mı olacağını soruşturmanın sonunda göreceğiz."

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla başlatılan soruşturmayı da kendi gözaltına alınma sürecine atıfta bulunarak değerlendiren Özdağ, "Ahmet Bey'i de lokantada yemek yerken veya başka bir yerde yüzlerce polisle gözaltına mı alacaklar, yoksa Ahmet Bey de olması gerektiği gibi davet üzerine gidip ifadesini mi verecek" dedi.