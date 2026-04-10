Üniversitede öğrenci gruplarının kavga ihbarına giden polise sürpriz kutlama - Son Dakika
10.04.2026 18:03  Güncelleme: 18:04
Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri, polis ekiplerine kavga ihbarı yaparak sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Polisler, çok sayıda görevlendirme ile geldikleri kantinde pastaları ve kutlamaları görünce şaşkınlık yaşadı.

ERZURUM Teknik Üniversitesi (ETÜ) Edebiyat Fakültesi kantininde iki grup arasında kavga ihbarına giden polis, öğrencilerin pastalı sürpriziyle karşılaştı.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencileri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Edebiyat Fakültesi kantininde iki öğrenci grubu arasında kavga olduğu ve yaralılar bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine fakülteye çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi yönlendirildi. Ekiplerin içeriye girmesiyle kavga ediyormuş gibi rol yapan öğrenciler, alkışlarla polislerin gününü kutladı. Pastayı kesen ekip amiri, "Teşkilatımızın 181'inci yıl dönümü vesilesiyle ortaya koymuş olduğunuz bu milli duygular hasretiyle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederiz" dedi.

Polis memurlarına öğrencilerle birlikte sahte bir ihbar üzerinden sürpriz organizasyonunu gerçekleştirdiklerini söyleyen ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Araştırma görevlisi ve milli sporcu Furkan Öğet ise "Kavga ihbarı verilmiş, yaralı oldukları söylenmiş. Yunus ekiplerimiz burada, komiserlerimiz burada dolayısıyla gerçekçi bir ihbar oluşmuş. Tabi geldiklerinde burada pastayla çiçeklerle karşılanıyorlar. Biz onlara şöyle bir slogan söyledik. Dedik ki, 'ETÜ'ye geldiğinizde vatan bölünmez, kavga olmaz, sadece burada pastalar ayrılır, sefa paylaşılır, cefayla bizim bir işimiz yok. Üniversite olarak kavgayla belayla işimiz olmaz'" diye konuştu.

Pasta kesimi sonrası öğrenciler ve polisler hem ikramları tattı hem de sohbet edip hatıra fotoğrafı çekildi.

Kaynak: DHA

