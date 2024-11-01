Ünlü Müzisyenler Türkiye'de Konser Verecek

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Dünya çapında tanınan ünlü müzisyenler, 2024-2025 sezonunda başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde müzikseverlerle buluşacak.

Söz yazarı, besteci ve yorumcu ABD'li şarkıcı John Maus, 3 Kasım'da Blind Sahnesi'nde lo-fi, synth pop ve deneysel pop karması parçalarıyla İstanbullu hayranlarının karşısına çıkacak.

Müzik kariyerinde 40 yılı tamamlayan ve bugünün en iyi gitaristleri arasında yer alan Al Di Meola, 7 Kasım akşamı Epifoni Events organizasyonuyla Volkswagen Arena'da sevenleriyle buluşacak.

Rock'dan swing'ine, klasik müzikten triphop'a kadar uzanan geniş bir yelpazeden ilham alan Fransız techno yıldızı ve yapımcı DJ NTO, 9 Kasım'da Flexanima sunumu ile Volkswagen Arena'da olacak.

İranlı ünlü sanatçı Anoushiravan Rohani ile Homayoun Shajarian, Epifoni organizasyonuyla 9 Kasım akşamı Ülker Sports Arena'da aynı sahneyi paylaşacak.

Soul-pop, indie electronica, R&B, caz gibi birden fazla müzik türünden ilham alan Charlotte Cardin, ikinci albümü "99 Nights Tour" kapsamında, Charm Music Türkiye organizasyonuyla 21 Kasım akşamı Volkswagen Arena'da performans sergileyecek.

Grammy ödüllü Jethro Tull, 23 Kasım'da konser verecek

Flütü rock müziğine kazandıran Grammy ödüllü Jethro Tull, dünya çapında 60 milyondan fazla albüm satışı ve 55 yıllık müzikal mirasıyla 23 Kasım'da Volkswagen Arena'da konser verecek.

Kod Müzik organizasyonu ve Pozitif deneyimiyle müzikseverlerle buluşacak olan grup, Ian Anderson'ın önderliğinde rock, folk ve progresif müziği harmanlayarak unutulmaz bir performans sunmaya hazırlanıyor.

Konserde Ian Anderson'a gitarda Jack Clark, davulda Scott Hammond, klavyede John O'Hara ve bas gitarda David Goodier eşlik edecek. Grup, klasikleşmiş hitlerinden son albümü "RökFlöte"e uzanan geniş bir repertuvar sunacak.

İngiliz rock ve metal grubu Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs gelecek ay İstanbul'da

Grammy Ödülü adayı piyanist ve besteci Alfredo Rodriguez, Yarel Hernandez ve Michael Olivera da Latin ve Afro- Küba ezgilerinin harmanlandığı repertuvarlarını 26 Kasım akşamı İş Kuleleri Salonu'nda dinleyicilerle paylaşacak.

Gösterime girdiği tarihte tüm dünyada büyük yankı uyandırarak Oscar'a aday gösterilen "Farinelli" filminin müziklerini derleyen ünlü şef ve klavsen sanatçısı Christophe Rousset, 1991 yılında kurduğu Les Talens Lyriques barok topluluğu ile tamamı Johann Sebastian Bach'ın eserlerinden oluşan bir repertuvarla İş Sanat'ta konser verecek.

Opera dünyasının yükselen yıldızlarından kontrtenor Zoltan Darago'nun solist olarak yer alacağı konser, 5 Aralık saat 20.30'da İş Kuleleri Konser Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İngiliz rock ve metal grubu Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs (PIGSx7) ilk İstanbul konserleri için 6 Aralık Cuma gecesi Asmalımescit Blind'da sahnede olacak.

İngiltere'de 2012'de kurulan grup, 2017'de yayınlanan ilk albümleri "Feed the Rats" ile müzikseverlerin dikkatini çekti ve The Guardian tarafından 2018'in "En İyi 40 Yeni Üyesi" arasında gösterildi.

Topluluk, vokalist Matt Baty, gitaristler Sam Grant ve Adam Ian Sykes, basçı John-Michael Hedley ve davulcu Ewan Mackenzie tarafından kuruldu.

Karakteristik sesi ve imajıyla öne çıkan Sharon Kovacs da Black Label Events'in katkılarıyla Türkiye turnesine hazırlanıyor. 17 Aralık'ta İzmir, 18 Aralık'ta Ankara ve 20 Aralık'ta İstanbul'da sahne alacak olan Kovacs, hayranlarına farklı bir müzikal deneyim sunacak.

CRR'de uluslararası sanatçılar sahnede

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu, bu ay sanatseverlere klasik müzikten caza, dünya müziğinden flamenkoya kadar geniş bir yelpazede 13 konser ve 5 söyleşi sunuyor.

CRR'de bu akşam Ali Perret ve Ricky Ford müzikal bir düelloya çıkıyor. Türkiye'de bir ilk olacak caz orkestraları düellosu, caz müziğinin köklü geleneklerinden birini Anadolu'nun aşık atışması formatıyla modern bir caz sahnesine taşıyor.

Yarın Avrupa'nın en saygın nefesli topluluklarından biri olarak gösterilen Kraliyet Concertgebouw Orkestrası, CRR sahnesinde olacak. Hollanda'nın köklü orkestrası Concertgebouw'un nefeslilerden oluşan topluluğu, Johann Sebastian Bach'tan George Gershwin'e uzanan geniş bir repertuvarla izleyicilere müzik ziyafeti sunacak.

CRR'de 5 Kasım'da Murcia İspanyol Balesi ve Carmen & Matilde Rubio Topluluğu "Pasion Flamenca" gösterisiyle sanatseverlerle buluşacak. Gösteride İspanyol dansının köklü gelenekleri sergilenecek.

Şarkılarında Doğu ve Batı'nın melodilerini bir araya getiren Ermeni asıllı Suriyeli müzisyen Lena Chamamyan, 23 Kasım'da CRR'de konser verecek.

Ödüllü Sitkovetsky Trio, Maurice Ravel ve Dmitri Shostakovich de eserlerini seslendirmek üzere 27 Kasım akşamı CRR sahnesinde olacak. Oda müziği alanında dünya çapında ün kazanmış bu trio, klasik müziğin inceliklerini izleyicilere sunarak, büyüleyici bir müzik akşamı yaşatacak.

2025'teki konserler

Bu yıl sonunun yanı sıra 2025'te de çok sayıda ünlü müzisyen ve grup, İstanbul'da sahne alacak.

Norveçli sinematik folk ve pop grubu Kalandra, seneye ilk kez İstanbul'da konser verecek. Grup, 7 Şubat 2025 gecesi IF Beşiktaş'ta hayranlarıyla buluşacak.

Manowar'un eski gitaristi Ross Friedman, "Ross The Boss" adıyla 5 Nisan 2025'te IF Beşiktaş'ta sevilen parçalarını seslendirecek.

Rock müziğin ünlü sopranolarından Tarja Turunen, Nightwhish grubunda birlikte çalıştığı solist ve bas gitarist Marko Hietala ile birlikte 10 Nisan'da JJ Arena'da dinleyiclerin karşısına çıkacak.

Accept'in eski solisti Udo Dirkschneider, solo grubu UDO ile 11 Nisan'da IF Beşiktaş'ta konser verecek.

Glam rock türünün öncülerinden White Lion da IF Beşiktaş'ta 14 Mayıs'ta sahne alacak.

Fransız metal grubu Gojira, 2025 yaz turnesi kapsamında KüçükÇiftlik Park'a gelecek. Turne kapsamında İstanbul konseri biletleri, 5 Kasım'dan itibaren Bubilet'te satışa sunulacak. Bugüne kadar üç kez Grammy Ödülü adayı olan topluluk, 2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde Marina Viotti ve Victor Le Masne'nin yer aldığı "Mea Culpa (Ah! Ça ira!)" ile sahne almıştı.

Alman heavy metal gitaristi Axel Rudi Pell, kariyerinin ilk konseri için, 22 Mart 2025 akşamı Epifoni organizasyonuyla JJ Arena'da sahnede olacak. Konserin biletleri, 4 Kasım'da satışa açılacak.

Grammy ödüllü progresif metal grubu Dream Theater, 40. yıl dönümü turnesinde 27 Temmuz 2025'te yeniden KüçükÇiftlik Park'ta konser verecek.

"An Evening with Dream Theater" turnesi, kurucu ve davulcu Mike Portnoy, vokalist James LaBrie, basçı John Myung, gitarist John Petrucci ve klavyeci Jordan Rudess'in bir araya gelmesiyle gerçekleştirilecek. Konserin biletleri bugün Bubilet'te satışta olacak.

Kurulduğu 1996'dan bu yana trip hop'u, pop ve çok sesli elementlerle sentezleyen Belçikalı grup Hooverphonic, Avrupa turnesi kapsamında 3 şehirlik bir turne için Türkiye'ye geliyor. Grup, 12 Nisan'da İstanbul'da Zorlu PSM'de, 13 Nisan'da Ankara Jolly Joker'de ve 14 Nisan'da İzmir Hangout PSM'de sahne alacak.