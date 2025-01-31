Ünlü Oyuncu Sezai Altekin Son Yolculuğuna Uğurlandı

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İstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan emekli olan Sezai Altekin, Bodrum'a bağlı Gündoğan Mahallesi'ndeki evinde gece saatlerinde kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. 30 tiyatro, 23 film, 20'ye yakın dizide rol alan Altekin'in ölüm haberi yakınları, sevenleri ve sanatçı dostlarını üzdü.

BİRÇOK ÇİZGİ FİLM KARAKTERİNE SES VERDİ

İstanbul'da 1944'te dünyaya gelen Sezai Altekin, Pertevniyal Lisesi'nde okudu. 1966 yılında girdiği Şehir Tiyatroları'nda emekli oluncaya kadar görev yaptı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları yaptı. Gazanfer Özcan ile beraber birçok seslendirme çalışmasında bulundu. Özellikle Barni Moloztaş, Bugs Bunny ve Şirin Baba karakterlerini seslendirip, hayat verdi. 2007-2008 sezonunda 'Bana Bir Picasso Gerek' oyunu ile Duru Tiyatro'ya misafir oyuncu olarak katıldı. 2014 yılında Kanal D'de yayınlanan 'Paşa Gönlüm' dizisinde 'Paşa Dede' rolünde oynadı, 'Tatar Ramazan' dizisinde 'Beyefendi' rolünü oynadı. Son olarak Show TV ekranlarında 'İlişki Durumu: Karışık' adlı dizide rol aldı.

CENAZE TÖRENİNE BİR AVUÇ İNSAN KATILDI

Vefatının ardından oyuncu, tiyatro ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin için Bodrum'da cenaze töreni düzenlendi. Gündoğan Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Altekin'in eşi Melek Altekin, kızı Duygu Altekin, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, oyuncu Tarık Papuççuoğlu, yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları katıldı. Törene katılımın az olması dikkat çekti. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Altekin için helallik alındı. Duaların ardından Altekin'in tabutu sevenlerinin omuzlarında mezarlığa götürülüp, toprağa verildi.

SEZAİ ALTEKİN KİMDİR?

Anne ve babasının desteğiyle kısa sürede başarı gösteren Altekin, ömrünü sanata adadı. Birçok karaktere sesiyle hayat veren Altekin, tiyatro, sinema ve dizi sektörünün de aranan yüzlerinden biri haline geldi.

1966 yılında girdiği Şehir Tiyatroları'nda emekli oluncaya kadar görev yaptı.

Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmaları da yapmaktadır. Seksenlerde Gazanfer Özcan ile beraber birçok seslendirme çalışmasında bulunmuştur. Özellikle Barni Moloztaş ve Şirin Baba seslendirmelerinde mimlenmiştir. 2007-2008 sezonunda Bana Bir Picasso Gerek oyunu ile Duru Tiyatro'ya misafir oyuncu olarak katılmıştır. 2014 yılında Kanal D'de yayınlanan "Paşa Gönlüm" dizisinde "Paşa Dede" rolünde oynayan Sezai Altekin Ali Sabuncugil Menajerlik'le çalışmaktadır. Tatar Ramazan dizisinde Beyefendiyi oynamıştır. Son olarak İlişki Durumu: Karışık adlı dizide rol almıştır.