Ünlü Sanatçı Ferdi Tayfur Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ünlü Sanatçı Ferdi Tayfur Hayatını Kaybetti

Ünlü Sanatçı Ferdi Tayfur Hayatını Kaybetti

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un cenazesi İstanbul'a taşındı. Sanatçının sevenleri hastane önünde toplanarak dua etti ve gözyaşı döktü.

03.01.2025 11:11  Güncelleme: 11:36
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ANTALYA'da tedavi gördüğü hastanede dün akşam yaşamını yitiren sanatçı Ferdi Tayfur'un (79) cenazesi, uçakla İstanbul'a götürüldü.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki evinde aniden fenalaşan Ferdi Tayfur, özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırılıp, tedaviye alındı. Soğuk algınlığı nedeniyle rahatsızlandığı belirtilen Tayfur, daha önce tedavi gördüğü Antalya'daki Medical Park Hastanesi'ndeki doktorunun talebi üzerine 16 Aralık gecesi bu kente sevk edildi. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Ferdi Tayfur, dün akşam saat 19.38'te yaşamını yitirdi.

SEVENLERİ HASTANEYE GELDİ

Ferdi Tayfur'un ölüm haberini alan sevenleri, hastane önüne geldi. Kimileri hastane önünde park ettikleri araçlarında Tayfur'un parçalarını dinleyerek gözyaşı döktü. Kimileri de Kur'an-ı Kerim okudu. Bir hayranı Ferdi Tayfur için Kur'an tilaveti okurken, sevenleri el açıp dua etti. Duanın ardından başka bir hayranı ise Tayfur'a ait parçayı söyledi. Hastane önünde toplanan kalabalık, 'Ferdi baba' diye bağırarak, Ferdi Tayfur'un şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin ve İl Emniyet Müdürü İlker Arslan hastaneye gelerek, taziye ziyaretinde bulundu.

SEVENLERİNDEN HELALLİK ALINDI

İşlemleri sonrası Tayfur'un cenazesi, hastanenin morgundan cenaze aracına konularak kalabalığın bulunduğu alana getirildi. Cenaze aracı kalabalığın ortasında dururken, sevenlerinden helallik alındı. Kalabalığın arasına gelen Vali Hulusi Şahin ve Emniyet Müdürü İlker Arslan da burada dua etti. Bu sırada Tayfur'un yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Tayfur'un yeğeni, cenaze aracına bakarak, 'Dayıcım' diyerek gözyaşı döktü.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Hastaneden yapılan açıklamada, Ferdi Tayfur'un 16 Aralık tarihinde hastaneye getirildiği, daha önce oluşan mantar enfeksiyonu sebebiyle sinüs temizliği için ameliyat edildiği, ameliyatın ardından sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ferdi Tayfur, dün öğle saatlerinde çok hızlı ilerleyen karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda devam eden tedavisi ve doktorların çabasına rağmen bu akşam 19.38'de yaşamını yitirdi."

AKM'DE ANMA TÖRENİ OLACAK

Ferdi Tayfur'un cenazesi, bugün saat 10.30'da uçak kargoyla İstanbul'a götürüldü. Tayfur'un cenazesi, 4 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anma töreninin ardından ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi'ne götürülecek. Burada kılınacak namazın ardından cenaze, Yeniköy'deki aile mezarlığına defnedilecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ünlü Sanatçı Ferdi Tayfur Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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