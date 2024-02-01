UNRWA\'nın askıya alınan finansmanı 2024 gelirinin yüzde 51\'ini temsil ediyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Ürdün Bölge Müdürü Olaf Becker, Ajansın bugüne kadar askıya alınan finansmanının, UNRWA'nın 2024 yılına ait gelirinin yüzde 51'ini temsil ettiğini söyledi.
Becker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "UNRWA çalışanlarının 7 Ekim'de Gazze çevresindeki Yahudi yerleşim birimlerine düzenlenen saldırılara katıldığı" yönündeki iddiaların ardından birçok ülkenin UNRWA'ya sağladığı fonları askıya almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bazı bağışçı ülkelerin fonları geçici olarak askıya almasının şu anda 2024 için beklenen gelirin yüzde 51'ini temsil ettiğini belirten Becker, "Finansmanın askıya alınması, UNRWA olarak tek başımıza 2 milyon kişiye insani yardım sağladığımız Gazze'deki operasyonlarımızı etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda Ürdün dahil 5 faaliyet alanımızın tamamında sunduğumuz hizmetleri de etkiliyor." dedi.
Ürdün'ün bölgede en fazla sayıda Filistinli mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu, UNRWA'nın burada yaklaşık 2,4 milyon kayıtlı mültecisi bulunduğunu ve bu nedenle Gazze'den sonra ikinci operasyon merkezi konumunda yer aldığını aktaran Becker, Ürdün'de 6 binden fazla çalışanlarının bulunduğunu ve UNRWA'ya bağlı 161 okulda 100 binden fazla öğrenciye ilköğretim eğitimi sağladıklarını ifade etti.
Ürdün'deki UNRWA kamplarında yaşayan 400 binden fazla mülteciden yaklaşık 60 binine nakdi yardım sağlamanın yanı sıra yılda 1,5 milyondan fazla tıbbi danışmanlık sağlayan 25 sağlık merkezi bulunduğunu kaydeden Becker, mevcut durumun devam etmesi halinde bu aydan sonra bu hizmetleri sağlamaya muhtemelen devam edemeyeceklerini dile getirdi.
Becker, bağışçı ülkelere, UNRWA'ya finansmanı mümkün olan en kısa sürede yeniden başlatmaları çağrısında bulundu.
UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları
BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınma gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.
Ajans, 5,9 milyon Filistinli mülteciye destek sağlıyor. 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışan UNRWA'nın tesisleri, bu süreçte defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.
UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.
Almanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya, UNRWA'ya yönelik finansal desteklerini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.
Norveç, İrlanda ve İspanya ise UNRWA'ya desteklerini sürdüreceklerini duyurmuştu.
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