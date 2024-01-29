Ürdün Kralı 2. Abdullah, BM Genel Sekreteri ile UNRWA ve İsrail işgali konusunu görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) durumu ile İsrail işgali ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi ile Batı Şeria'daki gelişmeleri görüştü.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah ile BM Genel Sekreteri Guterres bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kral Abdullah, Guterres'e UNRWA'yı desteklemeye ve BM'nin yetkisine uygun olarak hayati insani hizmetlerini sağlamaya devam etmesi gerektiğine dikkati çekerek, Gazze'de felaket seviyesine ulaşan insani koşullar altında yaşayan iki milyondan fazla Filistinliye yardım sağlayabilmesi için UNRWA'yı destekleyen ülkelerin oynadığı rolün önemine vurguda bulundu.

Uluslararası hukuka bağlı kalması için İsrail'e baskı yapılması ve Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona erdirilmesi gerektiğinin altını çizen Kral Abdullah, yerlerinden edilen Gazzelilerin evlerine dönmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin garanti altına alınması çağrısı yaptı.

Kral Abdullah ayrıca, yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria ile Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik şiddet eylemleri ile Müslüman ve Hristiyanlara ait kutsal mekanlara saldırıları konusunda da uyarıda bulundu.

UNRWA'nın işlevi ve İsrail'in iddiaları

BM üyesi devletlerin gönüllü katkılarıyla finanse edilen UNRWA, faaliyetlerine başladığı 1950'den bu yana Filistinli mültecilere gıda, sağlık, eğitim, barınak gibi insani yardımları sağlayan ana kuruluş konumunda bulunuyor.

Ajans bugün işgal altındaki Filistin toprakları ile çevre ülkelerdeki 5,9 milyonu aşkın Filistinli mülteciye destek sağlıyor.

UNRWA, 73 yılı aşkın süredir Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken, bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail yetkililerinin UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

Öte yandan, Norveç, İrlanda ve İspanya UNRWA'ya desteğini sürdüreceğini duyurmuştu.