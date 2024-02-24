Türk Escobar'ı Urfi Çetinkaya'nın örgütüne yönelik operasyonda 23 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Türk Escobar'ı Urfi Çetinkaya'nın örgütüne yönelik operasyonda 23 kişi tutuklandı

Türk Escobar\'ı Urfi Çetinkaya\'nın örgütüne yönelik operasyonda 23 kişi tutuklandı

Urfi Çetinkaya'nın liderliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik yapılan soruşturmada gözaltına alınan 43 zanlıdan 23'ü tutuklandı. Operasyon kapsamında 37 ton uyuşturucu ele geçirilirken, suç örgütüne ait birçok mal varlığına da tedbir konuldu.

24.02.2024 12:59  Güncelleme: 13:02
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"Türk Escobar'ı" olarak bilinen Urfi Çetinkaya'nın elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik soruşturmada gözaltına alınan 43 zanlıdan 23'ünün tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının koordinesi ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla İstanbul merkezli 9 ildeki operasyonda yakalanan 43 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Rüstem Çetinkaya ve Hakan Çetinkaya ile ABD'nin kırmızı bültenle aradığı H.Y.N'nin de arasında olduğu 43 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda soruşturma savcılığına ifade verdi.

Savcılık ifadelerinin ardından zanlılar, nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı.

Şüphelilerden 23'ünün tutuklanmasına hükmeden Hakimlik, 20 zanlıyı da haklarında adli kontrol tedbirleri uygulayarak serbest bıraktı.

Operasyon hakkında

"Türk Escobar'ı" olarak bilinen Urfi Çetinkaya'nın elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik 20 Şubat'ta İstanbul, İzmir, Afyonkarahisar, Malatya, Antalya, Çanakkale, Bilecik, Muğla ve Balıkesir'de düzenlenen "Kafes-44" operasyonunda 43 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Almanya, Bulgaristan, İspanya, Moritanya, Portekiz ve Yunanistan'da 13 ton, Türkiye'de ele geçen 24 ton olmak üzere toplam 37 ton uyuşturucudan sorumlu oldukları tespit edilen zanlıların, tanıdıklarıyla kendilerine ait gemi, ticari konteyner ve balıkçı tekneleriyle uluslararası uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları belirlenmişti.

Soruşturma kapsamında, suç örgütüne ait toplam değeri yaklaşık 20 milyar olan 147 arsa, 56 konut, 8 apartman, 74 iş yeri, 53 lüks araç, tekne, 53 şirketteki ortaklık payları, 64 banka hesabı, 7 kiralık kasa ile çok sayıda ziynet eşyası, nakit para ve soğuk cüzdana tedbir konulmuştu.

"Teşekkül halinde uyuşturucu madde imal etmek ve nakletmek" suçlarından kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranırken İstanbul'da yakalanan Urfi Çetinkaya ise 12 Nisan 2023'te tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Escobar'ı Urfi Çetinkaya'nın örgütüne yönelik operasyonda 23 kişi tutuklandı - Son Dakika

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