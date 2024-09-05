Urla'da Kum Zambakları Koruma Altına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Urla'da Kum Zambakları Koruma Altına Alındı

Geniş Video İzle

Urla Belediyesi tarafından düzenlenen farkındalık etkinliğiyle Türkiye'de en çok yetişen kum zambakları koruma altına alındı. Kum zambakları, sadece Urla'ya değil, tüm Türkiye'ye ait bir doğal miras olarak kabul ediliyor.

05.09.2024 15:30  Güncelleme: 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- Kum zambakları, Türkiye'de en çok yetiştiği yer olan Urla'da koruma altına alındı. Kum zambakları için düzenlenen farkındalık etkinliğinde konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, "Kum zambakları sadece Urla'ya değil, tüm Türkiye'ye ait bir doğal miras" dedi.

Türkiye'de sadece üç yerde yetişen ve iki dönüm arazi ile en fazla yetiştiği yer Urla olan kum zambakları için ilçede önemli bir adım atıldı. Koparılması durumunda 387 bin 141 TL ceza öngörülen bitki için farkındalığını artırmak amacıyla Urla Belediyesi tarafından özel bir etkinlik düzenlendi.

Atatürk Mahallesi'nde kum zambaklarının yetiştiği sahilde düzenlenen etkinliğe Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Belediye Meclis Üyeleri, Urla Araştırmaları Merkezi Genel Sekreteri Kemal Ergün, Atatürk Mahallesi Muhtarı Rahime Tekin, muhtarlar, 1950'li yıllarda kum zambaklarının dikimini yapan İbrahim Zorlular'ın torunu mahalle sakini Dilek Zorlular ve eşi Bozkurt Zorlular ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, katılımcılara kum zambaklarının önemi ve korunması gereken hassas ekosistem hakkında bilgi verildi. Başkan Balkan, kum zambaklarının sadece Urla'ya değil, tüm Türkiye'ye ait bir doğal miras olduğu vurgulayarak şunları söyledi:

"Atatürk Mahalle Muhtarım ve burayı korumak için canla başla mücadele eden mahalle sakinlerimize sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Burada imar planlarında 7 metrelik bir yürüyüş yolu var. Burada yürüyüş alanı yapıp imar planlarındaki park alanını da yapıp inşallah bir daha ki bahara kadar Çamlıçay'dan başlayan bisiklet yolu Çeşmealtı Mavi Plaj'a kadar kesintisiz olarak devam edecek. Bu projeyi hayata geçirmek için hep birlikte çalışıyoruz. Bu alanı çevirdiğimiz ve koruma altına aldığımız için ben çok mutluyum. Alandaki zambakların hem bakımını hem de peyzajını düzenlemesini belediyemiz birimleri yapacaktır. Bu duyarlılığı bize yaşattığınız ve burayı koruma altına almamıza vesile olduğunuz teşekkür ediyoruz. İnşallah parklarımızı da zambakları da bisiklet yolunu da önümüzdeki nisan ayına kadar hayata geçirip sizlerin kullanımına sunacağız."

Atatürk Mahallesi Muhtarı Rahime Tekin de kum zambaklarının koruma altına alınması için çok emek verdiklerinin altını çizerek, "1950 yılından beri bu mahallede kum zambakları mevcuttur. Burayı koruma altına alan mahalle sakinlerimiz ve derneğimiz yıllardır emek vermişlerdir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Urla Araştırmaları Merkezi Genel Sekreteri Kemal Ergün ise kum zambaklarının endemik bir tür olduğunu ve Yarımada bölgesinde en yoğun bir şekilde Urla Kalabak sahilinde bulunduğunu ve dünyada Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan bir tür olduğunu belirterek, "Belediye Başkanımıza, Fen İşleri, Park Bahçeler ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze ve bu alanın koruma altına alınması adına emeği geçen belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan sivil toplum kuruluşları ve çevreciler de kum zambaklarının korunması konusunda duyarlılık çağrısında bulundu. Katılımcılar, kum zambaklarının yetiştiği alanda temizlik yaparak ve bilgi panoları asarak etkinliğe destek oldu.

Urla\'da Kum Zambakları Koruma Altına Alındı
Kaynak: ANKA

Urla Belediyesi, Etkinlik, Türkiye, Güncel, Miras, Çevre, Doğa, Urla, Çevre, Doğa, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Urla'da Kum Zambakları Koruma Altına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan OVP’ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan OVP'ye destek açıklaması: Güvenimiz ve desteğimiz tam
21:59 İstanbul’u ayağa kaldıran gizemli cisim Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı İstanbul'u ayağa kaldıran gizemli cisim! Balıkçı buldu, jandarma soluğu bölgede aldı
21:44 THY uçağı türbülansa girmişti Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti THY uçağı türbülansa girmişti! Olayın ardından kaydedilen görüntüler tüyler ürpertti
21:17 Ürdün, İsrail’i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız Ürdün, İsrail'i açık açık uyardı: Filistinlileri ülkemize göçe zorlarsanız bunu savaş ilanı sayarız
20:08 Kara kutu ’Mıstık’ konuştu: Polatlar sadece müşterimdi Kara kutu 'Mıstık' konuştu: Polatlar sadece müşterimdi
10:13 Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti Eski erkek arkadaşının üzerine benzin döküp yaktığı maraton koşucusu hayatını kaybetti
10:13 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5’e yükseltildi 2024 enflasyon beklentisi yüzde 41.5'e yükseltildi
10:07 Konvoyu görmeniz lazım Sisi’nin Türkiye’ye gelişi gibi gidişi de olay oldu Konvoyu görmeniz lazım! Sisi'nin Türkiye'ye gelişi gibi gidişi de olay oldu
10:00 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü 68 yaşındaki adam, nehirde yüzdüğü sırada timsah tarafından feci bir şekilde öldürüldü
09:59 Şeyma Subaşı’dan Acun Ilıcalı’nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'nın evliliği sonrası dikkat çeken çıkış: Hayatımdaki tüm sorular cevap buldu
09:49 CMG raporları sızdırıldı Telefonların dinlendiği ortaya çıktı CMG raporları sızdırıldı! Telefonların dinlendiği ortaya çıktı!
09:46 Akaryakıtta büyük indirim Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak Akaryakıtta büyük indirim! Pompaya yansıyacak rakam araç sahiplerine nefes aldıracak
09:39 Dolar ve Euro güne yükselişle başladı Dolar ve Euro güne yükselişle başladı
09:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teğmenlerin kılıçlı ant içme törenine ilk yorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2024 06:09:08. #1.11#
SON DAKİKA: Urla'da Kum Zambakları Koruma Altına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement