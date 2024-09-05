Urla\'da Kum Zambakları Koruma Altına Alındı

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(İZMİR)- Kum zambakları, Türkiye'de en çok yetiştiği yer olan Urla'da koruma altına alındı. Kum zambakları için düzenlenen farkındalık etkinliğinde konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, "Kum zambakları sadece Urla'ya değil, tüm Türkiye'ye ait bir doğal miras" dedi.

Türkiye'de sadece üç yerde yetişen ve iki dönüm arazi ile en fazla yetiştiği yer Urla olan kum zambakları için ilçede önemli bir adım atıldı. Koparılması durumunda 387 bin 141 TL ceza öngörülen bitki için farkındalığını artırmak amacıyla Urla Belediyesi tarafından özel bir etkinlik düzenlendi.

Atatürk Mahallesi'nde kum zambaklarının yetiştiği sahilde düzenlenen etkinliğe Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Belediye Meclis Üyeleri, Urla Araştırmaları Merkezi Genel Sekreteri Kemal Ergün, Atatürk Mahallesi Muhtarı Rahime Tekin, muhtarlar, 1950'li yıllarda kum zambaklarının dikimini yapan İbrahim Zorlular'ın torunu mahalle sakini Dilek Zorlular ve eşi Bozkurt Zorlular ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte, katılımcılara kum zambaklarının önemi ve korunması gereken hassas ekosistem hakkında bilgi verildi. Başkan Balkan, kum zambaklarının sadece Urla'ya değil, tüm Türkiye'ye ait bir doğal miras olduğu vurgulayarak şunları söyledi:

"Atatürk Mahalle Muhtarım ve burayı korumak için canla başla mücadele eden mahalle sakinlerimize sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Burada imar planlarında 7 metrelik bir yürüyüş yolu var. Burada yürüyüş alanı yapıp imar planlarındaki park alanını da yapıp inşallah bir daha ki bahara kadar Çamlıçay'dan başlayan bisiklet yolu Çeşmealtı Mavi Plaj'a kadar kesintisiz olarak devam edecek. Bu projeyi hayata geçirmek için hep birlikte çalışıyoruz. Bu alanı çevirdiğimiz ve koruma altına aldığımız için ben çok mutluyum. Alandaki zambakların hem bakımını hem de peyzajını düzenlemesini belediyemiz birimleri yapacaktır. Bu duyarlılığı bize yaşattığınız ve burayı koruma altına almamıza vesile olduğunuz teşekkür ediyoruz. İnşallah parklarımızı da zambakları da bisiklet yolunu da önümüzdeki nisan ayına kadar hayata geçirip sizlerin kullanımına sunacağız."

Atatürk Mahallesi Muhtarı Rahime Tekin de kum zambaklarının koruma altına alınması için çok emek verdiklerinin altını çizerek, "1950 yılından beri bu mahallede kum zambakları mevcuttur. Burayı koruma altına alan mahalle sakinlerimiz ve derneğimiz yıllardır emek vermişlerdir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Urla Araştırmaları Merkezi Genel Sekreteri Kemal Ergün ise kum zambaklarının endemik bir tür olduğunu ve Yarımada bölgesinde en yoğun bir şekilde Urla Kalabak sahilinde bulunduğunu ve dünyada Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan bir tür olduğunu belirterek, "Belediye Başkanımıza, Fen İşleri, Park Bahçeler ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze ve bu alanın koruma altına alınması adına emeği geçen belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan sivil toplum kuruluşları ve çevreciler de kum zambaklarının korunması konusunda duyarlılık çağrısında bulundu. Katılımcılar, kum zambaklarının yetiştiği alanda temizlik yaparak ve bilgi panoları asarak etkinliğe destek oldu.