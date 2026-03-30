İşte tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi

30.03.2026 22:35  Güncelleme: 23:56
Ankara'da 21 yaşındaki belediye çalışanı olan sevgilisiyle otel odasında gözaltına alındıktan sonra rüşvet soruşturmasında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Yalım, "Aslıhan Aksoy isimli şahsın hesabına şahsi hesabımdan gönderilen 1 milyon 500 bin liralık para araç alımı için gönderilmiştir. Paranın transfer edildiği tarihte belediye başkanı değildim. Kendisi ile Bornova Belediyesi'nde işe başlamasından kısa bir süre sonra ilişkimiz bitmişti." dedi.

Uşak Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Yalım ifadesinde, "Mükerrer fatura kesildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Benim ve belediyedeki üst düzey yöneticilerin geceleri eğlence mekanlarına giderek bunları belediyeye temsil ve ağırlama giderleri olarak ödettirdiğimiz yönündeki tanık beyanları asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır. İddialara konu gece kulübü ve restoran, şirketlerim bünyesinde olup, belediyeye fatura edilen herhangi bir hesap ödemem söz konusu değildir" dedi.

ÖZKAN YALIM TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Özkan Yalım'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

"MÜKERRER FATURA KESİLDİĞİ İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Özkan Yalım ifadesinde şunları söyledi:"Uşak Spor'a yardım adı altında şahsi hesaplarıma geçirmek suretiyle kimseden herhangi bir para almadım. Uşak Belediyesine bağlı sosyal tesislere 'Ontek' isimli firmadan alınan malzemelere mükerrer fatura kesildiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Uşakgündem.com ve uşakhaber.com internet sitelerine belediyeden herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Bu sitelerin alım ve satımı ilgili işlerle alakalı olup, benimle herhangi bir alakası bulunmamaktadır. Benim ve belediyedeki üst düzey yöneticilerin geceleri eğlence mekanlarına giderek bunları belediyeye temsil ve ağırlama giderleri olarak ödettirdiğimiz yönündeki tanık beyanları asılsız olup, gerçeği yansıtmamaktadır.

"ASLIHAN AKSOY'UN BELEDİYEDE İŞE GELİP GELMEDİĞİNİ BİLMİYORUM"

İddialara konu gece kulübü ve restoran, şirketlerim bünyesinde olup, belediyeye fatura edilen herhangi bir hesap ödemem söz konusu değildir. Tanık beyanlarında geçen Aslıhan Aksoy isimli kişinin belediye sosyal tesislerini temizlik ve tertibini sağlama hususunda belediye çalışanı olarak görev yaptığı doğrudur. Aslıhan Aksoy'un belediyede çalıştığı dönemde fiilen işe gelip gelmediği yahut ne zaman izin kullandığı hususlarına dair herhangi bir bilgim bulunmamaktadır. Aslıhan Aksoy, belediyede işe alınmadan önce benim otelimde alışmaktaydı.

"ŞAHSİ HESABIMDAN 1 MİLYON 500 BİN LİRA PARA GÖNDERDİM"

Belediyede çalışmaya başladıktan sonra benim işletmem ile olan ilişiği kesilmiştir. Aslıhan Aksoy isimli şahsın hesabına şahsi hesabımdan gönderilen 1 milyon 500 bin liralık para araç alımı için gönderilmiştir. Paranın transfer edildiği tarihte belediye başkanı değildim. Kendisi ile aramızdaki özel muhabbetten kaynaklanan sebeplerle para gönderim işlemini yaptım. Bu hususun belediye ya da belediye başkanlığı görevim ile bağlantısı yoktur.

"BORNOVA BELEDİYESİ'NDE İŞE GİRMESİ İÇİN RİCACI OLDUM"

Belediye başkanı olmadan önce bana ait işletmede çalışırken belediyenin sosyal tesislerinde görev almak istediğini söylemesi üzerine belediyedeki ihtiyaç durumu da gözetilerek kendisini işe aldım. Akabinde çıkan haberler sonrasında belediyedeki işinden ayrıldı. Sonrasında Bornova Belediye Başkanlığı İnsan Kaynaklarına kendisini yönlendirerek orada belediyede çalışmasına devam etmesi konusunda yardımda bulundum. Kendisi ile Bornova Belediyesi'nde işe başlamasından kısa bir süre sonra ilişkimiz bitmişti. Bornova Belediye Başkanı ile görüşerek Aslıhan Aksoy'u belediyede uygun bir kadroda ihtiyaç varsa işe alması konusunda ricacı oldum. Kendisi de yardımcı oldu" dedi.

"CİHAN ARAS ADINA KAYITLI 3 İŞLETMEM DAHA BULUNMAKTAYDI"

Yalım, "Cihan Aras ile aramızda geçen ve dosya kapsamında yer alan konuşmalar, benim Bulgaristan'da bulunan ve Cihan Aras adına kayıtlı işletmemi ihtiyaç kalmaması sebebi ile kapatmam sonrası çıkan verginin Cihan Aras'a tebliği üzerine tarafıma karşı sinirlenerek yazdığı mesajlaşmalardan ibarettir. Zaten mesaj içeriğinde tarafımca 'gelen rakam benim için sorun değil' şeklinde kendisine vermiş olduğum cevaptan da konunun vergi ile alakalı olduğu anlaşılmaktadır. Benim şahsım adıma kayıtlı Bulgaristan'da lojistik alanında faaliyet gösteren bir şirketim bulunmaktadır. Yine Almanya'da faaliyet gösteren lojistik adına faaliyet gösteren şirketin yüzde 50 hissesi benimdir, ancak şirketin tamamı Bulgaristan'daki işletmemde geçmişte yönetici olarak çalışan Reyhan isimli kişinin adına kayıtlıdır. Bulgaristan'da yine şahsıma ait olan ancak Cihan Aras adına kayıtlı 3 işletmem daha bulunmaktaydı. Ancak şuan 1 tanesi aktiftir. Bu şirket lojistik, muayene ve araç yıkama konusunda faaliyet göstermektedir" dedi.

"BEN UŞAK SEVDALISI BİR İNSANIM"

Özkan Yalım ifadesini şu sözlerle sürdürdü: "Ben Uşak sevdalısı bir insanım. Milliyetçi, Atatürkçü bir insanım. Yurtiçi ve yurtdışında kazanmış olduğum paraları Sivaslı ilçesine getiren biriyim. Rahmetli babam adına Sivaslı ilçesinde Fen Lisesi yaptırmış ve bunun dışında üniversite yapımında ve başkaca ilçe için faydalı olabilecek şekilde yardımlarda bulundum. Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne iki adet araç hibe ettim. Yine Sivaslı ilçesine Ambulans ve Cenaze aracı alarak hibe ettim. Bunların hepsi belediye başkanı olmadan önce yapmış olduğum yardımlardır.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'nün tesisine ihtiyaçtan kaynaklı olarak yeteri kadar katkıda bulundum. Benden önceki belediye yönetiminde Uşak ilindeki aş evine yardımlarda bulundum. Eğitimci bir aileden gelmekteyim. Bu sebepten eğitim ve kamu kurumlarına gerekli desteği şahsi hesaplarımdan sağlamaktayım. Belediye başkanı seçildikten sonra belediyenin faaliyetlerinin daha verimli şekilde işlemesi için kiralık olan çöp kamyonlarının kira bitimine müteakip iptal ederek Devlet Malzeme Ofisinden belediyeye ait kamyonların alınmasını lojistik alanında gerekli iyileştirmelerin sağlanmasını, taş ve parke basma fabrikası kurdurarak belediyenin giderlerini en aza indirme yönünde faaliyetlerde bulundum.

Yapmış olduğum çalışmalar sayesinde 2025 yılında belediye bütçesi 1 Milyar TL civarında tasarruf yaptırarak Türkiye'deki ilk 10 belediye arasına girdik. Bu hususların iddialar kapsamında dikkate alınmasını talep ediyorum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Uşak Belediye başkanı olarak görev yaptığım için gurur duyuyor ve çalışmalarıma devam etmek istiyorum."

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • harun 8071 harun 8071:
    ekovari savunma 6 1 Yanıtla
    Necati Kaya Necati Kaya:
    Babacım, babacım, paralarla her şeyi yaptık yınede sıfırlayamadıkmı diyecekti. 0 0
  • cuneyt Derse cuneyt Derse:
    belli uşak kuşak uçkur sevdası var . herşey güzel olacak 4 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
