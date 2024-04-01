MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|520
|Toplam Seçmen
|:
|171.546
|Açılan Sandık
|:
|519
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,81
|Kullanılan Oy
|:
|136.069
|Geçerli Oy
|:
|133.594
|Katılım Oranı
|:
|% 79,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÖZKAN YALIM
|% 40,67
|54.329
|AK PARTİ
|MEHMET ÇAKIN
|% 24,82
|33.152
|İYİ PARTİ
|MUHAMMET GÜR
|% 16,62
|22.204
|MHP
|SEZER ATEŞ
|% 12,54
|16.756
|DİĞER
|% 2,38
|3.183
|YENİDEN REFAH
|EROL KORKMAZ
|% 0,88
|1.171
|DEM PARTİ
|SANYA HAKİMOĞULLARI
|% 0,47
|629
|SAADET
|RAMAZAN YAVUZ ACAR
|% 0,34
|450
|ZAFER PARTİSİ
|FURKAN KAYA
|% 0,32
|425
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET KAHVECİ
|% 0,32
|420
|YTP
|EKREM ERTUĞRUL
|% 0,11
|150
|MİLLET
|MİKAİL YILDIZ
|% 0,09
|126
|BTP
|ORHAN UĞUR
|% 0,08
|112
|DP
|EKREM CEYLAN
|% 0,07
|92
|MEMLEKET
|MEHMETCAN SOLAK
|% 0,06
|82
|DEVA PARTİSİ
|AHMET RENÇBER
|% 0,06
|79
|HÜDA PAR
|MEHMET SALİH TOSUN
|% 0,05
|72
|DSP
|İNAN ÜNSAL
|% 0,04
|55
|VATAN PARTİSİ
|KADİR ALTUNKAYA
|% 0,03
|45
|TKH
|MELİS ÖZPİRİÇÇİ
|% 0,02
|24
|HKP
|NURHAYAT ÖZEL
|% 0,01
|16
|HAK-PAR
|ABDURRAHMAN BEŞER
|% 0,01
|13
|BAĞIMSIZ
|EŞREF KAHRAMAN
|% 0,01
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 82,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BAĞIMSIZ
|ZAFER ARPACI
|% 32,91
|3.313
|AK PARTİ
|MEHMET CEVİZCİ
|% 29,09
|2.929
|CHP
|ETEM ERDEM
|% 28,79
|2.899
|MHP
|AZİZ BULUT
|% 4,62
|465
|ZAFER PARTİSİ
|HARUN KARA
|% 1,32
|133
|İYİ PARTİ
|EMEL TAŞKIN
|% 0,81
|82
|YENİDEN REFAH
|GÜNER KARATAŞ
|% 0,64
|65
|DEVA PARTİSİ
|MURAT AHMET GÜNDÜZ
|% 0,62
|62
|BTP
|SEBAHATTİN GENÇER
|% 0,6
|60
|SAADET
|NURİ ÖZTÜRK
|% 0,36
|36
|HÜDA PAR
|İSMET SAYDAM
|% 0,12
|12
|DİĞER
|% 0,1
|10
|DEM PARTİ
|İBRAHİM HALİL SAKUR
|% 0,02
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 81,84
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|YILMAZ TOZAN
|% 57,87
|5.648
|AK PARTİ
|HACI MUSTAFA ÇETİN
|% 39,69
|3.874
|MHP
|İLHAN ÖZKAN
|% 1,35
|132
|ZAFER PARTİSİ
|OSMAN CANBULAT
|% 0,35
|34
|YENİDEN REFAH
|RAMİZ ÖZDEMİR
|% 0,34
|33
|SAADET
|UĞUR TUNABOYLU
|% 0,17
|16
|BTP
|HAYDAR ÇOBAN
|% 0,13
|13
|HÜDA PAR
|SERAP DEMİR
|% 0,1
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 84,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|RAMAZAN KARAKAYA
|% 48,41
|1.830
|AK PARTİ
|ALİ TOPÇU
|% 47,22
|1.785
|MHP
|ŞENOL ÇAKIR
|% 1,46
|55
|SAADET
|HİLMİ ÖZGÜL
|% 0,82
|31
|İYİ PARTİ
|YAŞAR ÖZKAN
|% 0,77
|29
|YENİDEN REFAH
|BAYRAM ALTUN
|% 0,56
|21
|BTP
|HAVVA ÇAKIN
|% 0,42
|16
|ZAFER PARTİSİ
|HASAN UTKU YILMAZ
|% 0,21
|8
|DİĞER
|% 0,08
|3
|HÜDA PAR
|ALİ KEMAL AŞKIN
|% 0,05
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,44
|Katılım Oranı
|:
|% 89,07
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BAHRİ AZATÇAM
|% 52,18
|2.324
|CHP
|NURETTİN KOZAKLI
|% 45,67
|2.034
|İYİ PARTİ
|RECEP ÖZKAN
|% 0,72
|32
|MHP
|ALİ ÇETİN
|% 0,49
|22
|ZAFER PARTİSİ
|NEVZAT DEMİRATAN
|% 0,27
|12
|BTP
|HASAN KAZAN
|% 0,25
|11
|YENİDEN REFAH
|HÜSEYİN ERDEM
|% 0,22
|10
|SAADET
|ÖZKAN OSKAY
|% 0,11
|5
|HÜDA PAR
|ENVER ADANIR
|% 0,09
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 87,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|VELİ KOÇLU
|% 49,57
|2.121
|CHP
|SELİM SAKA
|% 41,22
|1.764
|MHP
|YORUM ESKİCİ
|% 4,58
|196
|YENİDEN REFAH
|ALİ İHSAN TİLKİCİ
|% 1,8
|77
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN KAZIM KIRSAKAL
|% 1,17
|50
|İYİ PARTİ
|AHMET ERGÜL
|% 1,08
|46
|ZAFER PARTİSİ
|HİDAYET KORKMAZ
|% 0,23
|10
|SAADET
|AYDIN ŞENTÜRK
|% 0,21
|9
|BTP
|NESRİN AÇIKGÖZ
|% 0,09
|4
|HÜDA PAR
|ZEYNEP TOSUN
|% 0,05
|2
Son Dakika › Güncel › UŞAK SON - Son Dakika
Edirne Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Filiz Gencan Akın, kesin olmayan sonuçlara göre 45 bin 958 oy alarak kazandı. AK Parti adayı Belgin İba ise 41 bin 943 oy aldı. Akın, avukatlık kariyerinin ardından 2011 yılında siyasete atıldı ve 2019 yılında Edirne Belediye Meclis Üyeliğine seçildi.
AK Parti adayı Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Özlü 41 bin 222 oy alırken, Yeniden Refah Partisi adayı Davut Güloğlu 30 bin 400 oy aldı. Özlü, 1962 doğumlu olup, Düzce'de doğmuş ve eğitimini tamamlamıştır. Daha önce milletvekilliği ve bakanlık görevlerinde bulunan Özlü, evli ve 2 çocuk babasıdır.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Özkan Yalım 54 bin 323, AK Parti adayı Mehmet Çakın 33 bin 163 oy aldı. Yalım, 1969 yılında Eşme'nin Köylüoğlu köyünde doğdu ve Eşme Lisesini bitirdi. Belçika'da çalıştıktan sonra Uşak'a dönen Yalım, ticari hayatına devam ederken CHP'den milletvekili seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Ahmet Metin Genç, kesin olmayan sonuçlara göre 222 bin 855 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Hasan Süha Saral ise 122 bin 174 oy aldı. Ahmet Metin Genç, 1972 yılında Maçka ilçesinde doğmuş olup, hukuk eğitimini tamamladıktan sonra avukatlık yapmaya başlamıştır. AK Parti'nin kuruluşunda aktif görevler üstlenen Genç, daha önce de Ortahisar Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
Çorum Bağımsız Belediye Başkan adayı Burhan Sönmez, kendisine verilen oyların çalındığını iddia etti. İl Seçim Kurulu önünde CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız ile birlikte açıklama yapan Sönmez, oylarının şaibeli olduğunu belirtti ve oylarının peşinde olduklarını söyledi.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ferdi Zeyrek 444 bin 246, MHP adayı Cengiz Ergün 228 bin 235 oy aldı. Zeyrek, Manisa'da mimari projeler ve iç tasarım işleri üzerine kendi şirketini kurmuş, sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulunmuş ve CHP Manisa İl Başkanlığına seçilmiştir.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Muhammet Rıza Yalçınkaya 21 bin 970, MHP adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu 15 bin 583 oy aldı. Yalçınkaya, Bartın Belediye Başkanlığına seçilen CHP adayıdır. Yalçınkaya, daha önce Bartın Milletvekili olarak görev yapmıştır.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Sami Er, kesin olmayan sonuçlara göre 184 bin 718 oy alarak birinci oldu. CHP adayı Veli Ağbaba ise 140 bin 947 oyda kaldı. Sami Er, Malatya doğumlu olup, eğitimini tamamladıktan sonra özel sektörde mühendislik ve yöneticilik yapmıştır. Daha önce çeşitli belediyelerde görev alan Er, 2019 yılından bu yana Fatih Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
Osmaniye Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı İbrahim Çenet, kesin olmayan sonuçlara göre 42 bin 197 oy alarak birinci oldu. İYİ Parti adayı Alpaslan Koca ise 25 bin 133 oyda kaldı. İbrahim Çenet, Osmaniye doğumlu olup, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Daha önce çeşitli illerde kaymakamlık görevlerinde bulunan Çenet, son olarak Mersin Toroslar Kaymakamlığı yapmaktadır.
Ağrı Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Hazal Aras, kesin olmayan sonuçlara göre 24 bin 767 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Mehmet Salih Aydın ise 16 bin 472 oy aldı. Hazal Aras, Ağrı'da doğmuş olup, eğitimini tamamladıktan sonra siyasete atılmıştır. 2014 yerel seçimlerinde Ağrı Diyadin Belediye Başkanı seçildikten sonra görevden alınmış ve bir süre tutuklu kalmıştır.
Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde DEM Parti adayı Ahmet Türk, kesin olmayan sonuçlara göre 201 bin 400 oy alarak zafer kazandı. AK Parti adayı Abdullah Erin ise 102 bin 318 oyda kaldı. Ahmet Türk, siyasi kariyerine 1973 yılında başlamış olup, daha önce Mardin Milletvekili ve Bağımsız Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.
Balıkesir'de CHP'li Ahmet Akın'ın yüzde 50 civarında oy alarak seçim zaferi kutlandı. Büyükşehir Belediyesi ve iki merkez belediyesi CHP'li başkanlara emanet edildi.
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