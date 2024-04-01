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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 01:08
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MERKEZ

Toplam Sandık : 520
Toplam Seçmen : 171.546
Açılan Sandık : 519
Açılan Sandık Oranı : % 99,81
Kullanılan Oy : 136.069
Geçerli Oy : 133.594
Katılım Oranı : % 79,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖZKAN YALIM% 40,6754.329
AK PARTİMEHMET ÇAKIN% 24,8233.152
İYİ PARTİMUHAMMET GÜR% 16,6222.204
MHPSEZER ATEŞ% 12,5416.756
DİĞER% 2,383.183
YENİDEN REFAHEROL KORKMAZ% 0,881.171
DEM PARTİSANYA HAKİMOĞULLARI% 0,47629
SAADETRAMAZAN YAVUZ ACAR% 0,34450
ZAFER PARTİSİFURKAN KAYA% 0,32425
BÜYÜK BİRLİKMEHMET KAHVECİ% 0,32420
YTPEKREM ERTUĞRUL% 0,11150
MİLLETMİKAİL YILDIZ% 0,09126
BTPORHAN UĞUR% 0,08112
DPEKREM CEYLAN% 0,0792
MEMLEKETMEHMETCAN SOLAK% 0,0682
DEVA PARTİSİAHMET RENÇBER% 0,0679
HÜDA PARMEHMET SALİH TOSUN% 0,0572
DSPİNAN ÜNSAL% 0,0455
VATAN PARTİSİKADİR ALTUNKAYA% 0,0345
TKHMELİS ÖZPİRİÇÇİ% 0,0224
HKPNURHAYAT ÖZEL% 0,0116
HAK-PARABDURRAHMAN BEŞER% 0,0113
BAĞIMSIZEŞREF KAHRAMAN% 0,019
BANAZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZZAFER ARPACI% 32,913.313
AK PARTİMEHMET CEVİZCİ% 29,092.929
CHPETEM ERDEM% 28,792.899
MHPAZİZ BULUT% 4,62465
ZAFER PARTİSİHARUN KARA% 1,32133
İYİ PARTİEMEL TAŞKIN% 0,8182
YENİDEN REFAHGÜNER KARATAŞ% 0,6465
DEVA PARTİSİMURAT AHMET GÜNDÜZ% 0,6262
BTPSEBAHATTİN GENÇER% 0,660
SAADETNURİ ÖZTÜRK% 0,3636
HÜDA PARİSMET SAYDAM% 0,1212
DİĞER% 0,110
DEM PARTİİBRAHİM HALİL SAKUR% 0,022
EŞME

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 81,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPYILMAZ TOZAN% 57,875.648
AK PARTİHACI MUSTAFA ÇETİN% 39,693.874
MHPİLHAN ÖZKAN% 1,35132
ZAFER PARTİSİOSMAN CANBULAT% 0,3534
YENİDEN REFAHRAMİZ ÖZDEMİR% 0,3433
SAADETUĞUR TUNABOYLU% 0,1716
BTPHAYDAR ÇOBAN% 0,1313
HÜDA PARSERAP DEMİR% 0,110
KARAHALLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPRAMAZAN KARAKAYA% 48,411.830
AK PARTİALİ TOPÇU% 47,221.785
MHPŞENOL ÇAKIR% 1,4655
SAADETHİLMİ ÖZGÜL% 0,8231
İYİ PARTİYAŞAR ÖZKAN% 0,7729
YENİDEN REFAHBAYRAM ALTUN% 0,5621
BTPHAVVA ÇAKIN% 0,4216
ZAFER PARTİSİHASAN UTKU YILMAZ% 0,218
DİĞER% 0,083
HÜDA PARALİ KEMAL AŞKIN% 0,052
SİVASLI

Açılan Sandık Oranı : % 94,44
Katılım Oranı : % 89,07

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAHRİ AZATÇAM% 52,182.324
CHPNURETTİN KOZAKLI% 45,672.034
İYİ PARTİRECEP ÖZKAN% 0,7232
MHPALİ ÇETİN% 0,4922
ZAFER PARTİSİNEVZAT DEMİRATAN% 0,2712
BTPHASAN KAZAN% 0,2511
YENİDEN REFAHHÜSEYİN ERDEM% 0,2210
SAADETÖZKAN OSKAY% 0,115
HÜDA PARENVER ADANIR% 0,094
ULUBEY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 87,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVELİ KOÇLU% 49,572.121
CHPSELİM SAKA% 41,221.764
MHPYORUM ESKİCİ% 4,58196
YENİDEN REFAHALİ İHSAN TİLKİCİ% 1,877
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN KAZIM KIRSAKAL% 1,1750
İYİ PARTİAHMET ERGÜL% 1,0846
ZAFER PARTİSİHİDAYET KORKMAZ% 0,2310
SAADETAYDIN ŞENTÜRK% 0,219
BTPNESRİN AÇIKGÖZ% 0,094
HÜDA PARZEYNEP TOSUN% 0,052

Kaynak: AA

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