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MERKEZToplam Sandık.

01.04.2024 14:08  Güncelleme: 14:09
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MERKEZ

Toplam Sandık : 520
Toplam Seçmen : 171.546
Açılan Sandık : 520
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 139.556
Geçerli Oy : 133.925
Katılım Oranı : % 81,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖZKAN YALIM% 40,8954.767
AK PARTİMEHMET ÇAKIN% 24,3132.555
İYİ PARTİMUHAMMET GÜR% 16,7622.446
MHPSEZER ATEŞ% 12,616.873
YENİDEN REFAHEROL KORKMAZ% 1,672.232
ZAFER PARTİSİFURKAN KAYA% 0,68912
SAADETRAMAZAN YAVUZ ACAR% 0,68912
BÜYÜK BİRLİKMEHMET KAHVECİ% 0,58781
DEM PARTİSANYA HAKİMOĞULLARI% 0,55741
BTPORHAN UĞUR% 0,19259
DPEKREM CEYLAN% 0,17221
DEVA PARTİSİAHMET RENÇBER% 0,15196
YTPEKREM ERTUĞRUL% 0,14193
HÜDA PARMEHMET SALİH TOSUN% 0,13180
MİLLETMİKAİL YILDIZ% 0,12163
MEMLEKETMEHMETCAN SOLAK% 0,12160
DSPİNAN ÜNSAL% 0,08107
VATAN PARTİSİKADİR ALTUNKAYA% 0,0563
TKHMELİS ÖZPİRİÇÇİ% 0,0448
HAK-PARABDURRAHMAN BEŞER% 0,0342
HKPNURHAYAT ÖZEL% 0,0337
BAĞIMSIZEŞREF KAHRAMAN% 0,0337
BANAZ

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 84,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BAĞIMSIZZAFER ARPACI% 32,793.355
AK PARTİMEHMET CEVİZCİ% 28,912.958
CHPETEM ERDEM% 28,762.943
MHPAZİZ BULUT% 4,81492
ZAFER PARTİSİHARUN KARA% 1,39142
İYİ PARTİEMEL TAŞKIN% 0,8486
YENİDEN REFAHGÜNER KARATAŞ% 0,6668
BTPSEBAHATTİN GENÇER% 0,6567
DEVA PARTİSİMURAT AHMET GÜNDÜZ% 0,6566
SAADETNURİ ÖZTÜRK% 0,441
HÜDA PARİSMET SAYDAM% 0,1212
DEM PARTİİBRAHİM HALİL SAKUR% 0,022
EŞME

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPYILMAZ TOZAN% 52,165.040
AK PARTİHACI MUSTAFA ÇETİN% 42,634.119
BTPHAYDAR ÇOBAN% 2,55246
MHPİLHAN ÖZKAN% 1,57152
ZAFER PARTİSİOSMAN CANBULAT% 0,3938
YENİDEN REFAHRAMİZ ÖZDEMİR% 0,3837
SAADETUĞUR TUNABOYLU% 0,219
HÜDA PARSERAP DEMİR% 0,1211
KARAHALLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 85,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPRAMAZAN KARAKAYA% 48,221.830
AK PARTİALİ TOPÇU% 47,041.785
MHPŞENOL ÇAKIR% 1,6362
SAADETHİLMİ ÖZGÜL% 0,9536
İYİ PARTİYAŞAR ÖZKAN% 0,8432
YENİDEN REFAHBAYRAM ALTUN% 0,5521
BTPHAVVA ÇAKIN% 0,4818
ZAFER PARTİSİHASAN UTKU YILMAZ% 0,249
HÜDA PARALİ KEMAL AŞKIN% 0,052
SİVASLI

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,51

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAHRİ AZATÇAM% 52,142.483
CHPNURETTİN KOZAKLI% 45,822.182
İYİ PARTİRECEP ÖZKAN% 0,6933
MHPALİ ÇETİN% 0,4622
ZAFER PARTİSİNEVZAT DEMİRATAN% 0,2512
BTPHASAN KAZAN% 0,2311
YENİDEN REFAHHÜSEYİN ERDEM% 0,2110
SAADETÖZKAN OSKAY% 0,115
HÜDA PARENVER ADANIR% 0,094
ULUBEY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 89,19

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVELİ KOÇLU% 49,052.119
CHPSELİM SAKA% 40,861.765
MHPYORUM ESKİCİ% 4,56197
YENİDEN REFAHALİ İHSAN TİLKİCİ% 2,1392
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN KAZIM KIRSAKAL% 1,3257
İYİ PARTİAHMET ERGÜL% 1,2353
SAADETAYDIN ŞENTÜRK% 0,313
ZAFER PARTİSİHİDAYET KORKMAZ% 0,2812
BTPNESRİN AÇIKGÖZ% 0,167
HÜDA PARZEYNEP TOSUN% 0,115

Kaynak: AA

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