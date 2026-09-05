Üsküdar\'da başkan vekilliği seçimi ertelendi

(İSTANBUL) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün, "Bizler YENİ Parti olarak veya Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş arkadaşlarımızla birlikte 21 belediye meclis üyemize inanıyoruz, güveniyoruz. Gerçekten salı günü yapılacak oylamada temennimiz şudur ki gözaltında bulunan arkadaşlarımızın da o güne kadar kararları verilir, oylamaya katılırlar ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir önceki seçmiş olduğumuz Sibel Hanım'ı tekrar belediye vekili seçeriz diyorum" dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan ve Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığı 5 Ağustos seçiminin idare mahkemesi kararlarıyla iptal edilmesi nedeniyle yenilenmesine karar verilen Üsküdar Belediyesi Başkan Vekilliği seçimi YENİ Parti ve CHP grubunun ortak katılmama kararının ardından salt çoğunluk sağlanamadığı için 8 Eylül Salı gününe ertelendi.

Konuya ilişkin YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Tüzün ve YENİ Parti İstanbul Kurucu İl Başkanı Özgür Çelik belediye önünde açıklama yaptı.

Tüzün, bir belediye başkanının gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra İçişleri Bakanı'nın belediye başkanını görevden uzaklaştırdığını ve görevden uzaklaştırma tebligatını il valiliğine bildirdiğini söyledi. İl valiliğinin de belediye meclisi başkan vekiline kararını bildirdiğini belirten Tüzün, belediye meclisi başkan vekilinin imzasıyla belediye meclisi üyelerini olağanüstü toplantıya seçim yapmak üzere çağırdığını ifade etti.

Tüzün, "Ama maalesef son karardan sonra İstanbul Valiliği, tebligatı direkt kendisi yaparak belediye meclis başkan vekilimize tebligat yapmadan belediye meclis üyelerimize en kısa süre içerisinde yani üç günlük süre içerisinde, tebligatı bizzat kendisi yapmıştır. Siyasetin ve bürokrasinin nasıl iç içe olduğunun en somut örneğidir. Oysa 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi der ki 'bu kanun bu hallerde 10 gün süreyle seçim yapılabilir' demektedir. Ama maalesef vali, sabahın 10'una, hafta sonuna bu kararı verip tebligatları da bizzat kendisi yapmıştır" ifadelerini kullandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 584 sayılı kararına değinen ve bu kararın gözaltına bulunan kişilerin istemleri halinde oy kullanabileceğini belirttiğini söyleyen Tüzün, bu kararın üzerine YSK'nın başka bir karar almadığını kaydetti. Tüzün, sözlerine şöyle devam etti:

"O nedenle biz de dün itibarıyla Yeni Parti grubu olarak ve YENİ Parti İlçe Başkanımızın imzasıyla valiliğe müracaat ettik. ve ekine Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını ilave ettik. Dedik ki, 'Bu karar doğrultusunda, Yüksek Seçim Kurulu'nun bu kararı doğrultusunda gözaltında bulunan arkadaşlarımız yarın oy kullanabilirler.' Bu konuda yasa açık ve nettir. Müracaatımızı yaptık. Ama maalesef bizim yapmış olduğumuz bu resmi müracaata valilik bu saat itibarıyla cevap vermemiştir.

O nedenle 21 belediye meclisi üyemiz kendi aralarında toplanmışlar ve bir karar vermişler. Demişler ki, 'Biz gözaltında bulunan arkadaşlarımızın oy kullanması gerekirken bugün kullanmıyorlarsa, biz de oylamaya katılmayacağız' kararı almışlardır. Birinci Meclis Başkan Vekilimiz yasanın verdiği yetkiyi kullanıp bugün oturumu açmıştır. Oturuma Başkanlık Divanı Üyeleri en geç iki katip üye katılmıştır. Yasal mevzuat usul ve esas açısından yerine gelmiştir. Yoklamayı yapmıştır. Salt çoğunluk bulunamadığı için yani toplam 45 artı 1 belediye başkanı ile beraber 46 üye olması gerekiyor. Salt çoğunluk da 24'tür. 24 rakamına ulaşılmadığı için 22 sayısında kaldığı için toplantı yine bu yasa gereği üç gün sonraya bırakılmış ve Meclis Başkan Vekilimiz 8 Eylül Salı günü saat 9'da oturumu açmak için bugünkü birleşimi kapatmıştır. Durum bundan ibarettir.

Bizler YENİ Parti olarak veya Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilmiş arkadaşlarımızla birlikte 21 belediye meclis üyemize inanıyoruz, güveniyoruz. Gerçekten salı günü yapılacak oylamada temennimiz şudur ki gözaltında bulunan arkadaşlarımızın da o güne kadar kararları verilir, oylamaya katılırlar ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir önceki seçmiş olduğumuz Sibel Hanım'ı tekrar belediye vekili seçeriz diyorum. Bu anlayış içerisinde oyuna sahip çıkan, destek veren, bugün, dün akşam ve Pazartesi gününe kadar 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' deyip milletin kararına saygı duyan ve bugün bu desteği sağlayan tüm Üsküdar'lı hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum."

"NEYİN GİZLİ TUTULMAK İSTENDİĞİNE ŞAHİT OLDUNUZ"

Açıklamanın ardından bir gazetecinin belediye etrafında alınan önlemlere dikkati çekerek, bunun bir savcılık talimatının olduğunu söylediğini aktararak sorduğu soruya Tüzün, "Böyle bir tebligat bize resmi olarak ulaşmadı. Ancak neyin gizli tutulmak istendiğini, nasıl gizli hesaplar yapıldığını, nasıl kirli hesaplar yapıldığını hepiniz bugün yakından şahit oldunuz. Biz de şahit olduk. Oysa ben milletvekiliyim. Benim bu noktada toplantıya girip izlemem ve onu takip etmem noktasında bir sakınca bulunmamaktadır. Ama valiliğin bu yönde savcılığın kararını işleme koyarak bir karar almıştır. Bu kararı doğru bulmuyoruz. Her şey açık ve şeffaf bir şekilde yapılmalı. İyi ki Üsküdar Belediyemizin yayın aracı devreye girdi de bizler de oradan takip etmiş olduk" yanıtını verdi.

ÇELİK'İN AÇIKLAMALARI...

YENİ Parti İstanbul Kurucu İl Başkanı Özgür Çelik, Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından belediye başkan vekilliği seçimi yapıldığını ve Sibel Tan Çetinkaya'nın seçildiğini hatırlatarak, "Tıpkı 2024'te Üsküdar Belediyesi'ni kaybetmeyi hazmedemeyenler, birinci meclis başkan vekilliği seçimini de kaybetmeyi hazmedemeyerek birtakım kirli ve hukuksuz operasyonlara, kirli ve hukuksuz yollara başvurdular. O aşamadan itibaren belediye meclis üyelerimizi Kartal Anadolu Adliyesi'ne çağırdılar. Oralarda meclis üyelerimizi yargı taciziyle baskı altına almaya çalıştılar" dedi.

"BU TRANSFERLER NASIL GERÇEKLEŞTİ"

Sonra dört belediye meclis üyelerinin tehditlerle, tekliflerle, şantajlarla transfer edildiğini söyleyen Çelik, üç belediye meclis üyelerinin gözaltına alındığını kaydetti. Şu anda iki belediye meclis üyesinin gözaltında olduğunu ifade eden Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu transferler nasıl gerçekleşti? Bu tehditler, bu teklifler nasıl gerçekleşti? Bakın dün burada açıkladık. Bir kez daha altını çizmek istiyoruz. Bir belediye meclis üyesi birinci seçimde bu da meclis üyelerinin, yöneticilerin olduğu 40 kişilik bir ortamda, 'Ben birinci seçimin üçüncü turunda AK Parti'ye oy verdim, yine vereceğim. Çünkü Adalet Bakanlığı terör soruşturması kapsamında 15 yıldır İngiltere'den Türkiye'ye gelemeyen oğlumu geri getirme sözü verdi' dedi. 'Bunun için oy verdim, yine vereceğim' dedi ve onlardan bir tanesi transfer oldu.

Başka bir belediye meclis üyesinin birinci seçimin bir hafta öncesinde cezaevinde bulunan oğlunun şartlı tahliye ile serbest bırakıldığına yönelik iddialar var. Başka belediye meclis üyelerimizin tutuklanmayla tehdit edildiğine yönelik iddialar var. Burada belediye meclis üyelerine çeşitli miktarlarda para teklif edildiğine yönelik iddialar var. Bu şartlar altında, bu koşullar altında bu cumartesi günü ikinci seçim takvimini açıkladılar. Üç meclis üyemiz gözaltındayken bu takvim açıklandı. Bir tanesi serbest kaldı. Halen iki meclis üyemiz gözaltında."

"VALİLİK BU UYGULAMALARA ORTAK OLDU"

İstanbul Valiliği'nin bu uygulamaların hepsine ortak olduğunu savunan Çelik, Valiliğin birinci seçimi sabah saat 8'e koyduğunu belirtti. Çelik, "Valilik ikinci seçim takvimini üç arkadaşımızın gözaltına alındığı ve seçimin iptal edildiği gün açıkladı. Amaç neydi? O insanlar gözaltındayken burada bir seçim gerçekleşsin ve tüm bu uygulamalar sonucunda bugün burada sabah saat 10'da meclis başkan vekili, meclisi açtı ve bir süreç yaşandı" ifadelerini kullandı.

Özgür Çelik, "Bu uygulamalar karşısında, bu baskılar karşısında, bu tehditler karşısında boyun eğmeyen Üsküdar'ın onurlu meclis üyelerine, her birine ayrı ayrı yürekten teşekkür ediyorum. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Biz Üsküdar halkının iradesine çökülmesine izin vermeyeceğiz. Biz bu ülkede sandığın milletin önünden kaçırılmasına asla izin vermeyeceğiz" diye konuştu.