Üsküdar Meydanı'nda Gazze'ye destek mitingi düzenlendi - Son Dakika
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Üsküdar Meydanı'nda Gazze'ye destek mitingi düzenlendi

Üsküdar Meydanı\'nda Gazze\'ye destek mitingi düzenlendi

Filistin'e Destek Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Gazze'de bir yıldır devam eden saldırı ve katliama karşı Üsküdar Sahil Meydanı'nda miting gerçekleştirdi.

06.10.2024 18:46
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Filistin'e Destek Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, Gazze'de bir yıldır devam eden saldırı ve katliama karşı Üsküdar Sahil Meydanı'nda miting gerçekleştirdi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan mitingde AK Parti İstanbul Milletvekili sanatçı Yücel Arzen, Filistin için hazırladığı ezgiyi seslendirdi.

Sivil toplum kuruluşları adına konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, işgal son bulmadıkça ve soykırım durmadıkça susmayacaklarını söyledi.

Filistin'in 1948'den beri işgal altında olduğunu belirten Yalçın, 360 kilometrekarelik Gazze'nin 17 yıldır abluka altında ve her yerinin kan içinde olduğunu dile getirdi.

Gazze'nin 365 gündür tarihin en kanlı yıkımına ve en vahşi soykırımına sahne olduğunu vurgulayan Yalçın, "Gazze'de vahşi bir can pazarı kurulmuş. Hastaneler, okullar, camiler, pazar yerleri, mülteci kampları, toplu katliam alanlarına dönüştü. 365 günde 17 bini çocuk, 11 bin 500'ü kadın 42 bin Filistinli kardeşimiz katledildi. Gayriresmi rakamlara göre şehitlerimizin sayısı 118 bin. 100 binden fazla yaralı, on binlerce kayıp var. Gazze'de ölen sadece masum siviller değil Gazze'de insanlık ölüyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in bir Nazi rejimi olduğunu ve bu rejimi de ABD ve Avrupa'nın kurduğunu dile getiren Yalçın, Batı'da soykırımı desteklemenin serbest ama Filistin'e destek vermenin yasak olduğunu belirtti.

Katillere karşı İslam aleminin İstiklal Savaşı vermesi gerektiğine işaret eden Yalçın, şöyle konuştu:

"Çünkü soykırımcılar durmuyor, Batı'dan aldıkları güçle soykırımı Lübnan'a taşıyorlar. Güvenlik Konseyindeki vetocu baronlar, mazlumlara kurtuluş kapısını kapatırken zalimlere soykırım kapılarını sonuna kadar açıyor. Evet, artık Dünya 5'ten büyük olmak zorundadır. Mazlumu zalim, zalimi mazlum gösteren bu hokkabaz düzen artık sona ermelidir."

Meydanlara vicdanlarını rahatlatmak için toplanmadıklarını belirten Yalçın, Mescid-i Aksa'ya sadakat için, zalimlere karşı direnenlerin safında olduklarını göstermek için toplandıklarını ve Filistin davasını savunmaya devam edeceklerini söyledi.

"Aksa Tufanı sonrası İsrail'den çıkanların sayısı artmaya devam ediyor"

Mitinge katılan Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri de Türkiye'de yapılan mitinglere atıfta bulunarak, İsrail'i destekleyen ABD ve diğer ülkelere karşı Türkiye ve bütün ümmetin Filistin'le birlikte olduğunu belirtti.

Bir yıl içinde atılan tonlarca bombaya karşın Gazze halkının hala ayakta ve direniş halinde olduğunu dile getiren Zuhri, "İsrail, bu sürede Gazze ve Filistin üzerindeki planlarını gerçekleştiremedi. Hamas'ın elindeki esirlerini kurtaracaklarını söylemişlerdi. Bir yılda bütün teknolojik imkanlarına rağmen bırakın onları ele geçirmeyi, yerlerini bile tespit edemediler. İsrail, Aksa Tufanı başladıktan sonra ülkeyi terk eden yerleşimci siyonistleri geri döndüreceklerini söylemişti ama bir yılda çıkanların sayısı artmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.

Son saldırılarla İsrail'in savaşı daha geniş alanlara taşımaya çalıştığına dikkati çeken Zuhri, Orta Doğu'da İsrail'e yer olmadığını ve Kudüs'ün yeniden özgür olacağını söyledi.

İsrail ve ABD aleyhine sloganların atıldığı mitingde "Grup Yürüyüş" ile "Grup Genç" sahne alarak ezgilerini seslendirdi.

Mitinge Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve vatandaşlar katıldı.

Gazzeli doktor, gazeteci ve avukat gibi meslekler ile anne ve çocukları temsilen bir koreografinin de yapıldığı miting, Dr. Şerafettin Kalay'ın okuduğu duayla sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Üsküdar Meydanı'nda Gazze'ye destek mitingi düzenlendi - Son Dakika

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