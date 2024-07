Usta Yazar Rasim Özdenören'in Vefatının 2. Yılında Anma Programı Düzenlendi

Güncel

Yedi Güzel Adam denilince akla gelen isimlerden usta edebiyatçı yazar Rasim Özdenören, vefatının 2. yılında yad edildi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Özdenören adına, Eyüpsultan'daki Mihrişah Valide Sultan Haziresi'nde bulunan kabri başında anma programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu programa katılan İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Ahmet Süheyl Üçer, Özdenören'in Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden, aynı zamanda milli mefkurenin temsilcilerinden biri olduğunu söyledi.

Özdenören'e Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabrı dileyen Üçer, "İnşallah her sene-i devriyesinde bu hayır hasenat ve ibadetler devam edecek. Bu vesileyle bu organizasyonu yapan İl Kültür Müdürlüğümüze de teşekkür ediyorum." dedi.

"Eserleriyle yaşamaya devam edecek"

Eşi Ayşe Özdenören de AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok duygulandığını dile getirerek, anma programını organize eden İl Kültür Turizm Müdürlüğüne, etkinliğe gelerek yalnız bırakmayan arkadaşlarına ve dostlarına teşekkür etti.

Kızı Merve Özdenören İlter de "Bizi burada yalnız bırakmayan, bu programı düzenleyen herkese teşekkür ederiz. Yeri dolmayacak ama inşallah eserleriyle yaşamaya devam edecek." dedi.

Damadı Osman İlter, "Rasim Bey aramızdan ayrılalı 2 yıl oldu ama biz sanki hala aramızdaymış gibi hissediyoruz. Her an her bir olayda onun tepkisini, yaklaşımlarını hatırlıyoruz, hiç ayrılmamış gibiyiz. Bizim söyleyecek çok fazla sözümüz yok. Dediğimiz gibi bütün güzel sözleri söyleyip gittiler." diye konuştu.

"Söylediği gibi yaşayabilen herkese örnek olan bir kişiliği vardı"

Özdenören'in okuyucularından Muharrem Dinleyici ise "Ben üstadı okuyarak tanıyanlardanım. Uzun yıllar İstanbul yolculuklarında, Türkiye'nin değişik yerlerinde yer yer gezilerine programlarına eşlik ettim. Bir dostluğumuz, hukukumuz vardı. Cenab-ı Hak rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Özdenören'in nazik bir insan olduğundan bahseden Dinleyici, "Hakikaten söylediği gibi yaşayabilen ve bu anlamda tebessümüyle, güzel yüzüyle her zaman herkese örnek olan bir kişiliği vardı. Dünyamızı fakirleştirdiğini ama öte dünyayı zenginleştirdiğini düşünüyorum. Bize bıraktıklarıyla, söyledikleriyle kendi dünyamızı zenginleştirmeye devam edeceğiz inşallah." değerlendirmesini yaptı.

Dinleyici, usta yazarın "Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler", "Müslümanca Yaşamak", "Eşikte Duran İnsan", "Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı?" gibi eserleriyle bugünün dünyasına ışık tuttuğuna dikkati çekerek, "Kendi dünyamızda hala yaşadığını hissediyoruz üstadın." diye konuştu.

Programa usta yazarın oğlu Ömer Ümran Özdenören, torunları Hasan Fehmi İlter, Ahmet Rasim İlter, Ali İlter'in yanı sıra sevenleri ve edebiyat dünyasından pek çok kişi katıldı.