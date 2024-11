Uyuşturucu ile Mücadelede Önemli Başarılar

Güncel

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bu kabine dönemimizde 22 uluslararası, 27'si ulusal, 28'i bölgesel, 136'sı yerel olmak üzere uyuşturucu suçu işleyen toplam 213 organize suç örgütünü çökerttik. 47'si kırmızı bülten, 29'u kırmızı difüzyonla aranan olmak üzere toplam 76 uyuşturucu baronunu yakaladık. Kırmızı bültenle aranan 44 zehir tacirinin de ülkemize iadesini sağladık." dedi.

Yerlikaya, İçişleri Bakanlığının öncülüğünde Yeşilayın ev sahipliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bağımsızlık Seferberliği" kampanyasının tanıtım programında konuştu.

Uyuşturucunun küresel bir felaket, uyuşturucuyla mücadelenin ise vatan görevi olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, vatandaşları zehirlemeye çalışan uyuşturucu çetelerinin, aslında terör ve organize suç örgütlerinin taşeronluğunu yaptığının altını çizdi.

Yerlikaya, özellikle gençleri ağına düşüren uyuşturucu ile mücadelenin Bakanlığın en temel görevleri arasında yer aldığını, hem uyuşturucunun arzıyla hem de uyuşturucuya olan taleple savaştıklarını söyledi.

Bakanlığın uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına ilişkin verileri paylaşan Yerlikaya, "Zehir tacirlerine yönelik bu kabine dönemimizde 71 bin 708 operasyon düzenledik. Operasyonlar sonucunda 49 bin 574 şahıs tutuklandı, 21 bin 682 şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Aynı dönemde 180 ton uyuşturucu, 132 milyon adet uyuşturucu ve uyarıcı madde, 266 milyon kenevir kökü ele geçirildi. Bugün itibarıyla cezaevlerinde uyuşturucu suçundan yatan hükümlü ve tutukluların sayısı 80 bin 494'tür." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, zehir tacirlerine karşı sadece Türkiye sınırları içinde mücadele etmediklerini anlatarak, "Yine bu kabine dönemimizde 22 uluslararası, 27'si ulusal, 28'i bölgesel, 136'sı yerel olmak üzere uyuşturucu suçu işleyen toplam 213 organize suç örgütünü çökerttik. 47'si kırmızı bülten, 29'u kırmızı difüzyonla aranan olmak üzere toplam 76 uyuşturucu baronunu yakaladık. Kırmızı bültenle aranan 44 zehir tacirinin de ülkemize iadesini sağladık. Kahraman güvenlik güçlerimizin özverili çalışmalarıyla mahallelerimizi, sokaklarımızı temizliyoruz. Gözlerimizi, okul önlerinden ayırmıyoruz. Köşe başlarında, karanlık sokaklarda, torbacısından baronuna kadar hepsinin ensesindeyiz." diye konuştu.

Uyuşturucuyla mücadelede, sadece operasyonlarla yetinmediklerini, çok sayıda projeye de imza attıklarını dile getiren Yerlikaya, "Narko Rehber, Narko Göçmen, Narko Kaan, Narko Tır, Narko Gençlik, Narko Fotoblok, Narko Nokta ve Narko Yarışma projeleri kapsamında 14 milyon 739 bin kişiye eğitim verdik. 'En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi' kapsamında 28 bin 623 etkinlik düzenledik, 1 milyon 691 bin anne ve anne adayına ulaştık.Uyuşturucuyla arz ve talep cephesiyle verilen bu mücadeleyi bir vatan müdafaası olarak görüyoruz. Bu kötülüğe karşı mücadeleyi dünyada en güçlü şekilde sürdüren devletiz. 50 bin zehir tacirinin tutuklanması bunun en açık göstergesidir. " ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, 2018'de maddeye bağlı ölüm sayısı 657 iken, 2024'ün 10 ayında bu sayının 158'e düştüğünü ancak 1 rakamını dahi kabul etmediklerini söyledi.

"367 bin 17 sürücünün alkol, 5 bin 717 sürücünün de uyuşturucu kullanımından ehliyetlerine el koyduk"

Trafik kazalarının en önemli sebeplerinin başında alkollü araç kullanmanın geldiğini, bu nedenle denetimi artırdıklarını kaydeden Yerlikaya, "Bu kabine dönemimizde 399 bin 834 sürücüye alkolden, 6 bin 226 sürücüye de uyuşturucudan işlem yaptık. Aynı dönemde 367 bin 17 sürücünün alkol, 5 bin 717 sürücünün de uyuşturucu kullanımı nedeniyle ehliyetlerine el koyduk." bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca alkol ve madde bağımlılığıyla sınırlı olmadığını belirterek, kumar bağımlılığına değindi.

Kendi döneminde ödeme, bilişim ve yasa dışı bahis suçlarına ilişkin 2 bin 258 operasyon gerçekleştirdiklerini, 3 bin 726 kişinin tutuklandığını anlatan Yerlikaya, "Siber devriyelerimiz, uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri özendirme suçlarından 3 bin 67 hesap tespit etti ve hukuk çerçevesinde gereği yapıldı." dedi.

Yerlikaya, içinde yaşanılan dijital çağda 5,5 milyar insanın sanal ortamda çevrim içi olduğu bilgisini vererek, çocukları dijital bağımlılıktan ve siber dünyanın olumsuz etkilerinden korumak için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

Yeşilayın başlattığı "Bağımsızlık Seferberliği"nden övgü dolu sözlerle bahseden Yerlikaya, Bakanlık olarak bu büyük seferberlik hareketini desteklemekten onur duyduklarını söyledi.

Fatih pilot ilçe seçildi

Yerlikaya, "Bağımsızlık Seferberliği" kapsamında Yeşilay ile omuz omuza verdiklerini ve Fatih'i pilot ilçe seçtiklerini belirterek, "Geçen ay başlayan uygulamada hedefimiz Fatih'teki 57 mahallede, 35 bin hanede, 100 bin vatandaşımıza ulaşmaktır. Bu proje kapsamında eğitim programları düzenlenecek, mahalle etkinlikleri gerçekleştirilecek, danışmanlık hizmetleri verilecek." ifadelerini kullandı.

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ise Yeşilay'ın tarihçesiyle ilgili bilgiler vererek, kurumun 1920'de alkol ve uyuşturucuyla mücadele için kurulduğunu, o tarihten bu yana mücadele edilen başlıklara; kumar, tütün ve internet bağımlılığı gibi maddelerin eklendiğini söyledi.

Dinç, hem dünyada hem de Türkiye'de büyük bir bağımlılık pandemisi olduğunu anlatarak, "Ülkemiz bu anlamda çok korunaklı. İçişleri Bakanlığımızın arz ile mücadele konusunda büyük bir çalışması var, her gün meyvelerini görüyoruz. Taleple mücadele konusunda ise Türkiye Yeşilay Cemiyetine çok büyük bir vazife düşüyor. Biz bugün bu vazifenin bilincinde olarak Bağımsızlık Seferberliği'ni başlatıyoruz." diye konuştu.

"Bu sene kumar bağımlılığı danışanı sayısı 17 binden 34 bine yükseldi"

Kovid 19 salgınının ardından Türkiye'de davranışsal bağımlılıkta artış yaşandığını aktaran Dinç, "Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde (YEDAM) bu sene kumar bağımlılığı danışanı sayısı 17 binden 34 bine yükseldi. Kumarla alakalı çok büyük zorluklar yaşıyoruz. Dünya çapında baktığımızda ülke olarak kumar bağımlılığı anlamında avantajlı konumdayız ama bugünkü konumumuzu korumak ve geriye götürmekle alakalı büyük adımlar atmazsak biz de çok zarar gören ülkeler arasına girme riski taşıyoruz. Uyuşturucuyla alakalı da yine en önlerde değiliz." ifadelerini kullandı.

Dinç, bir insanı bile feda etme düşünceleri olmadığını vurgulayarak, "Büyük Yeşilay ailemiz sizlerin desteğiyle her mahalleye, her sokağa girecek. 120 şubemiz, 107 YEDAM, 178 üniversite gönüllümüz, 130 binin üzerinde gönüllümüz, binin üzerinde çalışanımız ve on binin üzerinde Yeşilay elçimizle Türkiye'nin her sokağına, her mahallesine girmeye, her evinde yer almaya, her birinin yanında olmaya ve onlara güç vermeye çalışacağız. Bu noktada mahallede etkili olabilecek kim varsa eczacılarımızdan öğretmenlerimize, kanaat önderlerimizden aile hekimlerimize, imamlarımızdan muhtarlarımıza her birine tanımladığımız belli sorumluluklar var. Onları ziyaret edeceğiz, mücadelemizin içine katacağız." diye konuştu.

Dinç, seferberliğin önemine değinerek, "Bugün bu mücadeleyi vermezsek, bu büyük bağımlılık dalgasının karşısında güçlü bir şekilde durmazsak, yarın çok daha fazla mücadele versek bile netice alamayabiliriz. Bağımlılık konusunda 104 yıldan beri çalışan Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak bugün atacağımız her bir adımın kritik olduğunu, tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyoruz. Bu yüzden bu bağımsızlık seferberliğine çok acil ihtiyacımız var." dedi.

Konuşmaların ardından Dinç, Bakan Yerlikaya'ya, Yeşilay gönüllü yeleği ile madde bağımlılığından kurtulmak için YEDAM'a başvuran gencin iyileşme sürecinde yaptığı resmi hediye etti.

Ceketini çıkararak Yeşilay gönüllü önlüğünü giyen Yerlikaya, Yeşilay gönüllüleriyle fotoğraf çektirdi.

Tanıtıma, İstanbul Valisi Davut Gül başta olmak üzere birçok ilin valisi, kaymakamlar, il ve ilçe emniyet müdürleri, STK temsilcileri, öğretmenler, iş insanları, sanatçılar, muhtarlar ve Yeşilay gönüllüleri katıldı.