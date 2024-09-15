Uzundere'de Kentsel Dönüşüm Eylemi - Son Dakika
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Uzundere'de Kentsel Dönüşüm Eylemi

Uzundere\'de Kentsel Dönüşüm Eylemi

Karabağlar'daki Uzundere sakinleri, 15 yıllık dönüşüm süreci için yolu trafiğe kapattı.

15.09.2024 16:51
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İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki Uzundere ile Yurtoğlu mahallelerinde 15 yıldır kentsel dönüşüm beklediklerini belirten Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu, verilen sözlerin askıda kaldığını söyledi. Kentsel dönüşüm bekleyen grup, seslerini duyurmak için yolu trafiğe kapattı.

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platform Sözcüsü Eray Uslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karabağlar'ın Uzundere Mahallesi'ndeki 32 hektarlık alanda yürüttüğü kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bazı vatandaşların evlerine yerleşemediğini öne sürerek, 15 yıldır kentsel dönüşüm beklediklerini belirtti. Uslu, Uzundere ve Yurtoğlu mahallesi sakinlerinin katılımıyla Uzundere Kentsel Dönüşüm Şantiye Alanı'nda basın açıklaması yaptı. Vatandaşlar ellerinde 'Genel kurul istiyoruz', 'Örnek proje yalan oldu', 'Sn. Özgür Özel Uzundereliler olarak biz de adalet istiyoruz' ve 'Kentsel dönüşüm oldu dertsel dönüşüm' yazılı dövizler taşıdı. Açıklamada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Uzundere'deki kentsel dönüşüm konusuna el atması talep edildi.

'EVLERİMİZE HALA KAVUŞAMADIK'

Projenin Türkiye'ye örnek proje olarak duyurulmasına rağmen halen evlerine kavuşamadıklarını belirten Uslu, "Mağduriyetimizi çeşitli platformlarda sık sık İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne dile getirdik. Hatta önceki dönem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bizzat yüz yüze ilettik. Lakin gördüğünüz gibi 'Türkiye'nin örnek kentsel dönüşüm projesi' adı altında başlatılan proje, 2 CHP Genel Başkanı, 3 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı görerek, adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. ve evlerimize hala kavuşamadık. Tapulu arazilerimiz olan arsalarımız üzerinden 'kooperatif' adı altında daire satışları yapıldı. Satışlarla paralar toplandı fakat inşaatlar söz verilen tarihler geçmesine rağmen tamamlanmadı. Yüzde 90'lara yakın bina tamamlama oranları beklenirken, şu an inşaat yüzde 8 seviyesinde. Hatta temeli atılmayan projeler bile var. Arsa mağdurlarının yanı sıra kooperatif üyeleri de paralarını ödemesine rağmen projeden evlerini alamadı. Arsalar 15 yıldır elinizde, kooperatif üyelerinin de paralarını günü geçmeden eksiksiz ödediği ortada. Şimdi soruyoruz; toplanan bu paralar nerede? Kimlere verildi ve inşaatlar neden bitirilmedi? Muhatabımız olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve onu yöneten Başkan Cemil Tugay bu sorulara kamu vicdanı adına cevap vermelidir, açıklama yapmalıdır" diye konuştu.

MAĞDURLARDAN BAKANLIĞA ÇAĞRI

Mağduriyetlerinin giderilmesi için çağrı yapan Eray Uslu, "Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum'a da siz değerli basın mensupları aracılığı ile çağrıda bulunuyoruz. Biliyoruz ki, bu proje sizin sorumluluğunuzda değildir. Fakat Uzundere'de bitmek bilmeyen, kangren haline gelen bu projeyi yetkiniz dahilinde çözüme kavuşturmanızı talep ediyoruz. Dayanacak gücümüz, bir kuruş daha fazla ödeme yapacak maddi durumumuz kalmadı. Bizler artık mağdur olmak istemiyoruz. Büyükşehir'in verdiği kira destek parası kiralarımızın 4'te 1'ini karşılar durumda bile değil" ifadelerini kullandı.

Uzundere Kooperatif Üyesi Ezgi Aykaya ise "İzmir'de yaşayan, geleceğini emanet eden bireyler olarak güvenimizi sarsan bu süreci tüm çıplaklığıyla kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Bizler, kooperatifzedeler olarak enflasyon tuzağından bir an evvel kurtulup yasal zemine oturtulmuş sözleşmelerle bir an önce evlerimize kavuşmak istiyoruz" dedi.

Ardından topluluk, Uzundere'den çevre yoluna giriş ve çıkışın sağlandığı kavşağı trafiğe kapattı. Grup, sonrasında ise sessizce dağıldı.

Kaynak: DHA

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