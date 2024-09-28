Seçer ve Yavaş\'tan CHP Mut\'a ziyaret

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(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP Mut İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Başkan Yavaş, "Milli Eğitim başta olmak üzere Türkiye'nin çöken bütün kurumlarını rehabilite etmek, tekrar ayağa kaldırıp Cumhuriyet'in kuruluş ayarlarına döndürmekten başka hiçbir gayemiz yoktur. Bizler gelecek nesiller için çalışıyoruz. Bu saatten sonra bekleyebileceğimiz herhangi bir makam yoktur. Ama bu güzel vatanı bize emanet eden insanlara borcumuz var" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, CHP Mut İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi. Başkan Seçer ve Başkan Yavaş, partililer tarafından "Geleceği Gençler Seçer, Yanındayız Vahap Seçer" ile "Mansur Başkan" sloganları ile karşılandı. Sloganlar eşliğinde sahneye çıkan Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Halk dedi ki 'Ankara'yı, Mersin'i, Türkiye'yi yönetmek başkanlara yakışır'"

"Yarınlara hep beraber yürüyeceğiz. 2019 yılından bu yana kendisiyle mevkidaş olmaktan, Cumhuriyet Halk Partili iki Büyükşehir Belediye Başkanı olarak aynı yolda yürümekten zaman zaman yardımlaşmaktan, fikirlerimizi ortaklaştırmaktan ve gerçekten yaptığımız hizmetlerle vatandaşlarımız; 'İşte bizim istediğimiz muhalefet bu. Bizim istediğimiz çalışma bu, fakirin, fukaranın, öğrencinin, garibin, gurebanın, yaşlısının, gencinin yanında duran, vatandaşın içinde olan, onun derdiyle dertlenen belediye başkanlarını bulduk' diyerek, 2024 yılında bize itibarlarını verdiler. Halk dedi ki 'Ankara'yı, Mersin'i, Türkiye'yi yönetmek başkanlara yakışır.' Bir olursak güçleniriz, rakiplerimizle daha kudretli bir mücadeleyi sürdürürüz ve kazanırız. Kazanacağız da, buna canı yürekten inanıyorum. Sizlerle, hep beraber kazanacağız. Yolumuz belli, bizim yolumuz; Mustafa Kemal'in yolu, bayrağımız ay-yıldızlı al bayrak, bundan sonrası teferruat bizim için.

"Çok büyük bir farkla Türkiye'yi eski ayarlarına döndüreceğiz"

11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hepimiz gayet güzel çalıştık ve sayımızı artırdık. Oylarımızı belediye başkanlarımızla artırdık. Büyükşehirlerin yüzde 60'ını şu anda Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanları yönetiyor. Demek ki bu insanlarda yönetme kabiliyeti var ki her yerde oy arttı. Umarım bu sefer 413 belediye başkanı olarak hep birlikte çalışmak suretiyle Türkiye'yi, Türk milletini beklediği o güzel günlere eriştireceğimiz günler son derece yakın. İktidar birçok konuda eksik kalıyor. Yetişemiyor. Çünkü yok, deniz tükendi. Onların yapamadığı yerde bizler devreye giriyoruz. Darda kalan kişi kafasını kaldırdığı zaman Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanını kendisine elini uzatmış olarak görüyor. Dolayısıyla bu mantıkla çalışarak yapılabilecek en erken genel seçimde çok büyük bir farkla Türkiye'yi eski ayarlarına döndüreceğiz."

Yavaş: "Bu saatten sonra bekleyebileceğimiz herhangi bir makam yoktur"

ABB Başkanı Yavaş, genel iktidara geldikleri zaman, devletin tüm kurumlarını Cumhuriyet'in temel prensipleri çerçevesinde yeniden yapılandıracaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim başta olmak üzere Türkiye'nin çöken bütün kurumlarını rehabilite etmek, tekrar ayağa kaldırıp Cumhuriyet'in kuruluş ayarlarına döndürmekten başka hiçbir gayemiz yoktur. Bizler gelecek nesiller için çalışıyoruz. Bu saatten sonra bekleyebileceğimiz herhangi bir makam yoktur. Ama bu güzel vatanı bize emanet eden insanlara borcumuz var. Nasıl Mustafa Kemal Atatürk bu vatanı bağımsız bir şekilde bize emanet ettiyse, biz de torunlarımıza aynı şekilde teslim etmek zorundayız ve bunun için çalışıyoruz. Başaracağımızdan eminiz.

"Mersin'deki oy artışı Ankara'dan fazla"

Mut Belediye Başkanıma da Vahap Başkanımı sordum. 'Hiç kimseyi ayırmadan çalışıyor, hakkını teslim ederim' dedi. Bizler zaten seçilinceye kadar partiliyiz, seçildikten sonra herkesin belediye başkanıyız. Bunu ispat ettik ki oylarımızı attı. 60.5 diye beni Türkiye rekortmeni ilan ettiler. Benim oyum 51'di, 60.5 oldu. Ama burada asıl rekortmen oturuyor. Mersin'deki oy artışı Ankara'dan fazla, hakkını verelim ve gerçek rekortmeni bir daha alkışlayalım."

"Türk bayrağıyla problemi olan herkese biz de karşıyız"

CHP'nin hassasiyetlerinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bayrak ve Anayasa'nın değişmez maddeleri olduğunu söyleyerek konuşmasını sürdüren Yavaş, "Televizyonlara çıkıp '4. maddeyi kaldıralım' diyerek, ilk üç maddeyi de kaldıracak şekilde şimdiden tezgah kurmaya kalkanların; adı ne olursa olsun, bu milletle, bu vatanla, Türk bayrağıyla problemi olan herkese biz de karşıyız. Biz Türk'üz. Mustafa Kemal Atatürk 'Ne Mutlu Türküm diyene' demiş, 'Türk olana' dememiş. Bu ülkede yaşadığı için mutlu, keyifli ve gururlu olan herkesle beraberiz. Ülkeyi sevmek, ülke ile gururlanmak, mazimizle gururlanmak hiçbir zaman suç değildir" dedi.

Seçer ve Yavaş, ilçedeki temasları kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin de destekleriyle Mut Belediyesi tarafından "Sağlık Zeytinden Zeytin Mut'tan" sloganıyla düzenlenen 1. Mut Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin açılış programına katıldı.

Mut Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda gerçekleştirilen festivalin açılış programında CHP'li belediye başkanlarının, belediyeciliğin sadece yol ve kaldırım yapmaktan ibaret olmadığını gösterdiğini söyleyen Yavaş, şunları kaydetti:

" Türkiye Cumhuriyeti'nin adıyla Türk kimliğiyle derdi olmayan herkesle yan yana yürümeye hazırız"

"Vatandaşın ihtiyacı olduğunda, 'Bana kim yardım edecek' dediği zaman elini uzatan bir kurumun belediye olduğunu halka anlatmaya çalıştık. Bizler halkın oylarıyla seçiliyoruz. Onların verdiği bütçeyi yönetiyoruz. Bizler emanetçiyiz, patron değiliz. Gerçek patron halktır. Paranın sahibi, emanetin sahibi halktır. Bu nedenle 'çılgın proje yapıyoruz' diye halkın tertemiz parasını hiçbir zaman boşa harcamadık. Gerçek, asli ihtiyaçlar ne ise oralara harcadık. Vatandaş, 'Bunları seçerseniz şöyle olur, böyle olur' lafının tam tersine kendi paralarını çarçur etmeyen, kendi parasını harcamadığı hiçbir yere belediyenin parasını da harcamayan yöneticileri gördü. Örnek bir belediyecilik yaptık ki hem Mersinde Vahap Başkanımı hem Ankara'da bizi rekor oyla seçtiler. Bizleri bir hedef bekliyor. Hangi partiye ait olursa olsun, ortak değerlerimiz; vatanımız, bayrağımız, İstiklal Marşı'mız, Türkiye'mizdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin adıyla Türk kimliğiyle derdi olmayan herkesle yan yana yürümeye hazırız. Cumhuriyet'e sahip çıkan herkesle, bu ülkede birlik, beraberlik içerisinde yaşamak isteyen, ortak yaşama kültürüne sahip olmak isteyen herkesle yan yana olmaya devam edeceğiz. Şimdi sıra geldi Vahap Başkanımın dediği gibi; bu yolda ülkeyi tekrar eksikleriyle, gedikleriyle bir an önce güçlendirilmiş parlamenter sisteme döndürmeye. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği, şu anda çöken adaletinden sağlığından, eğitimine kadar tüm kurumları yeniden ayağa kaldırmak için bizimle işbirliği yapan herkesle beraber olmaya hazırız ve bu konuda da iddialıyız."

Seçe ve Yavaş, festivalin açılışının ardından Mut Belediye Başkanı Murat Orhan'ı makamında ziyaret etti.