Van\'da hafif ticari araçta oturan kardeşlere silahlı saldırı: 2 ölü

Van'ın Erciş ilçesinde, hafif ticari araçlarında oturan Musa Demir ile kardeşi Mehmet Demir, tabancalı saldırıya uğradı. Kurşun yağdırılan 2 kardeş de yaşamını yitirdi.

Van'da korkunç bir olay meydana geldi. Erciş ilçesi Vanyolu Caddesi üzerinde bulunan ve işlettikleri kafenin önünde kendilerine ait hafif ticari araçlarında oturan Musa Demir ile kardeşi Mehmet Demir, tabancalı saldırıya uğradı.

İKİ KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ

Bir araçla olay yerine gelerek silahlı saldırıyı düzenleyen saldırganların aynı araçla olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Silahlı saldırıda Musa Demir olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi Mehmet Demir ağır yaralandı.

Ağır yaralı Mehmet Demir, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Demir de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.