Van-İran Sınırında Güvenlik Duvarı İnşaatı Tamamlandı

Güncel

HABER: MEHMET OFLAZ - KAMERA: BERKİN GÜLSOY

(VAN) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van– İran hudut hattında inşa edilen güvenlik duvarı, hendek ve alınan diğer güvenlik tedbirlerini yerinde göstermek amacıyla basın turu düzenledi. Van 6. Hudut Tugay Komutanı, İran ile olan 295 kilometrelik sınır hattındaki modüler beton duvar çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şu ana kadar yüzde 70'lik bölümün tamamlandığını ve kalan kısmında gelecek seneye kadar biteceğini söyledi. Tugay Komutanı, hudut hattı engellemelerinde ise son 1 yılda yüzde 67 düşüş olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) bağlı unsurlar, Türkiye-İran sınır güvenliğinin sağlanması, yasa dışı geçişleri, kaçakçılık faaliyetlerini ve teröristlerin sızmasını engellemek amacıyla hudut hattında "hudut namustur" anlayışıyla her türlü hava ve arazi koşullarında 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Türkiye'nin, İran ile 560 kilometre hudut sınır hattı bulunuyor. Van 6. Hudut Tugay Komutanlığı ise sınırın 295 kilometrelik kısmından sorumlu. Hudut hattı oldukça yüksek, sarp ve dağlık bir arazi yapısına sahip. Kuzeyde Tendürek Dağları ile başlayan sınır hattı güneyde Mor Dağ ile son buluyor. Bölgede en düşük rakım 2048 metre, en yüksek rakım ise 3289 metredir. Bölgede yıllık ortalama 120 gün sis yaşanıyor. Bölgede yaz aylarında sıcaklık 20/40 derece arasında, kış aylarında -46/-5 derece arasındadır.

"Modüler beton duvar çalışmalarının yüzde 70'lik bölümü tamamlandı"

MSB, Van–İran hudut hattında inşa edilen güvenlik duvarı, hendek ve alınan diğer güvenlik tedbirlerini yerinde göstermek amacıyla basın turu düzenledi. Sabah saatlerinde Ankara ve İstanbul'dan Van'a gelen basın mensupları, karayolu ve havayoluyla 2300 rakımlı Kurudere Hudut Karakolu'na ulaştı. Kurudere Hudut Karakolu'na bağlı askerler, Van 6. Hudut Tugay Komutanı ve gazetecileri karşıladı.

Tugay Komutanı, İran ile olan 295 kilometrelik sınır hattındaki modüler beton duvar çalışmalarının sürdüğünü belirterek, şu ana kadar yüzde 70'lik bölümün tamamlandığını ve kalan kısmında gelecek seneye kadar biteceğini söyledi. Hudut hattı engellemelerinde son 1 yılda yüzde 67 düşüş olduğunu belirten Tugay Komutanı, "Van-İran hudut hattında 2020 yılında 62 bin 818, 2021 yılında 61 bin 262, 2023 yılında 49 bin 49 kişi engellenmiştir. 1 Ocak - 30 Ekim 2024 tarihleri arasında ise 15 bin 422 kişi engellenmiştir. Engellemede son 1 yılda yüzde 67'lik bir düşüş olmuştur" diye konuştu.

Sınır hattında kullanılan araçlar tanıtıldı

Tugay Komutanı'na hudut tekmili veren Kurudere Hudut Karakol Komutanı, "Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, sorumluluk bölgesinde korumakla görevli birliğim, vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye, hazırdır komutanım" dedi.

Sınır hattında kullanılan yerli ve milli sanayi tarafından üretilen HIZIR, ASLAN, VURAN ve Kirpi-II aracıları, Sismik Hareket Algılayıcı Sensör ile KN-12 Keskin Nişancı Tüfeği, basın mensuplarına tanıtıldı.

Ardından basın mensupları gözetleme kulesine çıktı. Komutana gözetleyici tekmili veren asker, "Asil Türk milletinin namus ve şerefini, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, sorumluluk bölgemde korumakla görevli gözetleyiciyim, gözüm sorumluluk bölgemde, kulağım komutanda, vatan ve millet için seve seve can vermeye, hazırım komutanım" dedi.

Hudut emniyeti 25 ayrı sistemden oluşan tedbirlerle sağlanıyor

Daha sonra basın mensupları, Van-İran sınırının sıfır noktasında yürüyerek, inşa edilen güvenlik duvarı, hendek ve alınan diğer güvenlik tedbirlerini yerinde inceledi. Hudut emniyeti; 24 saat esasına göre fiziki ve elektronik güvenlik sistemleri ile kesintisiz olarak alınmakta, hududumuzun yasadışı olarak geçilmesine imkan vermeyecek şekilde bindirmeli ve kademeli olarak toplam 25 ayrı sistemden oluşan aktif ve pasif tedbirler ile sağlanmaktadır.

Sınırda görevli askeri personel, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Askeri personel, "Bize verilen görev ve komutanlarımızın emirleri direktifinde hudut hattında konumu sevk ve idare ediyorum. Hudut hattında pusu devriye, keşif ve gözetleme faaliyetlerini icra ediyoruz" şeklinde konuştu. Öte yandan güvenlik güçleri, sınır hattı boyunca sürdürdüğü gözetleme ve devriye faaliyetlerine gece de aralıksız devam ediyor.