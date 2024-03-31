BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.451
|Toplam Seçmen
|:
|714.992
|Açılan Sandık
|:
|1.865
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 76,09
|Kullanılan Oy
|:
|348.485
|Geçerli Oy
|:
|327.982
|Katılım Oranı
|:
|% 64,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ABDULLAH ZEYDAN
|% 54,82
|179.791
|AK PARTİ
|ABDULAHAT ARVAS
|% 27,7
|90.865
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH SADIKSOY
|% 5,28
|17.315
|CHP
|ŞÜKRÜ ŞAHAR
|% 2,6
|8.528
|HÜDA PAR
|MEHMET MEHDİ OĞUZ
|% 1,85
|6.063
|BAĞIMSIZ
|İDRİS AHİ
|% 1,52
|4.994
|DİĞER
|% 1,31
|4.289
|DEVA PARTİSİ
|ERKAN İRVEN
|% 0,72
|2.349
|İYİ PARTİ
|ABDULLAH AKBAŞ
|% 0,67
|2.205
|ZAFER PARTİSİ
|MEHMET EMİN ÖZBEY
|% 0,66
|2.178
|MEMLEKET
|ALİ ERTUĞRUL AYBEY
|% 0,64
|2.105
|SAADET
|ÖZAY İLHAN
|% 0,6
|1.964
|TKP
|ONUR YILMAZ
|% 0,31
|1.006
|BTP
|ZEYNEP SELİM KELEŞ
|% 0,28
|925
|HAK-PAR
|ABDULMENAF KIRAN
|% 0,26
|855
|DP
|HASAN KEDALİ
|% 0,22
|718
|DSP
|TUĞÇE TEKÇE ERMİŞ
|% 0,13
|441
|HKP
|SAİT KIRAN
|% 0,1
|339
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET EMİN ARİ
|% 0,1
|323
|YTP
|MİHRAÇ DEGER
|% 0,06
|207
|MİLLİ YOL
|SİNAN BİLGİLİ
|% 0,06
|184
|TKH
|MEHMET ALTINTAŞ
|% 0,06
|182
|MİLLET
|RAFET KAYA
|% 0,05
|156
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 65
|Katılım Oranı
|:
|% 78,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DİĞER
|% 24,99
|957
|AK PARTİ
|REMZİ ORHAN
|% 19,22
|736
|DEM PARTİ
|AYVAZ HAZİR
|% 17,34
|664
|DEVA PARTİSİ
|İBRAHİM TİRYAK
|% 15,36
|588
|YENİDEN REFAH
|MEKİ ARVAS
|% 12,25
|469
|BAĞIMSIZ
|MEHMET GARİP AYKUT
|% 7,05
|270
|SAADET
|KAYHAN KILIÇ
|% 1,02
|39
|İYİ PARTİ
|İLHAMİ BURTA
|% 0,91
|35
|BTP
|AHMET KARAKOÇ
|% 0,65
|25
|CHP
|GÜLTEN ORHAN
|% 0,63
|24
|HÜDA PAR
|İSKENDER BOTAN
|% 0,58
|22
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75,89
|Katılım Oranı
|:
|% 64,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ŞENGÜL POLAT
|% 57,54
|7.415
|AK PARTİ
|LUKMAN ERTUŞ
|% 32,9
|4.240
|CHP
|İBRAHİM TEYFUN
|% 3,06
|394
|YENİDEN REFAH
|MURAT KARADENİZ
|% 2,42
|312
|İYİ PARTİ
|HİKMET KIZILTAŞ
|% 1,33
|171
|SAADET
|BURHAN GÜNGÖR
|% 0,79
|102
|BTP
|HASAN ERGİN
|% 0,74
|95
|HÜDA PAR
|ABDULVAHAP AKKAYA
|% 0,69
|89
|BAĞIMSIZ
|İSMAİL AYAZ
|% 0,27
|35
|DİĞER
|% 0,26
|33
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 87,31
|Katılım Oranı
|:
|% 66,38
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HATİCE ATABAY GÜNDOĞDU
|% 47,31
|8.564
|AK PARTİ
|FERMAN YILDIRIM
|% 34,28
|6.204
|YENİDEN REFAH
|COŞKUN SALTIKALP
|% 16,35
|2.959
|CHP
|YAKUP ALADAĞ
|% 1,26
|229
|BTP
|MUSTAFA AĞYAR
|% 0,34
|61
|SAADET
|RIDVAN ŞAHİN
|% 0,24
|43
|HÜDA PAR
|ERKAN GÜL
|% 0,21
|38
|DİĞER
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88,89
|Katılım Oranı
|:
|% 75,66
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|REŞAT ERASLAN
|% 60,05
|4.602
|AK PARTİ
|ABDURRAHMAN ŞEYLAN
|% 23,95
|1.835
|YENİDEN REFAH
|EMRULLAH AYDOĞAN
|% 10,14
|777
|CHP
|YÜKSEL ERASLAN
|% 1,23
|94
|SAADET
|MİRZA SALÇUK
|% 1,02
|78
|DEVA PARTİSİ
|ZİLAN BAYSAL
|% 0,99
|76
|HÜDA PAR
|MUHAMMET GÜLTEPE
|% 0,78
|60
|ZAFER PARTİSİ
|RAHİME CANSU ÇELİK
|% 0,76
|58
|İYİ PARTİ
|CEVDET YILMAZ
|% 0,6
|46
|BTP
|REŞİT ÇOŞKUN
|% 0,46
|35
|DİĞER
|% 0,02
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 88,37
|Katılım Oranı
|:
|% 63,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|RABİA BAŞAK KOÇ
|% 60,75
|27.427
|AK PARTİ
|İSMAİL SAY
|% 25,5
|11.513
|YENİDEN REFAH
|GÜVEN TURGUL
|% 5,69
|2.570
|CHP
|RIZA ÖZCAN
|% 2,33
|1.053
|HÜDA PAR
|ERDAL SÜMEN
|% 1,4
|631
|İYİ PARTİ
|TEVFİK POLAT
|% 1,1
|498
|DEVA PARTİSİ
|AFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ
|% 0,87
|391
|ZAFER PARTİSİ
|ALPER KARAKOYUNLU
|% 0,81
|367
|GELECEK PARTİSİ
|HALİT BİTİK
|% 0,45
|205
|BAĞIMSIZ
|BEYTULLAH ŞAKAR
|% 0,39
|174
|BTP
|MAŞUK SİYAHTAŞ
|% 0,29
|130
|HAK-PAR
|AYDIN UKAY
|% 0,25
|111
|DİĞER
|% 0,11
|50
|HKP
|YAHYA KEMAL KEÇECİ
|% 0,06
|29
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 68,22
|Katılım Oranı
|:
|% 69,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|BARAN BİLİCİ
|% 47,07
|21.543
|AK PARTİ
|FATİH ÇİFTCİ
|% 44,9
|20.549
|YENİDEN REFAH
|ŞAHİN YAĞAR
|% 2,41
|1.103
|CHP
|YUSUF İZZETTİN KILIÇ
|% 1,3
|596
|GELECEK PARTİSİ
|ÖMER FİDAN
|% 0,99
|453
|HÜDA PAR
|MUSA DEMİR
|% 0,96
|438
|ZAFER PARTİSİ
|KÜRŞAT TÜRKATA
|% 0,63
|286
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BAY
|% 0,54
|248
|DİĞER
|% 0,47
|216
|DP
|VEYSEL DEMİRDAŞ
|% 0,25
|116
|BTP
|NURCAN YEŞİLALAN
|% 0,21
|94
|BAĞIMSIZ
|ÖMER FARUK AĞAOĞLU
|% 0,16
|75
|BAĞIMSIZ
|LOKMAN ÇAVAŞ
|% 0,11
|48
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 70
|Katılım Oranı
|:
|% 72,44
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|RUKNETTİN HAKAN
|% 47,02
|4.086
|AK PARTİ
|MURAT SEZER
|% 32,15
|2.794
|YENİDEN REFAH
|BEDİRHAN ERDEM
|% 16,26
|1.413
|CHP
|İSA BARAN
|% 1,77
|154
|HÜDA PAR
|AYHAN AYDIN
|% 0,82
|71
|SAADET
|İDRİS AKSONA
|% 0,69
|60
|ZAFER PARTİSİ
|TUĞRA ÖĞÜN
|% 0,59
|51
|BTP
|METİN KEMAN
|% 0,36
|31
|DİĞER
|% 0,34
|30
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 92,38
|Katılım Oranı
|:
|% 75,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|MEHMET TAHİR ERTAŞ
|% 47,3
|6.424
|AK PARTİ
|HAYRULLAH TANIŞ
|% 28,41
|3.858
|YENİDEN REFAH
|MEHMET TOPRAK
|% 17,55
|2.383
|GELECEK PARTİSİ
|SADDIK ÜÇER
|% 2,55
|347
|HÜDA PAR
|FEVZİ DOĞAN
|% 1,37
|186
|CHP
|EŞREF CAN
|% 1,35
|183
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH KORKMAZ
|% 0,68
|92
|BTP
|FATİH DURMUŞ
|% 0,46
|63
|AB PARTİ
|AYDIN TAŞAR
|% 0,32
|44
|DİĞER
|% 0,01
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 68,46
|Katılım Oranı
|:
|% 60,71
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|CEVDET ALTINDAĞ
|% 57,75
|52.465
|AK PARTİ
|İSA BERGE
|% 24,85
|22.575
|YENİDEN REFAH
|MEHMET BİLİCİ
|% 5,34
|4.854
|CHP
|ÖMER DOĞAN
|% 2,94
|2.672
|HÜDA PAR
|BEDRİ BOR
|% 2,01
|1.829
|SAADET
|YILMAZ KILIÇ
|% 1,19
|1.081
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET EFKAN FİLİZ
|% 0,97
|886
|DEVA PARTİSİ
|CAHİT KUNDAKÇI
|% 0,92
|832
|DİĞER
|% 0,89
|805
|MEMLEKET
|YEŞİM YILMAZ
|% 0,7
|637
|İYİ PARTİ
|SERKAN SAYGIN
|% 0,69
|627
|BAĞIMSIZ
|MUAMMER TAKIS
|% 0,53
|482
|BÜYÜK BİRLİK
|YUSUF COŞAR
|% 0,47
|428
|BTP
|MUSTAFA BERGE
|% 0,32
|287
|HAK-PAR
|FAHRİ ORMAN
|% 0,14
|129
|DSP
|İBRAHİM ÖNAL
|% 0,12
|112
|HKP
|BERFİN NALİNCİ
|% 0,11
|98
|MİLLİ YOL
|İLKNUR BİLGİLİ
|% 0,06
|51
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 89,72
|Katılım Oranı
|:
|% 70,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HEDİYE SAYİNER
|% 46,3
|7.223
|AK PARTİ
|YILDIRIM EYYÜBİ MEHMETAĞAOĞLU
|% 39,36
|6.139
|HÜDA PAR
|KAZİM BİLİCİ
|% 9,06
|1.414
|YENİDEN REFAH
|NEZİR GÜLER
|% 2,49
|388
|CHP
|FIRAT BAYÇINAR
|% 1,8
|281
|BTP
|İSMET TOPCU
|% 0,64
|100
|SAADET
|BİLAL SANGAN
|% 0,35
|54
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 71,43
|Katılım Oranı
|:
|% 64,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|SAKİNE KUTPINAR
|% 68,87
|10.249
|AK PARTİ
|ATAKAN GÖNÜLÇEKEN
|% 20,72
|3.083
|YENİDEN REFAH
|KEMAL ŞAHİN
|% 2,92
|434
|CHP
|OKTAY SAĞLAM
|% 2,86
|426
|HÜDA PAR
|SEYİTHAN ERÇİÇEK
|% 0,99
|148
|ZAFER PARTİSİ
|HADİCE ATBİNİCİ
|% 0,9
|134
|İYİ PARTİ
|ASLAN BAYLAN
|% 0,8
|119
|DİĞER
|% 0,65
|97
|BTP
|MUSTAFA ÇELİK
|% 0,62
|92
|SAADET
|ABDÜSSEMET KESKİN
|% 0,36
|53
|MİLLİ YOL
|ALİ BAYRAKTUTAN
|% 0,31
|47
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 57,45
|Katılım Oranı
|:
|% 69,39
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|DAVUT ACAR
|% 49,69
|1.986
|CHP
|KEMALETTİN ARACİ
|% 29,25
|1.169
|AK PARTİ
|MEHMET MİNFER ÇELEBİ
|% 15,29
|611
|YENİDEN REFAH
|DİLBER GÜRBÜZEL
|% 1,95
|78
|HÜDA PAR
|KASIM KEKLİK
|% 1,75
|70
|ZAFER PARTİSİ
|CEVRİYE YAVUZ DOĞAN
|% 0,65
|26
|BTP
|NURULLAH TARHAN
|% 0,52
|21
|İYİ PARTİ
|KENAN ŞENKAL
|% 0,45
|18
|DİĞER
|% 0,25
|10
|SAADET
|MUSTAFA TERİM
|% 0,2
|8
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 77,74
|Katılım Oranı
|:
|% 59,06
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|HANIM AKKOŞ
|% 55,43
|22.625
|AK PARTİ
|SÜLEYMAN OFLAS
|% 27,79
|11.343
|YENİDEN REFAH
|NAYİF ŞABU
|% 5,52
|2.253
|CHP
|ADİL ŞAHİNOĞLU
|% 2,81
|1.147
|HÜDA PAR
|FARUK TASAN
|% 2,62
|1.070
|DEVA PARTİSİ
|MUSTAFA ERAD
|% 1,19
|485
|İYİ PARTİ
|SELİM ÖZGÖKÇE
|% 0,89
|363
|BÜYÜK BİRLİK
|MEVLÜT KAYA
|% 0,78
|319
|GELECEK PARTİSİ
|ALİ KATILMIŞ
|% 0,62
|251
|ZAFER PARTİSİ
|ASENA GÖKÇE BENK
|% 0,6
|243
|DİĞER
|% 0,47
|192
|BAĞIMSIZ
|FIRAT KUVETLİ
|% 0,45
|183
|BTP
|MAZLUM DURMUŞ
|% 0,34
|140
|HAK-PAR
|MEHMET HAKKI İDOĞ
|% 0,26
|107
|HKP
|YILMAZ AVCI
|% 0,13
|55
|MİLLİ YOL
|EMRAH TOKMAK
|% 0,1
|42
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre yeniden seçilen Mansur Yavaş, "Biz bu seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz.
31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da sandıkların yüzde 68.22'si sayıldı. CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, yüzde 55.87 oy oranıyla önde götürüyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 22.45 itibarıyla Çanakkale'de oyların yüzde 47,64'ü sayıldı. Çanakkale'de yüzde 40,8 ile CHP Adayı Muharrem Erkek birinci sırada bulunuyor. Çanakkale Belediye Başkanlığı seçimlerinde sayılan oyların sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle: CHP yüzde 40,8, İYİ Parti yüzde 37,85, AK Parti yüzde 18.83, DEM Parti yüzde 1,5, YRP yüzde 0,36. Çanakkale'de oy sayma işlemleri devam ediyor.
Bursa'da yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaferi sonrası partililer meşalelerle kutlama yaptı. Başkan adayı Mustafa Bozbey'in katılımıyla gece yarısı büyük bir kutlama olması bekleniyor.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP Belediye Başkan adayı Ertuğrul Tetik seçimi kazandı. Seçim sonuçlarına göre Tetik, yüzde 49,08 oy alarak zaferini ilan etti.
Denizli'nin Tavas ilçesinde resmi olmayan seçim sonuçlarının kutlandığı CHP ilçe binasında balkonun çökmesi sonucu 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.
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