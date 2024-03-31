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31.03.2024 23:29
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.451
Toplam Seçmen : 714.992
Açılan Sandık : 1.865
Açılan Sandık Oranı : % 76,09
Kullanılan Oy : 348.485
Geçerli Oy : 327.982
Katılım Oranı : % 64,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİABDULLAH ZEYDAN% 54,82179.791
AK PARTİABDULAHAT ARVAS% 27,790.865
YENİDEN REFAHABDULLAH SADIKSOY% 5,2817.315
CHPŞÜKRÜ ŞAHAR% 2,68.528
HÜDA PARMEHMET MEHDİ OĞUZ% 1,856.063
BAĞIMSIZİDRİS AHİ% 1,524.994
DİĞER% 1,314.289
DEVA PARTİSİERKAN İRVEN% 0,722.349
İYİ PARTİABDULLAH AKBAŞ% 0,672.205
ZAFER PARTİSİMEHMET EMİN ÖZBEY% 0,662.178
MEMLEKETALİ ERTUĞRUL AYBEY% 0,642.105
SAADETÖZAY İLHAN% 0,61.964
TKPONUR YILMAZ% 0,311.006
BTPZEYNEP SELİM KELEŞ% 0,28925
HAK-PARABDULMENAF KIRAN% 0,26855
DPHASAN KEDALİ% 0,22718
DSPTUĞÇE TEKÇE ERMİŞ% 0,13441
HKPSAİT KIRAN% 0,1339
VATAN PARTİSİMEHMET EMİN ARİ% 0,1323
YTPMİHRAÇ DEGER% 0,06207
MİLLİ YOLSİNAN BİLGİLİ% 0,06184
TKHMEHMET ALTINTAŞ% 0,06182
MİLLETRAFET KAYA% 0,05156
BAHÇESARAY

Açılan Sandık Oranı : % 65
Katılım Oranı : % 78,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DİĞER% 24,99957
AK PARTİREMZİ ORHAN% 19,22736
DEM PARTİAYVAZ HAZİR% 17,34664
DEVA PARTİSİİBRAHİM TİRYAK% 15,36588
YENİDEN REFAHMEKİ ARVAS% 12,25469
BAĞIMSIZMEHMET GARİP AYKUT% 7,05270
SAADETKAYHAN KILIÇ% 1,0239
İYİ PARTİİLHAMİ BURTA% 0,9135
BTPAHMET KARAKOÇ% 0,6525
CHPGÜLTEN ORHAN% 0,6324
HÜDA PARİSKENDER BOTAN% 0,5822
BAŞKALE

Açılan Sandık Oranı : % 75,89
Katılım Oranı : % 64,87

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİŞENGÜL POLAT% 57,547.415
AK PARTİLUKMAN ERTUŞ% 32,94.240
CHPİBRAHİM TEYFUN% 3,06394
YENİDEN REFAHMURAT KARADENİZ% 2,42312
İYİ PARTİHİKMET KIZILTAŞ% 1,33171
SAADETBURHAN GÜNGÖR% 0,79102
BTPHASAN ERGİN% 0,7495
HÜDA PARABDULVAHAP AKKAYA% 0,6989
BAĞIMSIZİSMAİL AYAZ% 0,2735
DİĞER% 0,2633
ÇALDIRAN

Açılan Sandık Oranı : % 87,31
Katılım Oranı : % 66,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHATİCE ATABAY GÜNDOĞDU% 47,318.564
AK PARTİFERMAN YILDIRIM% 34,286.204
YENİDEN REFAHCOŞKUN SALTIKALP% 16,352.959
CHPYAKUP ALADAĞ% 1,26229
BTPMUSTAFA AĞYAR% 0,3461
SAADETRIDVAN ŞAHİN% 0,2443
HÜDA PARERKAN GÜL% 0,2138
DİĞER% 0,012
ÇATAK

Açılan Sandık Oranı : % 88,89
Katılım Oranı : % 75,66

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİREŞAT ERASLAN% 60,054.602
AK PARTİABDURRAHMAN ŞEYLAN% 23,951.835
YENİDEN REFAHEMRULLAH AYDOĞAN% 10,14777
CHPYÜKSEL ERASLAN% 1,2394
SAADETMİRZA SALÇUK% 1,0278
DEVA PARTİSİZİLAN BAYSAL% 0,9976
HÜDA PARMUHAMMET GÜLTEPE% 0,7860
ZAFER PARTİSİRAHİME CANSU ÇELİK% 0,7658
İYİ PARTİCEVDET YILMAZ% 0,646
BTPREŞİT ÇOŞKUN% 0,4635
DİĞER% 0,022
EDREMİT

Açılan Sandık Oranı : % 88,37
Katılım Oranı : % 63,82

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRABİA BAŞAK KOÇ% 60,7527.427
AK PARTİİSMAİL SAY% 25,511.513
YENİDEN REFAHGÜVEN TURGUL% 5,692.570
CHPRIZA ÖZCAN% 2,331.053
HÜDA PARERDAL SÜMEN% 1,4631
İYİ PARTİTEVFİK POLAT% 1,1498
DEVA PARTİSİAFET KUŞMAN ÖZKAÇMAZ% 0,87391
ZAFER PARTİSİALPER KARAKOYUNLU% 0,81367
GELECEK PARTİSİHALİT BİTİK% 0,45205
BAĞIMSIZBEYTULLAH ŞAKAR% 0,39174
BTPMAŞUK SİYAHTAŞ% 0,29130
HAK-PARAYDIN UKAY% 0,25111
DİĞER% 0,1150
HKPYAHYA KEMAL KEÇECİ% 0,0629
ERCİŞ

Açılan Sandık Oranı : % 68,22
Katılım Oranı : % 69,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİBARAN BİLİCİ% 47,0721.543
AK PARTİFATİH ÇİFTCİ% 44,920.549
YENİDEN REFAHŞAHİN YAĞAR% 2,411.103
CHPYUSUF İZZETTİN KILIÇ% 1,3596
GELECEK PARTİSİÖMER FİDAN% 0,99453
HÜDA PARMUSA DEMİR% 0,96438
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT TÜRKATA% 0,63286
İYİ PARTİMUSTAFA BAY% 0,54248
DİĞER% 0,47216
DPVEYSEL DEMİRDAŞ% 0,25116
BTPNURCAN YEŞİLALAN% 0,2194
BAĞIMSIZÖMER FARUK AĞAOĞLU% 0,1675
BAĞIMSIZLOKMAN ÇAVAŞ% 0,1148
GEVAŞ

Açılan Sandık Oranı : % 70
Katılım Oranı : % 72,44

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİRUKNETTİN HAKAN% 47,024.086
AK PARTİMURAT SEZER% 32,152.794
YENİDEN REFAHBEDİRHAN ERDEM% 16,261.413
CHPİSA BARAN% 1,77154
HÜDA PARAYHAN AYDIN% 0,8271
SAADETİDRİS AKSONA% 0,6960
ZAFER PARTİSİTUĞRA ÖĞÜN% 0,5951
BTPMETİN KEMAN% 0,3631
DİĞER% 0,3430
GÜRPINAR

Açılan Sandık Oranı : % 92,38
Katılım Oranı : % 75,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİMEHMET TAHİR ERTAŞ% 47,36.424
AK PARTİHAYRULLAH TANIŞ% 28,413.858
YENİDEN REFAHMEHMET TOPRAK% 17,552.383
GELECEK PARTİSİSADDIK ÜÇER% 2,55347
HÜDA PARFEVZİ DOĞAN% 1,37186
CHPEŞREF CAN% 1,35183
ZAFER PARTİSİFATİH KORKMAZ% 0,6892
BTPFATİH DURMUŞ% 0,4663
AB PARTİAYDIN TAŞAR% 0,3244
DİĞER% 0,011
İPEKYOLU

Açılan Sandık Oranı : % 68,46
Katılım Oranı : % 60,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİCEVDET ALTINDAĞ% 57,7552.465
AK PARTİİSA BERGE% 24,8522.575
YENİDEN REFAHMEHMET BİLİCİ% 5,344.854
CHPÖMER DOĞAN% 2,942.672
HÜDA PARBEDRİ BOR% 2,011.829
SAADETYILMAZ KILIÇ% 1,191.081
ZAFER PARTİSİAHMET EFKAN FİLİZ% 0,97886
DEVA PARTİSİCAHİT KUNDAKÇI% 0,92832
DİĞER% 0,89805
MEMLEKETYEŞİM YILMAZ% 0,7637
İYİ PARTİSERKAN SAYGIN% 0,69627
BAĞIMSIZMUAMMER TAKIS% 0,53482
BÜYÜK BİRLİKYUSUF COŞAR% 0,47428
BTPMUSTAFA BERGE% 0,32287
HAK-PARFAHRİ ORMAN% 0,14129
DSPİBRAHİM ÖNAL% 0,12112
HKPBERFİN NALİNCİ% 0,1198
MİLLİ YOLİLKNUR BİLGİLİ% 0,0651
MURADİYE

Açılan Sandık Oranı : % 89,72
Katılım Oranı : % 70,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHEDİYE SAYİNER% 46,37.223
AK PARTİYILDIRIM EYYÜBİ MEHMETAĞAOĞLU% 39,366.139
HÜDA PARKAZİM BİLİCİ% 9,061.414
YENİDEN REFAHNEZİR GÜLER% 2,49388
CHPFIRAT BAYÇINAR% 1,8281
BTPİSMET TOPCU% 0,64100
SAADETBİLAL SANGAN% 0,3554
ÖZALP

Açılan Sandık Oranı : % 71,43
Katılım Oranı : % 64,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİSAKİNE KUTPINAR% 68,8710.249
AK PARTİATAKAN GÖNÜLÇEKEN% 20,723.083
YENİDEN REFAHKEMAL ŞAHİN% 2,92434
CHPOKTAY SAĞLAM% 2,86426
HÜDA PARSEYİTHAN ERÇİÇEK% 0,99148
ZAFER PARTİSİHADİCE ATBİNİCİ% 0,9134
İYİ PARTİASLAN BAYLAN% 0,8119
DİĞER% 0,6597
BTPMUSTAFA ÇELİK% 0,6292
SAADETABDÜSSEMET KESKİN% 0,3653
MİLLİ YOLALİ BAYRAKTUTAN% 0,3147
SARAY

Açılan Sandık Oranı : % 57,45
Katılım Oranı : % 69,39

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİDAVUT ACAR% 49,691.986
CHPKEMALETTİN ARACİ% 29,251.169
AK PARTİMEHMET MİNFER ÇELEBİ% 15,29611
YENİDEN REFAHDİLBER GÜRBÜZEL% 1,9578
HÜDA PARKASIM KEKLİK% 1,7570
ZAFER PARTİSİCEVRİYE YAVUZ DOĞAN% 0,6526
BTPNURULLAH TARHAN% 0,5221
İYİ PARTİKENAN ŞENKAL% 0,4518
DİĞER% 0,2510
SAADETMUSTAFA TERİM% 0,28
TUŞBA

Açılan Sandık Oranı : % 77,74
Katılım Oranı : % 59,06

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİHANIM AKKOŞ% 55,4322.625
AK PARTİSÜLEYMAN OFLAS% 27,7911.343
YENİDEN REFAHNAYİF ŞABU% 5,522.253
CHPADİL ŞAHİNOĞLU% 2,811.147
HÜDA PARFARUK TASAN% 2,621.070
DEVA PARTİSİMUSTAFA ERAD% 1,19485
İYİ PARTİSELİM ÖZGÖKÇE% 0,89363
BÜYÜK BİRLİKMEVLÜT KAYA% 0,78319
GELECEK PARTİSİALİ KATILMIŞ% 0,62251
ZAFER PARTİSİASENA GÖKÇE BENK% 0,6243
DİĞER% 0,47192
BAĞIMSIZFIRAT KUVETLİ% 0,45183
BTPMAZLUM DURMUŞ% 0,34140
HAK-PARMEHMET HAKKI İDOĞ% 0,26107
HKPYILMAZ AVCI% 0,1355
MİLLİ YOLEMRAH TOKMAK% 0,142

Kaynak: AA

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