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Vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika
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Vatandaşlar Anıtkabir'i ziyaret etti

Riyad'da Süper Kupa Final karşılaşması öncesinde yaşananların ardından bugün vatandaşlar Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve Fenerbahçe-Galatasaray formaları ile Anıtkabir'i ziyaret etti. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Anıtkabir önünde; 'İlk günden itibaren, bu skandalın temel sorumlusu; saraydı, sarayın güdümündeki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanıydı. Üç kuruş para için, millilik adı altında ülkenin her şeyini satmaktan çekinmeyenler, bu defa da İstiklal Marşı'nı ve Mustafa Kemal Atatürk'ü satılığa çıkarmaya kalktılar… Cumhuriyet'e, Anayasaya dokunamayacaklar. Çünkü Türkiye'de milyonlarca insanın gönlünde, kalbinde Atatürk sevgisi var. Bunu kimse silemez. CHP'nin olduğu yerde bu değerleri kimse ortadan kaldıramaz' dedi.

30.12.2023 - 15:09,  Güncelleme: 15:31
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Riyad'da Süper Kupa Final karşılaşması öncesinde yaşananların ardından bugün vatandaşlar Atatürk posterleri, Türk bayrakları ve Fenerbahçe- Galatasaray formaları ile Anıtkabir'i ziyaret etti. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Anıtkabir önünde; "İlk günden itibaren, bu skandalın temel sorumlusu; saraydı, sarayın güdümündeki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanıydı. Üç kuruş para için, millilik adı altında ülkenin her şeyini satmaktan çekinmeyenler, bu defa da İstiklal Marşı'nı ve Mustafa Kemal Atatürk'ü satılığa çıkarmaya kalktılar… Cumhuriyet'e, Anayasaya dokunamayacaklar. Çünkü Türkiye'de milyonlarca insanın gönlünde, kalbinde Atatürk sevgisi var. Bunu kimse silemez. CHP'nin olduğu yerde bu değerleri kimse ortadan kaldıramaz" dedi.

Dün, Fenerbahçe ile Galatasaray Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa Final karşılaşması öncesinde yaşananların ardından bugün, vatandaşlar Anıtkabir'e akın etti. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafları, Fenerbahçe ve Galatasaray formaları ile vatandaşlar, "Mustafa Kemal'in askerlerimiz", "Türkiye laiktir laik kalacak" sloganları atarak Anıtkabir'e yürüdü.

CHP Ankara İl Teşkilatı da yürüyüşe katıldı. CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Tandoğan meydanında başlayan yürüyüşün ardından, Anıtkabir'e girmeden önce açıklama yaptı. Ümit Erkol, şunları söyledi:

"HADSİZLİĞİN BU NOKTAYA GELECEĞİNİ BİZ BİLE ÖNGÖRMEMİŞTİK"

"İlk günden itibaren bu Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da yapılması konusunda uyarmıştık. Bu kupanın yerinin Türkiye olduğunu; Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ya da başka bir şehrimiz olduğunu söylemiştik. Ama bunu uyarırken doğrusu, hadsizliğin bu noktaya geleceğini biz bile öngörmemiştik.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, önderi Mustafa Kemal Atatürk'e, Mustafa Kemal Atatürk'ün taşınmasının, İstiklal Marşı'nın okunmasına karşı çıkacak bir hadsizlik noktasına geleceğini hiçbirimiz düşünmemiştik. Neyse ki Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri, başkanları, camiaları ve futbolcular; Suudi Arabistan'a gereken cevabı verdiler.

"BU DEFA DA İSTİKLAL MARŞI'NI VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü SATILIĞA ÇIKARMAYA KALKTILAR"

Bütün bu skandalın temel sorumlusunun Saray olduğunu da görmeliyiz. İlk günden itibaren, bu skandalın temel sorumlusu; saraydı, sarayın güdümündeki Türkiye Futbol Federasyonu Başkanıydı. Üç kuruş para için, millilik adı altında ülkenin her şeyini satmaktan çekinmeyenler, bu defa da İstiklal Marşı'nı ve Mustafa Kemal Atatürk'ü satılığa çıkarmaya kalktılar.

Neyse ki Fenerbahçe ve Galatasaray camiaları buna izin vermediler. Her iki camiaya, spor camiasının tüm taraflarına çok teşekkür ediyoruz.

Bir kez daha sarayı ve yandaşlarını, Anayasal sınırlar içine dönmeye, Anayasanın ve Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye'de yaşayan bütün yurttaşları birleştiren, bir arada tutan temel değer olduğunu görmeye davet ediyoruz. Bir an önce demokratik sınırlar içine dönmeye, adaletli olmaya, ekonomideki refahı tüm yurttaşlara dağıtmaya davet ediyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na yaptıkları saldırıyı kesmeye davet ediyoruz.

"MİLYONLARCA İNSANIN KALBİNDE ATATÜRK SEVGİSİ VAR. BUNU KİMSE SİLEMEZ"

Cumhuriyet'e, Anayasaya dokunamayacaklar. Çünkü Türkiye'de milyonlarca insanın gönlünde, kalbinde Atatürk sevgisi var. Bunu kimse silemez. CHP'nin olduğu yerde bu değerleri kimse ortadan kaldıramaz. Anayasayı da Cumhuriyeti de yıkmalarına müsaade etmeyeceğiz. Sonsuza kadar yaşatacağız. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracağız. Artık yeter, artık yeter, artık yeter."

Vatandaşlar Anıtkabir\'i ziyaret etti
Kaynak: ANKA
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