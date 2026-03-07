Veli Ağbaba: "Siyaset Bir Kutuplaştırma Aracından Öte Bir Hizmet Aracı Olmalı" - Son Dakika
Veli Ağbaba: "Siyaset Bir Kutuplaştırma Aracından Öte Bir Hizmet Aracı Olmalı"

07.03.2026 21:07  Güncelleme: 22:45
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, iftar yemeğinde yaptığı konuşmada siyasetin kutuplaştırma aracı değil, birleştirici bir hizmet aracı olması gerektiğini vurguladı. Farklı siyasi görüşlerden bir araya gelen katılımcılara seslenen Ağbaba, savaş bölgelerinde yaşanan çocuk ölümlerine de tepki gösterdi.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN/ Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda iftar yemeği verdi. Ağbaba, "Bizim siyasetçilerin görevi, özellikle bu tür durumlarda, felaketler yaşanmış zamanlarda bölgeyi birleştirmek olmalı. Siyaset bir kutuplaştırma aracından öte bir hizmet aracı olmalı. Hiçbir siyasi görüş dışlanmamalı, hiçbir siyasi yapı dışlanmamalı" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen iftar programına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, siyasi partilerin il başkanları, oda temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

"Malatya sofrasında herkese şükranlarımı sunuyorum"

Programda konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, iftar sofrasında farklı siyasi görüşlerden birçok kişinin bir araya geldiğini belirterek şunları söyledi:

"Bugün sadece Malatya sofrası var. Her siyasi görüşten dostlarımız burada. Büyükşehir Belediye Başkanımız, oda başkanlarımız, esnaf başkanlarımız, muhtarlarımız ve tabii ki siyasi partilerimizin çok kıymetli il başkanları var. Meslek adamları var, esnaf odaları var. Bu Malatya sofrasında, Halil İbrahim sofrasında bulunan herkese şükranlarımı sunuyorum."

"Siyaset bir kutuplaştırma aracı değil"

Siyasetin toplumu ayrıştıran değil birleştiren bir araç olması gerektiğini ifade eden Ağbaba, şöyle konuştu:

"Bizim siyasetçilerin görevi, özellikle bu tür durumlarda, felaketler yaşanmış zamanlarda bölgeyi birleştirmek olmalı. Siyaset bir kutuplaştırma aracından öte bir hizmet aracı olmalı. Hiçbir siyasi görüş dışlanmamalı, hiçbir siyasi yapı dışlanmamalı. Ben de yıllardan beri Malatya'da bunu yapmaya çalışıyorum. Her siyasi görüşten, her etnik kimlikten insanlara gönlümüzü açmaya çalışıyoruz."

"Masum çocukların katledilmesini kınıyoruz"

Bölgede yaşanan savaşlara da değinen Ağbaba, Gazze ve İran'da yaşanan saldırılara tepki göstererek şunları söyledi:

"Yanı başımızdaki coğrafyada her tarafta ateşler yanıyor. Çocuklar katlediliyor. Daha dün Gazze'de, bugün İran'ın bir kentinde yüzlerce masum çocuk katledildi. Nereden gelirse gelsin bu katliamları kınıyoruz. Kim Gazze'de çocukları ve kadınları katlediyor, Gazze'yi yok ediyorsa onları da buradan şiddetle kınıyoruz. Ramazan günü bunu bir kez daha söylüyoruz. Kim ki İran'daki çocuklarımızı katlediyorsa, İran'a saldırıyorsa; gücü ne olursa olsun hep beraber bunu telin ediyoruz. Lanet olsun katliamlara, lanet olsun masum insanların canına kastedenlere diyoruz."

"Cumhuriyetin değerlerine sahip çıkmalıyız"

Cumhuriyet ve laiklik vurgusu yapan Ağbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyetimizin, demokrasimizin ve laikliğimizin kıymetini bilmeliyiz. Hoşgörü içerisinde bizi bir arada tutan bu değerlerimize hep beraber sahip çıkmalıyız. Tabii ki bu değerleri ülkemize yaşatan, ülkemize getiren ve bu toprakların yetiştirdiği en büyük insan olan Mustafa Kemal Atatürk'ün de kıymetini hep beraber bilmeliyiz."

"Ben kendimi Malatya milliyetçisi olarak tanımlıyorum"

Kendisini "Malatya milliyetçisi" olarak tanımladığını ifade eden Ağbaba, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Ben her yerde söylüyorum, her konuşmamda söylüyorum. Kendinizi nasıl tanımlarsanız tanımlayın; ben kendimi Malatya milliyetçisi olarak tanımlıyorum. Malatya milliyetçisi olarak uzun yıllardır bu şehirde bulunuyorum. Bundan sonra da bu kentin değerlerini savunmaya, bu kentte hangi siyasi görüşten olursa olsun onların yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

