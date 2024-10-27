Vodafone ve Google\'dan 10 Yıllık Yapay Zeka Anlaşması

Güncel

VODAFONE Grubu ve Google, Avrupa ile Afrika'da kullanılan bulut, siber güvenlik hizmetleri cihazlarını kapsayan mevcut iş ortaklıklarını 10 yıllık daha uzattıklarını duyurdu. Değeri 1 milyar doları aşan anlaşma kapsamında, Google'ın Gemini modelleri aracılığıyla üretken yapay zeka destekli yeni cihazların Avrupa ve Afrika'daki Vodafone müşterisine sunulması hedefleniyor. İş birliği içinde yapay zeka destekli yeni içerikler ve cihazlar da tüketicinin kullanımına sunulacak.

Anlaşmaya göre Vodafone, Avrupa'daki hızlı 5G ağı üzerinden Google'ın yapay zeka destekli Pixel cihazlarına daha fazla erişilmesini sağlayacak ve android ekosistemini desteklemeye devam edecek. Cihazlarında Google Cloud'un üretken yapay zekasını kullanan Vodafone TV, geliştirilmiş içerik arama ve öneriler sunma işlemlerini daha da kişiselleştirilmiş, ilgi çekici hale getirmeyi hedefliyor. Ayrıca, gelecekte Google Ad Manager ile reklamcılık deneyimleri sunulması da planlanıyor.

İş ortakları, Vodafone'un 2025 yılına kadar belirli bölgelerde devreye alacağı Gemini Advanced'i de içeren Google One AI Premium abonelik planları da önerecek. Vodafone, mevcut özel veri havuzunu kullanarak Google Cloud ile ortaklığını genişletecek. Şirket, müşterilerine yeni hizmetleri ve yenilikleri hızla sunmak için Google Cloud'un Vertex AI adlı kullanıma hazır kurumsal yapay zeka platformunu kullanacak. Vodafone ayrıca siber güvenlik, veri analitiği ve yapay zeka dahil olmak üzere, Google Cloud'un Güvenlik Operasyonları platformundan yararlanarak kurumsal müşterilerine yönelik yeni bir bulut tabanlı güvenlik hizmetleri dağıtma ve geliştirme taahhüdünü de güçlendirecek.

'GELİŞMİŞ TÜKETİCİ DENEYİMLERİNE ÖNCÜLÜK EDİLECEK'

Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüketicilerin yapay zeka ve bulut tabanlı uygulamalar da dahil olmak üzere en yeni donanım ve dijital teknolojilerden yararlanmasını desteklemek, Vodafone ve Google iş birliğinin temel odak noktalarından birini oluşturuyor. Bu sayede Vodafone ve Google hem mağazalarda hem de online olarak sunulan ve yapay zeka desteğiyle yeni müşteri deneyimleri yaşatacak olan ürün ve hizmet yelpazesini geliştirip çeşitlendirmek için birlikte çalışacak. Bir dizi Pixel cihazı ve Android tabanlı farklı cihazlar tanıtacak olan iş birliği çerçevesinde Vodafone, YouTube aboneliğine dayalı ürünleri, depolama planlarını, AI Premium planlarını ve Google One abonelik planlarını tüketicilerle buluşturacak. Vodafone ve Google, ek içerikleri keşfetme özellikleri, ödül ve teklif hizmetleri sağlamak için Google Cloud'un gelişmiş üretken yapay zeka yetenekleriyle donatılan Vodafone TV'yi geliştirmek için birlikte çalışacak; daha etkin reklam deneyimi için Google Ad Manager ile içeriklerden para kazanma imkanı sunmayı destekleyecek. İki teknoloji devi ayrıca, Vodafone TV cihazlarına daha iyi entegre edilmiş YouTube deneyimini de önümüzdeki dönemde kullanıcılarına sunacak. İki teknoloji devi de endüstriyel verimlilik için ölçek ekonomilerini teşvik etmek, inovasyonu artırmak ve kamu hizmetlerini geniş ölçekte iyileştirmek için online ortamda güvenlik, sorumlu yapay zeka geliştirme, ağ performansı iyileştirme ve birlikte çalışabilirlik gibi alanlarda evrensel endüstri standartlarının benimsenmesini teşvik edecek. İş birliği sayesinde Vodafone, yapay zeka destekli bulut hizmetlerini, içerikleri ve bağlantı yeniliklerini daha fazla kullanıcıya ulaştıracak."

'TÜKETİCİLER YAPAY ZEKA İLE GÜÇLENECEK'

Hizmetlerin tümünün Vodafone'un belirli bölgedeki sabit ve mobil ağlarıyla destekleneceği belirtilen şirket açıklamasında, "Tüm Avrupa'daki hızlı 5G şebekesiyle birlikte yapay zeka destekli Google Pixel cihazlardan ve diğer Android telefonlar oluşan daha geniş bir ürün yelpazesi aracılığıyla tüketicilerin yapay zekanın gücünü deneyimlemesini daha kolay hale getirmeyi amaçlayan Vodafone, geliştirilmiş online kılavuzlar, özelleştirilmiş mağaza içi deneyimler ve güncel eğitim almış mağaza çalışanlarıyla müşterilerin yapay zeka özellikleri hakkında bilgi edinmesine yardımcı olacak. Vodafone ve Google bununla beraber Vodafone TV müşterilerine kişiselleştirilmiş TV içerikleri, uygulamalar ve ödüller sunmak için yapay zeka tarafından oluşturulan içerik arama ve önerilerde bulunma çözümleri geliştirecek. Böylece Vodafone'un şu anda yedi ülkede kullanılan ve 2023 yılında Android TV'yi benimseyen Vodafone TV ürünü, daha fazla tercih edilen bir platform haline gelecek. Google ve Vodafone ortaklığı bunun yanında Vodafone abonelerine bulut tabanlı gelişmiş yapay zeka yetenekleriyle oluşturulmuş bir dizi hizmet sunmayı da hedefliyor. Bu hizmetler arasında Google One'da fotoğraf, video ve dosya depolama ile Google'ın en yetenekli yapay zeka modellerinin ekstra gücünü isteyenler için Gemini Advanced ile Google One AI Premium'un yer alması beklenirken, abonelik tabanlı YouTube hizmetlerinin daha fazla Vodafone müşterisine sunulması için de çalışmalar yapıyor. Bu hizmetlerin tümü, Vodafone'un belirli bölgedeki güçlü sabit ve mobil ağlarıyla desteklenecek" bildirildi.