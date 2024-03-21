WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Berlin'deki Türk toplumu temsilcilerine iftar verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Berlin'deki Türk toplumu temsilcilerine iftar verdi

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Berlin\'deki Türk toplumu temsilcilerine iftar verdi

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Berlin'deki Türk toplumu temsilcilerine iftar verdi. İftara AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Başkonsolos İlker Okan Şanlı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı. Zafer Sırakaya, iftarda dünyanın zor bir sürece girdiğini ve Orta Doğu'da ilkenin olmadığı bir süreçte olunduğunu belirterek, Gazze'deki zulmün son bulması ve bağımsız bir Filistin'in kurulması temennisinde bulundu. WEFA Genel Başkanı Musab Aydın ise WEFA'nın bugüne kadar 70 ülkede çalışma yaptığını ve 10 binden fazla kişiye iftar yemeği verdiklerini söyledi.

21.03.2024 03:05  Güncelleme: 03:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Berlin'deki Türk toplumu temsilcilerine iftar verdi.

İftara AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Başkonsolos İlker Okan Şanlı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı.

Zafer Sırakaya, iftarda yaptığı konuşmada, dünyanın çok daha zor bir sürece girdiği dönemde olduğunu belirterek, Orta Doğu'da da ilkenin olmadığı, insafların ve vicdanların köreldiği bir süreçte olunduğunu ifade etti.

Gazze'de vicdanların köreldiğinin görüldüğüne işaret eden Sırakaya, "Yetimlerin, öksüzlerin çığlıklarının artık herkesi rahatsız etmesi gereken, özellikle de batı toplumunu rahatsız etmesi gereken bir süreçte her birimiz bir imtihan içerisinde olduğumuzun bilinci içerisinde olmalıyız." dedi.

Gazze'deki zulmün en kısa zaman içerisinde son bulmasını temenni eden Sırakaya, şöyle konuştu:

"İnşallah bu zulmün son bulabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti ve kıymetli Cumhurbaşkanı tüm diplomatik ortamlarda zaten gerekli çalışmalarını yürütüyor. Bir an önce ateşkesin sağlanması, ardından ateşkesle birlikte barış anlaşmalarının temininin yapılabilmesi için 1967 sınırları içerisinde bağımsız egemen ve coğrafi bütünlüğü sağlanmış olan bir Filistin'in kurulmasını da temenni ettiğimizi ve bunun gerekli olduğunu da her ortamda ifade ediyoruz."

WEFA Genel Başkanı Musab Aydın da uzak coğrafyalardaki 40'a yakın ülkede iftar sofraları kurarken, Avrupa'da da iyiliği yayma adına iftar sofralarında bir araya geldiklerini belirtti.

WEFA'nın bugüne kadar 70 ülkede çalışma yaptığını anımsatan Aydın, "Ramazanın ilk gününden bugüne kadar 10 binden fazla kişiye iftar yemeği verdik. Gözlemcilerimiz ülkelerde çalışmalara devam ediyorlar. Zekat, fitre, kumanya dağıtımlarımız devam ediyor. Türkiye'deki insani yardım faaliyetlerimizi, yaptığımız protokol çerçevesinde AFAD, Kızılay ve Diyanet Vakfı ile gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

WEFA olarak, 24 farklı ülkedeki 5 bin 600'den fazla yetim çocuğa sponsor aile sistemi ile aylık düzenli yardımlarda bulunduklarını vurgulayan Aydın, "Asya ve Afrika'da yetimhane, yetim okulu, sağlık ocağı gibi 83 kalıcı eserimiz bulunuyor. 5 binden fazla su kuyusu açtık, 20 binden fazla katarakt ameliyatları gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Ahmet Başar Şen, Zafer Sırakaya, Orta Doğu, AK Parti, Filistin, Berlin, İftar, Aydın, Gazze, Sivil Toplum, İnsan Hakları, Dış Politika, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Berlin'deki Türk toplumu temsilcilerine iftar verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • MacKenzie Scott, ABD'deki yardım kuruluşlarına 640 milyon dolar bağışladı
    03:42 MacKenzie Scott, ABD'deki yardım kuruluşlarına 640 milyon dolar bağışladı

    Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un eski eşi MacKenzie Scott, boşanmadan aldığı nafakanın ardından ABD'deki yardım kuruluşlarına 640 milyon dolar bağışladı. Scott, toplamda 16,5 milyar dolar bağış yaparak bu yıl 361 küçük ölçekli kuruluşu destekledi. Bağış yapılan kuruluşlar arasında ACLU, Göçmen Kadınlar için Adalet Derneği ve LGBTQ+ hakları dernekleri bulunuyor. Scott, mal varlığının yarısını bağışlama sözünü vermişti.

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri ve Kilis'te mitinglerde konuşacak
    03:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri ve Kilis'te mitinglerde konuşacak

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri ve Kilis'te düzenlenecek mitinglerde halka hitap edecek. Kayseri mitingi saat 13.00'te, Kilis mitingi ise saat 16.30'da gerçekleşecek.

  • Kavşakta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
    02:54 Kavşakta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

    Bartın'da meydana gelen feci kazada, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve araçlardan birinde sıkışan 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından yolda savaş alanını andıran görüntüler ortaya çıktı. Olay yerine polis, sağlık ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri ikinci bir kazanın yaşanmaması için geniş güvenlik tedbirleri aldı.

  • Bartın'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
    02:53 Bartın'da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

    Bartın'da meydana gelen feci kazada, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sıkışan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol savaş alanını andıran bir görüntüye dönüştü. Olay yerine polis, sağlık ekibi ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından güvenlik önlemleri alındı.


00:19 Akaryakıt fiyatları İstanbul’da 43 liranın üzerine çıktı Akaryakıt fiyatları İstanbul'da 43 liranın üzerine çıktı
23:12 Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok’tan “600 daire“ iddiasına yanıt Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'tan "600 daire" iddiasına yanıt
21:46 CHP adayı Şükrü Erdem’in Abdullah Öcalan hakkındaki ifadeleri infiale yol açtı CHP adayı Şükrü Erdem'in Abdullah Öcalan hakkındaki ifadeleri infiale yol açtı
21:00 Fed, politika faizini değiştirmeyerek sabit tuttu Fed, politika faizini değiştirmeyerek sabit tuttu
16:30 Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
23:09 Patnos’ta bir kişi, camide intihar etti Patnos'ta bir kişi, camide intihar etti
22:05 Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi
21:17 Will Smith: Kur’an-ı Kerim’in tamamını okudum, yanlış anlaşılmaya yer bırakmıyor Will Smith: Kur'an-ı Kerim'in tamamını okudum, yanlış anlaşılmaya yer bırakmıyor
19:49 Akşener’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı: Emeklilere 11 bin lira zam yapın Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Emeklilere 11 bin lira zam yapın
18:59 Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu Galatasaray, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulundu
18:47 Cizre’de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı Cizre'de Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı
17:25 Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar CHP Milletvekili “10-11 Kupası’nın kimde olduğunu herkes biliyor“ deyince ortalık karıştı Trabzonspor Kulübü toplantısında gergin anlar! CHP Milletvekili "10-11 Kupası'nın kimde olduğunu herkes biliyor" deyince ortalık karıştı
16:47 İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı İBB adayı Murat Kurum mal varlığını açıkladı
16:10 Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz Ramazan sahnesiyle tepki çeken Kızıl Goncalar ekibinden imalı sözler: Oynuyorlar, engelleyemiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2024 04:19:48. #1.13#
SON DAKİKA: WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Berlin'deki Türk toplumu temsilcilerine iftar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement