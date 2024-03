Güncel

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Berlin'deki Türk toplumu temsilcilerine iftar verdi.

İftara AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Başkonsolos İlker Okan Şanlı ve çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi katıldı.

Zafer Sırakaya, iftarda yaptığı konuşmada, dünyanın çok daha zor bir sürece girdiği dönemde olduğunu belirterek, Orta Doğu'da da ilkenin olmadığı, insafların ve vicdanların köreldiği bir süreçte olunduğunu ifade etti.

Gazze'de vicdanların köreldiğinin görüldüğüne işaret eden Sırakaya, "Yetimlerin, öksüzlerin çığlıklarının artık herkesi rahatsız etmesi gereken, özellikle de batı toplumunu rahatsız etmesi gereken bir süreçte her birimiz bir imtihan içerisinde olduğumuzun bilinci içerisinde olmalıyız." dedi.

Gazze'deki zulmün en kısa zaman içerisinde son bulmasını temenni eden Sırakaya, şöyle konuştu:

"İnşallah bu zulmün son bulabilmesi için Türkiye Cumhuriyeti ve kıymetli Cumhurbaşkanı tüm diplomatik ortamlarda zaten gerekli çalışmalarını yürütüyor. Bir an önce ateşkesin sağlanması, ardından ateşkesle birlikte barış anlaşmalarının temininin yapılabilmesi için 1967 sınırları içerisinde bağımsız egemen ve coğrafi bütünlüğü sağlanmış olan bir Filistin'in kurulmasını da temenni ettiğimizi ve bunun gerekli olduğunu da her ortamda ifade ediyoruz."

WEFA Genel Başkanı Musab Aydın da uzak coğrafyalardaki 40'a yakın ülkede iftar sofraları kurarken, Avrupa'da da iyiliği yayma adına iftar sofralarında bir araya geldiklerini belirtti.

WEFA'nın bugüne kadar 70 ülkede çalışma yaptığını anımsatan Aydın, "Ramazanın ilk gününden bugüne kadar 10 binden fazla kişiye iftar yemeği verdik. Gözlemcilerimiz ülkelerde çalışmalara devam ediyorlar. Zekat, fitre, kumanya dağıtımlarımız devam ediyor. Türkiye'deki insani yardım faaliyetlerimizi, yaptığımız protokol çerçevesinde AFAD, Kızılay ve Diyanet Vakfı ile gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

WEFA olarak, 24 farklı ülkedeki 5 bin 600'den fazla yetim çocuğa sponsor aile sistemi ile aylık düzenli yardımlarda bulunduklarını vurgulayan Aydın, "Asya ve Afrika'da yetimhane, yetim okulu, sağlık ocağı gibi 83 kalıcı eserimiz bulunuyor. 5 binden fazla su kuyusu açtık, 20 binden fazla katarakt ameliyatları gerçekleştirdik." şeklinde konuştu.