Yağış Beklentisi: İstanbul ve 14 İl İçin Uyarı

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(ANKARA) - Meteoroloji, İstanbul, Sakarya, Bolu, Eskişehir, Afyon, Isparta, Batman, Siirt, Çanakkale, Antalya, Ankara, Sivas, Kayseri, Hatay ve Kahramanmaraş'ta yağış beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Trakya, Doğu Anadolu, İstanbul, Sakarya, Bolu, Eskişehir, Afyon, Isparta, Batman ve Siirt çevreleri ile Çanakkale'nin doğusu, Antalya'nın iç ve doğusu, Ankara'nın güney ve batısı, Sivas'ın güneyi, Kayseri'nin doğusu, Hatay'ın güneyi, Kahramanmaraş'ın kuzey kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülecek.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 17, en düşük 5; İstanbul'da en yüksek 16, en düşük 10; İzmir'de en yüksek 19, en düşük 9 derece olacak.