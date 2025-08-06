İş insanı Halit Yukay denizde sır oldu, dalış timi bile bulamadı! İşte son görüntüleri - Son Dakika
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İş insanı Halit Yukay denizde sır oldu, dalış timi bile bulamadı! İşte son görüntüleri

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İş insanı Halit Yukay denizde sır oldu, dalış timi bile bulamadı! İşte son görüntüleri
06.08.2025 10:02  Güncelleme: 10:34
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İş insanı Halit Yukay denizde sır oldu, dalış timi bile bulamadı! İşte son görüntüleri
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Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı 43 yaşındaki Halit Yukay'ı arama-kurtarma çalışmaları günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı. Öte yandan Yukay'ın limandan tekne ile ayrıldığı anlar da ortaya çıktı.

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait Graywolf isimli tekne ile denize açıldı. Aynı gün kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler tekneye ulaşmaya çalışırken, bir yük gemisinin parçalanmış yarı batık tekne ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri verilen koordinata gitti. Deniz yüzeyinde bulunan parçalanmış yarı batık haldeki tekneye dalış yapan ekipler, Yukay'a ulaşamadı.

YALOVA'DAN TEKNESİYLE AYRILDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Halit Yukay'ın Yalova'dan Bozcaada'ya hareket ettiği anlar da ortaya çıktı. Görüntüde, Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı anlar yer aldı. Dün gün boyu yapılan arama çalışmaları gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Ancak Yukay'a ulaşılamadı. Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı.

Yalova'dan Bozcaada'ya Giden İş İnsanı Halit Yukay'ı Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

BALIKESİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili Balıkesir Valiliği, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "4 Ağustos 2025 günü saat 23.40'ta Bursa 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda; Halit Yukay (E-43) isimli şahsın Türk bayraklı GREYWOLF isimli özel teknesiyle Yalova Setur Marina'dan saat 15.10 sularında çıkış yaparak Bozcaada'ya intikal etmek için hareket ettiği, ancak kendisinden haber alınamadığının Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığımıza bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.

05 Ağustos Salı günü saat 14.30 sularında Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir icra etmekte olan ticari bir gemi tarafından deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbar edilmiş, olay mevkiine sahil güvenlik unsurları sevk edilmiştir.

Yalova'dan Bozcaada'ya Giden İş İnsanı Halit Yukay'ı Arama Çalışmaları Yeniden Başladı

DALIŞ TİMİ HİÇ İZ BULAMADI

Görevlendirilen unsurların bölgeye intikal etmesine müteakip, kazazedenin tespitine yönelik yarı batık tekne içerisinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir emareye rastlanmamıştır. Gün boyunca Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 1 helikopter, 1 dalış timi ve 7 yüzer unsur ile arama kurtarma faaliyeti devam etmiştir. Kazaya uğrayan tekneye ilişkin adli tahkikat Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir" ifadelerine yer verildi.

Yalova'dan Bozcaada'ya Giden İş İnsanı Halit Yukay'ı Arama Çalışmaları Yeniden Başladı
İş insanı Halit Yukay denizde sır oldu, dalış timi bile bulamadı! İşte son görüntüleri
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İş insanı Halit Yukay denizde sır oldu, dalış timi bile bulamadı! İşte son görüntüleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: İş insanı Halit Yukay denizde sır oldu, dalış timi bile bulamadı! İşte son görüntüleri - Son Dakika
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