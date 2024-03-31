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YALOVA SON

MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 19:29  Güncelleme: 19:31
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MERKEZ

Toplam Sandık : 263
Toplam Seçmen : 89.054
Açılan Sandık : 73
Açılan Sandık Oranı : % 27,76
Kullanılan Oy : 16.135
Geçerli Oy : 15.602
Katılım Oranı : % 65,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMEHMET GÜREL% 47,947.480
AK PARTİMUSTAFA TUTUK% 39,966.234
DEM PARTİCENGİZ TOPBAŞLI% 3,41532
DİĞER% 3,17494
İYİ PARTİHALİL İBRAHİM TOKAY% 1,62253
YENİDEN REFAHAYHAN POLAT% 1,01157
ZAFER PARTİSİMEVLÜT YILDIRIM% 0,9141
SAADETCELAL KORKMAZ% 0,4468
MEMLEKETFATİH ELÖNÜ% 0,4266
VATAN PARTİSİAYTAÇ TEKİN% 0,2641
DEVA PARTİSİASLI ÜRESİN% 0,2132
GELECEK PARTİSİKÜRŞAT EMRE ÇANDIR% 0,1321
BTPSEVGİ MEMİŞ% 0,1320
MİLLETMÜRŞİT ATLIAKIN% 0,1117
HÜDA PARAYATULLAH UYAR% 0,116
TİPHASAN KAZBEK% 0,0914
TKHDİLAN KARATAY% 0,034
APFATMA YÜKSEL HÜNER% 0,023
BAĞIMSIZMUHAMMET KEMAL GÜLYEŞİL% 0,023
DSPALPER YÜKSEL% 0,012
TKPKAMİL BEYHAN GÜLEÇ% 0,012
AB PARTİMURAT KALAYCI% 0,012
ALTINOVA

Açılan Sandık Oranı : % 42,86
Katılım Oranı : % 87,55

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPYASEMİN FAZLACA% 44,91.095
AK PARTİREGAİP AHMET ÖZYİĞİT% 42,351.033
DİĞER% 6,93169
DEVA PARTİSİADEM KAHRİMAN% 2,5462
YENİDEN REFAHCENGİZ KALYON% 1,3533
DEM PARTİHÜSNÜ KAPLAN% 0,4912
MHPKENAN ŞENOL% 0,4912
ZAFER PARTİSİBOLER ARSLAN% 0,379
İYİ PARTİGÜLŞAH COŞKUNER% 0,297
BTPGÜVEN GÖLE% 0,174
HÜDA PARCUNDULLAH DEMİR% 0,123
ARMUTLU

Açılan Sandık Oranı : % 40,91
Katılım Oranı : % 80,84

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİCENGİZ ARSLAN% 46,141.004
MHPMUSTAFA TOKAT% 39,89868
CHPOSMAN ZEKİ SARI% 6,11133
SAADETMUHLİS DEMİRELLİ% 4,64101
YENİDEN REFAHBEYTULLAH ŞENGÖZ% 1,5634
DEM PARTİMEHMET ALİ GEZ% 0,613
İYİ PARTİÖMER ERKAL% 0,5111
ZAFER PARTİSİSAMET BAŞ% 0,327
MİLLETMERAL ATLIAKIN% 0,092
VATAN PARTİSİMEHLİKA HEPDİZDAR% 0,092
BTPİRFAN SERVET ÖRPEK% 0,051
ÇINARCIK

Açılan Sandık Oranı : % 36,96
Katılım Oranı : % 75,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAVNİ KURT% 54,382.230
AK PARTİNUMAN SOYER% 40,741.671
DEM PARTİDOĞAN KESİCİ% 1,0242
İYİ PARTİÖZGE YILMAZ% 141
ZAFER PARTİSİESRA KÖSEDAĞ% 0,9338
MHPLEYLA ZENGİN% 0,9338
YENİDEN REFAHTURAN ÖZEN% 0,4920
HÜDA PARAHMET SICAKKANLI% 0,146
BTPRAMAZAN GANİLER% 0,14
MİLLETNURCAN YILDIRIM% 0,14
SAADETMUHARREM KOCADAĞ% 0,14
DEVA PARTİSİÖMER FARUK YUMUK% 0,073
ÇİFTLİKKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 18,09
Katılım Oranı : % 72,99

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPADİL YELE% 51,912.095
AK PARTİRECEP HACI% 38,81.566
MHPYAŞAR BOZ% 2,8113
DEM PARTİERGİN PEKER% 1,8374
ZAFER PARTİSİERSİN DOĞAN% 1,1948
YENİDEN REFAHERKAN PELİTOĞLU% 0,9940
İYİ PARTİKEMAL CEVLAN% 0,8233
DİĞER% 0,7229
SAADETİSMAİL KARA% 0,4518
TİPCEM TANKUT% 0,2510
HÜDA PARBİLAL ŞİMŞEK% 0,125
DEVA PARTİSİİMRAN SERCAN SERTAŞAR% 0,14
GELECEK PARTİSİMEHTAP ENSARİOĞLU% 0,021
TERMAL

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 79,97

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN SİNAN ACAR% 74,63650
MHPSERKAN ERGEN% 10,9195
CHPSABRİYE SULTAN YALÇIN% 9,381
YENİDEN REFAHİSMAİL ŞAHİN% 1,4913
SAADETSERGEN DOĞRU% 1,3812
ZAFER PARTİSİKEMAL YİĞİT GÖKÇEK% 1,1510
İYİ PARTİABDULLAH HAZAR AK% 0,464
DEM PARTİAYHAN ÖZMEN% 0,343
BTPYAĞMUR AKYÜZ% 0,121
DEVA PARTİSİMUSTAFA CENGİZ YILDIZ% 0,111
VATAN PARTİSİŞENEL BİLGİN% 0,111

Kaynak: AA

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