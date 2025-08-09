Alevlerin sardığı köyde kayıp büyük: 2 ton yağım vardı, hepsi yandı - Son Dakika
Alevlerin sardığı köyde kayıp büyük: 2 ton yağım vardı, hepsi yandı

09.08.2025 12:28  Güncelleme: 13:03
Bayramiç'te çıkan yangında İbrahim Çalışkan'ın evinin ve aile fotoğraflarının yanması üzüntü yarattı.

Çanakkale'nin Yiğitler köyü kırsalında dün çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın rüzgarın etkisiyle yayıldı. Saçaklı, Ahmetçeli, Doğanca, Zeytinli ve Pıtırelli köyleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Bayramiç ilçesinde çıkan yangında evi ve zeytinlikleri zarar gören Saçaklı köyü sakinlerinden İbrahim Çalışkan, en çok babası ve dedesinin fotoğraflarının yanmasına üzülüyor.

"MANEVİ OLARAK ÇOK KÖTÜ OLDU"

Kendisinin evinin ve hayvan barınağının yandığını belirten Çalışkan, şöyle konuştu: "Evimin altında 2 ton yağım vardı, onlar da yandı. Zeytinliklerim de yandı. 40-50 dönüm civarında zeytinliğim vardı. Yangın esnasında Bayramiç'teydim. Yangını görür görmez geldim. 150 civarında koyun ve keçim var. Onları çıkarttım başka bir yere bıraktım. Daha sonra köye çıktım. Evimin yandığını gördüm. Yangın çok hızlı ilerledi. Bu ev 200 yıllık, evimin duvarında babamın, dedemin ve onun babasının yani atalarımın fotoğrafları vardı. Onların yok olmasına çok üzüldüm. Onlar artık yok. Maddi olarak tamam ama manevi olarak çok kötü oldu. Allah kimsenin başına vermesin, çok zor."

Çalışkan, yangın esnasında jandarmanın kendilerini dışarı çıkartıp köyü boşalttığını anlatarak, hayvanlarında da herhangi bir zararın olmadığını sözlerine ekledi.

İşte bölgenin son hali:

Alevlerin sardığı köyde kayıp büyük: 2 ton yağım vardı, hepsi yandı
Kaynak: AA

