Yavuzyılmaz, Sinop nükleer santrali için 100 yıllık yabancı tahsis uyarısında bulundu - Son Dakika
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Yavuzyılmaz, Sinop nükleer santrali için 100 yıllık yabancı tahsis uyarısında bulundu

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Yavuzyılmaz, Sinop nükleer santrali için 100 yıllık yabancı tahsis uyarısında bulundu
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YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Sinop'ta planlanan nükleer santralin 100 yılı bulacak şekilde yabancı ülkeye tahsis edilmek istendiğini savundu. Yavuzyılmaz, Akkuyu Nükleer AŞ yönetiminde tek Türk bulunmadığını da öne sürdü.

Kaynak: ANKA
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