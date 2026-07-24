YENİ Parti sonrası Meclis'te sil baştan değişim! Taşlar yerinden oynayacak - Son Dakika
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YENİ Parti sonrası Meclis'te sil baştan değişim! Taşlar yerinden oynayacak

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Özgür Özel'in Genel Başkanlığında YENİ Parti'nin kurulmasıyla TBMM'de grubu bulunan siyasi parti sayısı 7'ye yükselirken, TBMM'de de yeni düzenlemeler yapılacak. Meclis Genel Kurulu'nda yeni oturma düzeni oluşacak, Başkanlık Divanı ve komisyonlarda üye sayıları partilere göre değişecek. YENİ Parti'nin bir grup başkanı üç grup başkanvekili, 24 yıl sonra ana muhalefetten düşen CHP'nin bir grup başkanı, iki grup başkanvekili olacağı öngörülüyor.

CHP'ye "mutlak butlan" kararı ve sonrasında yaşana gelişmelerin ardından 135 milletvekili bulunan CHP'den 91 milletvekili ayrılarak, Özgür Özel'in başkanlığında YENİ Parti'yi kurdu. YENİ Parti'nin kurulmasıyla birlikte Meclis'te sandalye dağılımı yeniden şekillendi.

CHP İÇİN 24 YIL SONRA BİR İLK

TBMM'de grubu bulunan siyasi parti sayısı 7'ye yükselirken ana muhalefet partisi YENİ Parti oldu. Milletvekili sandalye dağılımı grubu bulunan partilere göre, AK Parti 277, YENİ Parti 91, DEM Parti 56, MHP 46, CHP 44, İYİ Parti 29, Yeni Yol Partisi 20 oldu.  Bu tabloyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi 24 yıl sonra ilk kez ana muhalefet partisi konumundan düştü. Türkiye'nin yeni ana muhalefet partisi Yeni Parti oldu. Henüz resmileşmese de YENİ Parti'nin bir grup başkanı, üç grup başkanvekili; CHP'nin bir grup başkanı, iki grup başkanvekili olacağı öngörülüyor. 

ODALAR DEĞİŞECEK

Edinilen bilgiye göre, TBMM'de, YENİ Parti'nin kurulmasına ilişkin prosedür gereği parti ve TBMM Başkanlığı arasında yapılacak yazışmalar çerçevesinde yeni düzen oluşacak. Bu kapsamda özellikle YENİ Parti ve CHP için yer konusunda Meclis'te yeni düzenleme yapılacak. Özgür Özel, CHP'ye mutlak butlan kararı ve partiden tahliyenin ardından çalışmalarını CHP Grup Başkanı olarak TBMM'deki CHP Grup Başkanlığı'ndaki makam odasında sürdürüyordu. YENİ Parti'nin şu anda "CHP Grup Başkanlığı" olan yerde devam etmesi, Meclis'te vekil sayısı 44'e düşen CHP Grubu için de odalarda düzenlemeye gidilerek yer tahsis edilmesi bekleniyor. Yeni duruma göre grup başkanlıklarındaki isim ve makam tabelaları değiştirilecek.

GENEL KURUL'DA OTURMA DÜZENİ DEĞİŞECEK

Meclis Genel Kurulu'nda oturma düzeni yeni duruma göre şekillenecek. YENİ Parti, ana muhalefet partisi olarak AK Parti Grubu'nun yanında yer alacak. Milletvekili sayısına göre Genel Kurul'da oturma düzeni AK Parti, Yeni Parti, DEM Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi olarak sıralanacak.

Meclis Başkanlık Divanı'nda da değişiklik yapılacak. Meclis İçtüzüğü'ne göre, Başkanlık Divanı bir Başkan; dört başkanvekili; yedi kâtip üye; üç idare amirinden oluşuyor. Siyasi parti gruplarının parti grupları toplam sayısı içindeki yüzde oranları ve bu oranlara göre her siyasî parti grubuna düşen Başkanlık Divanındaki görev yeri sayısını tespit edilecek.

YENİ Parti kurulmadan önce CHP adına TBMM Başkanvekilliği'ni Tekin Bingöl yürütüyordu. Diğer TBMM Başkanvekilleri ise AK Parti'den Bekir Bozdağ, DEM Parti'den Pervin Buldan, MHP'den ise Celal Adan. Tekin Bingöl'ün CHP'den istifa etmesiyle Meclis Başkanvekilliğinden birini YENİ Parti yürütecek.

KOMİSYONLAR DA YENİDEN ŞEKİLLENECEK

Komisyonlarda da üye sayıları yeni duruma göre yeniden şekillenecek. Meclis'te toplam 16 ihtisas komisyonu bulunuyor. Komisyonlarda siyasî parti gruplarına düşen üye sayısını tespit edilecek. Siyasî parti grupları adaylarını bildirecek ve bu adaylar Genel Kurul'da oylanacak.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hizb-i İslami Partisi, Meclis Genel Kurulu, Özgür Özel, Partiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel YENİ Parti sonrası Meclis'te sil baştan değişim! Taşlar yerinden oynayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ramadan Svs Ramadan Svs:
    BI 24 YILDA BU YENI PARTI MUHALEFET OLUR HERHALDE HAH HAH HAH 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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