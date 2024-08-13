AK Parti'ye yönelik suçlaması ağır! Erbakan'dan partiyi sarsan istifaya ilişkin ilk sözler - Son Dakika
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AK Parti'ye yönelik suçlaması ağır! Erbakan'dan partiyi sarsan istifaya ilişkin ilk sözler

AK Parti\'ye yönelik suçlaması ağır! Erbakan\'dan partiyi sarsan istifaya ilişkin ilk sözler

Yerel seçimlerde yüzde 44.46 ile Aziziye Belediye Başkanı seçilen Emrullah Akpunar Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederken, yeni adresinin AK Parti olduğu iddia edildi. İstifaya ilişkin YRP lideri Fatih Erbakan, "Belediye başkanlarımızın faaliyetlerini engelleyerek onları hizmet edemez hale getirmek, siyasi şantajla başkanlarımızı AK Parti'ye transfer etmeye çalışarak milletimizin 31 Mart'ta ortaya koyduğu iradeyi hiçe saymak, ne siyasi ne de ahlaki bakımdan uygun bir davranış değil." dedi.

13.08.2024 17:44  Güncelleme: 19:10
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinden seçilen belediye başkanlarının AK Parti'ye geçeceği iddialarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak AK Parti'yi "siyasi şantajla" suçladı. Erbakan, "Yeniden Refah Partili belediye başkanlarımızın faaliyetlerini engelleyerek onları hizmet edemez hale getirmek, siyasi şantajla başkanlarımızı AK Parti'ye transfer etmeye çalışarak milletimizin 31 Mart'ta ortaya koyduğu iradeyi hiçe saymak, ne siyasi ne de ahlaki bakımdan uygun bir davranış değildir." ifadelerini kullandı.

Erzurum'un merkez Aziziye ilçesinde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Emrullah Akpunar, partisinden istifa etti.

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan AK Parti'ye 'siyasi şantaj' suçlaması

"ÖZELLİKLE BİLİNMESİNİ İSTERİM Kİ..."

İstifa kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Akpunar, "Aziz hemşehrilerim; gördüğüm lüzum üzerine mensubu olduğum Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğimin bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle bilinmesini arzu ettiğim bir husus var ki, o da bizim şiarımızın; nerede olursak olalım ve hangi kulvarda koşarsak koşalım, tek gayemizin hemşehrilerimize hizmet etmek olduğudur. Rabbim hayırlara vesile kılsın inşallah." dedi.

HAMZA DAĞ: 15 BELEDİYE BAŞKANI VE 2 MİLLETVEKİLİ AK PARTİ'YE KATILIYOR

AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Akpunar'ın istifası gündeme bomba gibi düşerken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, gün içinde yaptığı açıklamada partiye yeni katılacak isimlerin olacağını duyurdu. Hamza Dağ, "Belediye Başkanlığında 15 katılım var. Milletvekili olarak da 2 tane var. Bugün içinde bazı görüşmeler var bu yüzden bazı gelişmeler olabilir." şeklinde konuştu.

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan AK Parti'ye 'siyasi şantaj' suçlaması
Emrullah Akpunar

AK Parti'ye katılması beklenen kişiler arasında Yeniden Refah'tan seçime girerek Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kasım Gülpınar ve Erzurum'un merkez Aziziye ilçesinde, Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkanı seçilen Emrullah Akpunar'ın olduğu ileri sürüldü.

FATİH ERBAKAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise, 31 Mart Yerel seçimlerinde seçilen belediye başkanlarının "AK Parti iktidarının siyasi şantaj yöntemleriyle karşı karşıya kaldığını" söyledi. Erbakan, "İktidar gücünü elinde bulunduranlar Yeniden Refah Partimizden seçilen belediye başkanlarımıza, kamu gücünü kullanarak hizmet yaptırmayacaklarını göstererek; hizmetlerin yapılması için gerekli imkanları, belediye başkanlarımızın partimizden istifa ederek, kendi saflarına geçmesi karşılığında vereceklerini ima ve ifade etmektedirler." dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan AK Parti'ye 'siyasi şantaj' suçlaması
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

"SİYASİ ŞANTAJLA BAŞKANLARIMIZ AK PARTİ'YE TRANSFER EDİLİYOR"

Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partili belediye başkanlarımızın faaliyetlerini engelleyerek onları hizmet edemez hale getirmek, siyasi şantajla başkanlarımızı AK Parti'ye transfer etmeye çalışarak milletimizin 31 Mart'ta ortaya koyduğu iradeyi hiçe saymak, ne siyasi ne de ahlaki bakımdan uygun bir davranış değildir. Bu noktada milletin tercihini, iradesini yok sayarak, şahsi ikbal, menfaat ve konforları uğruna saf değiştirenleri de milletimiz elbette ki affetmeyecektir. Bu gibi siyasi operasyonlar, milletimizin büyük teveccühüne mazhar olan, her ay üye kayıt rekorları kırarak emin adımlarla hedefe doğru ilerleyen, Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi Yeniden Refah Partimizin yükselişini asla durduramayacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Fatih Erbakan, Refah, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'ye yönelik suçlaması ağır! Erbakan'dan partiyi sarsan istifaya ilişkin ilk sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Cihan Kışla: Akp 31 mart'ta ders almamış belli bidaki ne rekor oyla CHP yi birinci yaparız sıkıntı değil 22 20 Yanıtla
  • abuzer yavuz: BAY TAYYİP AKŞENE BİZ DÖKÜLEN TAŞLARI TOPLAMAYIZ DEMİŞTİ BAKALIM DÖKÜLEN TAŞLARA MUHTAÇMI DEYİLMİ 5 9 Yanıtla
  • Hasan null: İkinci ekrem 3 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: taklayi iyi atanlar fayda beklemeyin 2 0 Yanıtla

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