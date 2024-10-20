Yenidoğan Çetesi İle İlgili TTB Açıklaması - Son Dakika
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Yenidoğan Çetesi İle İlgili TTB Açıklaması

Yenidoğan Çetesi İle İlgili TTB Açıklaması

TTB Başkanı Alpay Azap, Yenidoğan Çetesi olayını insanlık değerleriyle bağdaşmıyor olarak nitelendirdi.

20.10.2024 16:23
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TÜRK Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Alpay Azap, bebekleri doğumdan sonra anlaştıkları özel hastanelere sevk edip ölümlerine neden olan 'Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin, "Olay hekimlik değerleri bir yana insanlık değerleri ile bağdaşmayacak niteliktedir" dedi.

TTB, bir sonraki dönem çalışmaları konuşmak üzere Ege Bölgesi Tabip Odaları ile Aydın'da bir otelde bir araya geldi. Toplantıya Antalya, Aydın, Balıkesir, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla tabip odalarıyla Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri katıldı. Toplantıda, bebekleri doğumdan sonra anlaştıkları özel hastanelere sevk edip ölümlerine neden olan 'Yenidoğan Çetesi'ne ilişkin gazetecilere açıklamada bulunan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Alpay Azap, "Çok üzgünüz. Sağlıkta dönüşüm yine ölüm getirdi. Sorumlular hesap vermelidir. Türk Tabipleri Birliği olarak sağlıkta dönüşüm programıyla sağlık sistemimize giren açgözlülüğün kurbanı olan ailelerin, bebeklerin, etik değerlere bağlı meslektaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının yanındayız. Öncelikle belirtmek isteriz ki olay hekimlik değerleri bir yana, insanlık değerleri ile bağdaşmayacak niteliktedir ve hiçbir gerekçe hekimlik değerlerinin ayaklar altına alınmasını haklı çıkarmaz. İstanbul Tabip Odamız konuyla ilgili resen soruşturma başlatmıştır. Meslek etik kurallarını ihlal ederek mesleğimizin saygınlığına, onuruna, kutsallığına leke sürenlerin, sağlık çalışanlarına ilişkin güven duygusunu zedeleyenlerin, halkın sağlığını riske atanların hak ettikleri cezaları almaları için bugüne kadar olduğu gibi titizlikle çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isteriz" dedi.

'CİDDİ DENETİM EKSİKLİĞİ VAR'

Olayda ciddi bir denetim eksikliğinin olduğunu söyleyen Azap, "Diğer yandan bu olayın, ülkemizde hekimlerin ve sağlık çalışanlarının çok büyük bir kısmının her zaman büyük özveriyle ve sadece halkın sağlığı için çalıştıkları ve bundan sonra da çalışmaya devam edecekleri gerçeğini gölgelemesini istemiyoruz ve buna izin vermeyeceğiz. Pandemi ve afet dönemlerinde de gördüğümüz üzere hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hemen tamamı etik değerlere bağlıdır ve görevini en iyi şekilde yapmak için çabalamaktadır. Topluma karşı görevini en iyi şekilde yapmaya çalışan hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının arkasında olduğumuzu vurgulamak istiyoruz" diye konuştu.

Kamuoyunda yarattığı infial sonrası 10 hastanenin ruhsatının iptal edilerek kapatıldığını öğrendiklerini vurgulayan Azap, şunları söyledi:

"Olaya karışan özel sağlık kuruluşlarının ve yöneticilerinin cezalandırılması mutlaka gereklidir. Ancak denetim görevini yerine getirmeyen kamu otoritesinin kendi hatasını telafi etmek için hastaneleri kapatması olayla hiç ilgisi olmayan, özveriyle işini yapan bir yandan da geçim derdinde olan sağlık çalışanlarını işsiz ve güvencesiz bırakmıştır. Önemle vurgulamak isteriz ki bu vahim olay birkaç vicdan ve ahlak yoksunu sağlık çalışanının, hastane yöneticisinin suça karışmasından ibaret olmadığı gibi bu kişilerin cezalandırılması ile geçiştirilecek ve telafi edilecek nitelikte de asla değildir. Bunu çok aşan ve sistemle ilgili ciddi bir sorunla, ülkemizde yıllardır uygulanan sağlık politikalarının iflasıyla karşı karşıya olduğumuz açıktır. Bu bir sistem sorunudur ve mevcut programın terk edilmesi elzemdir.ö

'AİLELERİN HER KONUDA YANINDAYIZ'

Ailelerin her konuda yanında olacaklarını ifade eden Azap, "Ege Tabip Odaları ve TTB Merkez Konseyi olarak ülkemizin maddi ve insan kaynaklarının halkın ihtiyacı olan eşit, ulaşılabilir, ücretsiz ve nitelikli sağlık hizmeti sunan bir sağlık sistemi kurmaya yeteceğini biliyoruz. Yöneticileri, halkın sağlığını piyasanın insafına bırakan sağlık politikalarını bir kenara bırakarak, koruyucu hekimlik ve birinci basamağın güçlendirildiği, sağlık çalışanlarının iyi koşullarda güvenli ve güvenceli çalışabildiği, verilen hizmetin sayısının değil, niteliğinin ve topluma katkısının değerlendirildiği bir sağlık sistemini hayata geçirmeye çağırıyoruz. Ailelerin, bebeklerin her konuda yanındayız, üzerimize düşen görevleri hızla yapacağız. Piyasacı sağlık sisteminin bütün zorlamalarına karşın etik ilkelerden ödün vermeyen meslektaşlarımızın, sağlık çalışanlarının her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

Kaynak: DHA

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