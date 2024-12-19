Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Afetlere Karşı Bireysel Hazırlıkları Güçlendiriyor - Son Dakika
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Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Afetlere Karşı Bireysel Hazırlıkları Güçlendiriyor

Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Afetlere Karşı Bireysel Hazırlıkları Güçlendiriyor

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 'Afetlere Karşı Bireysel Hazırlıkta Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolleri' çalıştayında, afetlere hazırlığın bireysel bilinçle başladığını vurguladı. Çalıştayda, İstanbul depremine karşı toplumsal direncin artırılması hedefleniyor.

19.12.2024 15:48  Güncelleme: 16:00
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'Afetlere Karşı Bireysel Hazırlıkta Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolleri' başlıklı çalıştayda konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Afetlere hazırlık, hayat kurtarır, hayatın sürekliliğinin teminatıdır. Afetlere hazırlıklı olmak için her şeyden önce bireysel bilinç gerekir. Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları, bu bilinci güçlendiren, toplumu harekete geçiren en önemli iki aktördür. Her afet, bize şu gerçeği hatırlatıyor; afetleri engelleyemeyiz ancak felakete dönüşüp dönüşmemesi bizim elimizde" dedi.

Aydın Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Anadolu Kültür ve Eğitim Vakfı, Beylikdüzü Belediyesi, İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü iş birliği ile 'Afetlere Karşı Bireysel Hazırlıkta Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolleri' başlıklı çalıştay düzenlendi. Çalıştaya, 12 üniversite, 24 sivil toplum kuruluşu ve 14 ilçe belediyesinden 200'e yakın alanında uzman katılımcı, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, AFAD İstanbul İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, akademisyenler ve birçok öğrenci katıldı. Çalıştay ile yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasında bir sinerji oluşturmak ve olası bir İstanbul depremine yönelik toplumsal dirence katkı sağlamak hedefleniyor.

'AFETLERE HAZIRLIK, HAYAT KURTARIR, HAYATIN SÜREKLİLİĞİNİN TEMİNATIDIR'

Çalıştayda konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Depreme yönelik, bireyler olarak yapmamız gereken çok şey var. Evimizin güvenliğini sağlamak, acil durum çantası hazırlamak, afet anında nasıl hareket edeceğimizi bilmek, çocuklarımızdan başlayarak yakın çevremizi bu konuda desteklemek gibi ama bu bilinci oluşturmak ve yaygınlaştırmak, bireysel çabaların ötesine geçer. Burada, yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına önemli bir görev düşüyor. Afetlere hazırlık, hayat kurtarır, hayatın sürekliliğinin teminatıdır. Afetlere hazırlıklı olmak için her şeyden önce bireysel bilinç gerekir. Yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları, bu bilinci güçlendiren, toplumu harekete geçiren en önemli iki aktördür. Her afet, bize şu gerçeği hatırlatıyor; afetleri engelleyemeyiz ancak felakete dönüşüp dönüşmemesi bizim elimizde. Afetlere karşı bireysel ve toplumsal hazırlığın ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulamak istiyorum. Yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına önemli bir görev düşüyor" dedi.

'AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZİ'Nİ HAYATA GEÇİRDİK'

Yaptıkları çalışmaları anlatan Çalık, şunları söyledi:

"Genellikle idareler Afet Öncesi Sakınım Çalışmalarına kaynak ayırmaz, tüm kaynaklarını Afet sonrası harcar. Tehlikeleri en az kayıpla atlatabilme becerisini ve kültürünü geliştirmek zorundayız. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz Beylikdüzü Afet Yönetim Modeli, öncesinden sonrasına afetle başa çıkabilmek için tasarlanmış bir yaklaşımdır. Modelimiz, üç temel aşamada ele alınır: Afet Öncesi, Afet Anı ve Afet Sonrası. Her aşama, özenle planlanmış adımları kapsar. Afet öncesinde, tüm riskleri minimize etmek için Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi'ni hayata geçirdik. Burada fiziksel hazırlıkların yanında, toplumsal farkındalığı da artırıyoruz. Arama-kurtarma ekiplerimizin eğitimleri, afet bilincini yaygınlaştıracak seminerler ve tatbikatlar bu merkezden yürütülüyor. Afet anında, koordinasyonu sağlamak için Afet Anı Koordinasyon ve Lojistik Merkezi'ni kurduk, burayı çok etkin biçimde kullanıyoruz. Burası, operasyonel bir üs olarak arama kurtarma ekiplerimizin en etkin şekilde yönlendirilmesini sağlıyor. Afet sonrasında ise Barınma ve Lojistik Merkezimiz devreye giriyor."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Afetlere Karşı Bireysel Hazırlıkları Güçlendiriyor - Son Dakika

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