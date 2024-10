Yerli Enerji Çözümleri Savunma Sanayisine Güç Veriyor

Güncel

Enerjide geliştirilen yerli ve özgün çözümler savunma sanayisi projelerine de güç veriyor.

ASPOWER tarafından geliştirilen yerli ve özgün şarj kontrol kartı, Anadolu Ajansının global iletişim ortaklığında 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından organize edilen SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda tanıtılacak.

Güç elektroniği konusunda 30 yılı aşkın tecrübeye sahip ASPOWER, yürüttüğü AR-GE çalışmalarının sonunda ortaya çıkan yerli mobil enerji sistemleri ve görüntü teknolojileriyle savunma sanayisi alanında da çözüm sunuyor. Uluslararası birikim ve deneyime sahip akademik ve mühendislik kabiliyetiyle yerli güç elektroniği, yapay zeka, otonom sistemler, görüntü işleme-sıkıştırma alanlarında standart ürünlerin yanı sıra ihtiyaca yönelik özel çözümler oluşturuluyor.

Yerli üretilen bataryalı mobil güç kaynaklarıyla farklı kullanım alanlarında enerji ihtiyacı karşılanıyor. Dünyada V2G veya V2X (Vehicle to Grid, Vehicle to Everything) olarak tanımlanan bu sistem, mobil platform üzerindeki veya araçlardaki bataryalardan elektrik şebekesine ve ihtiyaç olan diğer alanlara enerji transferini mümkün kılıyor. İhtiyaç halinde şarj sistemi olarak kullanılabilen çözümler, afet durumlarında mobil enerji kaynağı olarak da görev alabilecek şekilde tasarlandı.

Bu çözümler, platformların taşıma kapasitesine bağlı olarak 30-400 kilovatsaat arasında değişen bataryalarla donatılmış mobil araç sistemlerinde kullanılabiliyor. Farklı firmalar, "mobil şarj aracı" olarak tefriş edilmiş bu cihazları halihazırda yol yardımı amacıyla değerlendiriyor.

ASPOWER, şarj sistem çözümünde Türkiye'de ilk kez kendi mühendisleriyle geliştirmiş olduğu "yerli ve özgün şarj kontrol kartını" kullanıma sundu.

Sistemin yüksek performans elde etmesine önemli bir katkı sunan bu elektronik kart, şirket tarafından kurulumu yapılmış ticari şarj sistemlerinde ve farklı ana yüklenicilerin savunma sanayisi ürünlerinde, savunma sanayisi projelerinde de kullanılıyor.

ASPOWER tarafından üretilen elektrikli araç şarj istasyonları, yerli ve özgün şarj kontrol kartı konfigürasyonu ve özel geliştirilmiş bir yazılım ile son olarak TBMM otoparkında milletvekilleri ve kurum personelinin kullanımına sunuldu.

"7 kata kadar fazla görüntü sıkıştırma"

Şirket ayrıca yüksek çözünürlüklü kamera görüntülerinin farklı operasyon ihtiyaçlarına yönelik sıkıştırılması amacıyla kendi mühendislik yetkinlikleriyle çözümler sunuyor.

Alınan görüntünün başka bir istasyona transferinde yaşanan boyut ve kalite sorununa çözüm olarak geliştirilen, gözle görülür herhangi bir kayıp olmaksızın güncel teknolojilere nazaran 7 kata kadar daha fazla sıkıştırma sağlayabilen ve böylelikle daha hızlı ve kaliteli görüntü transferine izin veren ASPOWER Kodlayıcı, ihtiyaç makamlarına tanıtıldı.

ASPOWER Genel Müdürü Ramazan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019 yılından itibaren AR-GE merkezinde uluslararası çalışmalara imza attıklarını söyledi.

Bu kapsamda kesintisiz güç kaynakları, mobil güç sistemleri, batarya yönetim sistemleri, enerji depolama sistemleri, elektrikli araç şarj sistemleri, görüntü sıkıştırma ve video teknolojileri gibi farklı sistemler geliştirdiklerini ve bu ürünlerden bir kısmını ihraç ettiklerini bildiren Demir, "ASPOWER, bütün hakları kendisine ait yerli, özgün, yeşil ve sürdürülebilir teknolojik çözümleri ile ülkemizin, enerji, savunma, sağlık, uzay, havacılık ve ulaşım alanındaki sektörlerde hizmet sunmaya devam etmektedir. Bu çalışmaların savunma sanayisine katkı sunan, sunma potansiyeli olanlarını SAHA EXPO'da yurt içinden ve dışından katılımcılara tanıtacağız." dedi.