Yeşilay\'dan Kumar Bağımlılığına Destek

YEŞİLAY Genel Başkanı Mehmet Dinç, " Türkiye'nin 107 noktasında, kumarla alakalı, insanımıza ücretsiz destek veriyoruz. Bir kişi, kumarla alakalı bir zorluk yaşıyorsa hiç vakit kaybetmeden muhakkak tedaviye gelsin. Bu zor bir konu. İnsanın tek başına mücadele etmekte başarılı olamayabileceği bir konu" dedi.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Kütahya Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret etti. Yeşilay gönüllüleri ile buluşarak sohbet eden Dinç, kumar bağımlılığıyla ilgili, 10 yıldır planlı çalışmalar yaptıklarını kaydederek, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi kapsamında, okullarda verdikleri eğitimin içerisinde, kumar modülünün de olduğunu belirtti. Kumar bağımlılığına karşı Türkiye genelinde 107 noktada ücretsiz destek sunduklarını belirten Dinç, önceliklerinin gençlerin kumar oynamaması olduğunu vurgulayarak, "Biz 10 yıl önce, kumarla tedavi nasıl yapılır konusunda bir model geliştirdik ve burada Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde bu model çalışıyor. Yani kumar bağımlısı bir insanla, nasıl çalışılacağı konusunda, adım adım planlanmış, çok iyi yapılandırılmış güzel bir sistemimiz var. Bu konuda eğitim almış özel uzmanlarımız var ki, bu konuda eğitim almış uzman Türkiye'de çok çok azdır. Dolayısıyla bu kumar meselesi, bizim için yeni bir gündem değil. 10 seneden beri devam ettiğimiz bir gündem ve Türkiye'nin 107 noktasında kumarla alakalı insanımıza ücretsiz destek veriyoruz. Bu konu çok çalıştığımız ve çok dile getirdiğimiz, tehlikesine dikkat çektiğimiz bir konu. Çünkü hakikaten büyük bir tehdit olarak karşımızda duruyor. Nitekim Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimize de bu konuyla alakalı çokça başvuru var. Kumar bağımlılığıyla alakalı, yakın dönemde, son 3 ayda Kütahya'da 70 kişi gelmiş. Bu az bir rakam değil. Niye, çünkü bize gelen insanlar, kumar bağımlılığında son noktaya gelmiş insanlar. Yani buz dağının görünen kısmı, altında çok daha fazla bu konuda ıstırap çekmiş insanlar var. Ben şunu da ifade etmek isterim, kumarla alakalı bir zorluk yaşıyorsa bir kişi, hiç vakit kaybetmeden muhakkak tedaviye gelsin. Bu zor bir konu. İnsanın tek başına mücadele etmekte başarılı olamayabileceği bir konu. Bizim böyle bir imkanımız var. Tamamen ücretsiz, tamamen gizlilik esaslı, rahat bir şekilde Yeşilay Danışmanlık merkezlerimize gelsinler ıstırap çekiyorlarsa ve ihtiyaçları olan çok kapsamlı desteği, ücretsiz bir şekilde almış olsunlar. Ama geciktirdikçe daha da büyüyecek, daha büyük ekonomik, psikolojik, sosyal zararlar olacak. O yüzden aman aman geciktirmesinler" diye konuştu.

'SİZ OLMAZSANIZ, BAŞARILI OLAMAYIZ'

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi kapsamında, anaokulundan üniversiteye kadar, her yıl 10 milyon öğrenciye ulaştıklarının da altını çizen Dinç, bağımlılıkla mücadelede halkın desteğinin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Üniversitelerde 178 tane kulübümüz üzerinden on binlerce, yüz binlerce gencimize ulaşıyoruz. Yine 'Kadın Komisyonumuz üzerinden, yüz binlerce kadınımıza ulaşıyoruz. Herhangi bir şekilde bağımlı olduysa, dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir modelimiz var, Yeşilay Danışmanlık Merkezi modeli. Buradaki sistem ücretsiz bir şekilde, hiçbir şekilde para almadan ve gizlilik esaslı, bilgilerini kimseyle paylaşmadan, insanımıza psikoterapi hizmeti veriyoruz, sosyal hizmet desteği veriyoruz, atölye çalışmaları hizmeti veriyoruz. Çok büyük bir imkan var ama bütün bu çalışmaları halkımız sahiplenmezse, halkımız paylaşmazsa, anlatmazsa, destek olmazsa, gönüllü olmazsa, bir parçası olmazsa, başarılı olma ihtimalimiz çok daha fazla düşecektir. Bu nedenle benim Kütahya halkımızdan hususi ricam olarak, bu bağımlılık meselesi memleketimizin, insanımızın en önemli meselelerinden bir tanesi, en önemli önceliklerimizden bir tanesi, siz olmazsanız başarılı olamayız."

'HER SOKAĞA, HER MAHALLEYE GİRECEĞİZ'

Dinç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bağımlılık endüstrisi nasıl her sokağa, her mahalleye girdiyse, bizler de bağımsızlığın temsilcisi insanlar olarak, her sokağa, her mahalleye gireceğiz. Bağımlılık endüstrisi, bu kadar insanlığa zarar veren yanlış bir şey konusunda, bu kadar azimli, gayretli bir şekilde hareket ediyorsa, biz daha fazla azimli, daha fazla gayretli bir şekilde mücadele edeceğiz ve her sokağa, her mahalleye girip, insanımızın bağımsız olması, bağımlı olmaması için, çocuklarımızın kurtulması, geleceğimizin kararmaması için gayret edeceğiz. Bu konuda da halkımızın desteğini bekliyoruz."

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,