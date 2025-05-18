Yeşilce Mahallesi\'nde Yol Kapatıldı, Hayvan Saldırısı Endişesi

TRABZON'un Araklı ilçesinde 8 ay önce meydana gelen heyelan nedeniyle çökme sonucu yolu ulaşıma kapanan Yeşilce Mahallesi'nin halkı, ormandaki alternatif patikadan evlerine ulaşım sağlıyor. Çay ve fındık bahçelerine ulaşmakta güçlük çekip, domuz, ayı, tilki, çakal, kurt ve başıboş köpeklerin saldırı endişesi yaşayan mahalleli, yollarının onarılmasını istiyor. Yolda taşlarla önlem aldıklarını belirten muhtar Gökhan Özyurt, "Komşular, yabani hayvan korkusu nedeniyle başka köyün nüfusuna geçti" dedi.

İlçenin Yeşilce Mahallesi'nde, geçen yıl eylül ayında şiddetli yağış sonrası meydana gelen heyelanın ardından mahalle ile ilçe merkezine ulaşım sağlanan beton yol, çöktü. Dik yamaçtan geçen yolun ulaşıma kapanmasıyla mahalle halkı, çevredeki orman içerisinden geçen alternatif patika yolları kullanmaya başladı. Yaklaşık 1100 nüfuslu mahallede, tarımla uğraşanlar çay ve fındık bahçelerine ulaşmakta güçlük çekti. Mahalle halkı ve öğrenciler ise ormanda domuz, ayı, tilki, çakal, kurt ve başıboş köpeklerin saldırı riski endişesi yaşıyor. Yolun kapalı olması mahallelilerin sağlık hizmetlerine erişimini kısıtlarken, hastaneye ulaşmak isteyen yaşlı ve hastalar daha uzun ve zorlu güzergahları kullanmak zorunda kalıyor. Mahalle halkı, hem yaşamlarının normale dönmesi hem de çocukların güvenliği için yolun onarılmasını talep ediyor.

'KOMŞULARIMIZ BAŞKA KÖYÜN NUFÜSÜNA GEÇTİ'

Yeşilce Mahalle Muhtarı Gökhan Özyurt, özellikle öğrenci ve hastaların zorlandıklarını ifade ederek, "8 ay önce bir heyelan felaketi yaşadık. AFAD yetkililerini en az 5 kez bu alana çıkarttım. Belediyelerden gelen arkadaşlara da burayı gösterdim ama hiçbiri ne zaman yapılabileceği konusunda bir şey demedi. Vatandaşa bir cevap veremiyorum. Beni arıyorlar, 'Yapılacak, edilecek' diye diye 8 ay geçti. Hayvancılıkla uğraşan komşumuz var, çocukları da var. Resmen köyümüzden ayrıldılar. Komşular yabani hayvan korkusu nedeniyle başka köyün nüfusuna geçti. Çocuklar, bu yolu kullanamadıkları için 10 kilometre daha dolaşarak okula ulaşıyorlar. Tehlikeyi ortadan kaldırmak için yolun ortasını taşlarla kapattık. Hastaneye giden en kısa yol burasıydı. Hastalarımız mağdur oldu, annelerimiz yaşlı. Çocuklarımız okula gidiyor. Yaban hayvanları var. Köpekler çocukları ısırıyor. Buranın ne zaman yapılacağını bilmiyoruz" diye konuştu.

'ENDİŞE EDEREK OKULA GİDİYORUZ'

Okula endişe ve korkuyla gittiklerini söyleyen Ecrin Özyurt, "Önceden buradaki yolu kullanarak okula gidiyorduk. Şimdi çayır çimenin içinden geçerek gitmek zorunda kaldık. Önümüze vahşi hayvanlar çıkabiliyor. Burada domuz ve köpekler oluyor. 5 kere köpekler bize saldırdı. Okula ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Yarım saatten fazla yürümek zorunda kalıyoruz. Sabahın erken saatlerinde önümüze hangi hayvan çıkacak bilemiyoruz. Endişe ederek okula gidiyoruz, korkuyoruz. Köpekler gelince bağırarak sesimizi duyurmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

'KÖPEKLER ÇOCUKLARA SALDIRDI'

Mahallede yaşayan Elmas Özderya da 8 aydır yolu kullanamadıklarını için mağdur olduklarını belirterek, "Yukarıda 15, evde 15 çocuğumuz var. Bu alanı balçık sanarak çamurda oyun oynamaya geldiler. Bataklıktan onları zor kurtardım. Herhangi bir çocuğumuzun başına bir şey gelmeden yolun yapılmasını bekliyoruz. Çocuklar okula giderken orman yolunu kullanmak zorunda kalarak 2 dakikalık yolu 30 dakikada gidiyorlar. Yabani hayvanlar, kurt, çakal, köpek ve tilkiler var. Çayırlar büyüdü, sabahları ormanın içi ıslak oluyor. Köpekler, çocuklara saldırdı" dedi.

'HAYVANLARIMIZA OT TAŞIYAMIYORUZ'

Havva Özyurt ise hayvanlarına ot taşıyamadığını anlatarak, "3 çocuğumu da okula dedeleri götürüyor. O olmadığı zaman çocuklar okula gidemiyor. Çünkü köpekler saldırıyor. 10 dakikalık yolu yarım saat yürümem gerekiyor. Erken saatte yola koyulmam gerekiyor. Fındıklıktan geçerken üzerleri çamur oluyor. Tek başına gönderemiyorum çünkü yol tehlikeli. Annem de hasta, ona da bakmak zorunda kalıyorum. Hastaneye gitmesi gerekiyor. Hayvanlarımız var ama araç yolu olmadığı için ot taşıyamıyoruz" diye konuştu.